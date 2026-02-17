Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real

Vaticanul va introduce un sistem de traducere asistată de inteligență artificială pentru Sfânta Liturghie, care va fi disponibil în 60 de limbi, în timp real, la Bazilica Sfântul Petru. Credincioșii vor putea urmări slujba pe telefoanele mobile, printr-un cod QR, fără a descărca vreo aplicație.

Vaticanul va oferi traduceri live ale Sfintei Liturghii, asistate de inteligență artificială (AI), în 60 de limbi, în timp ce Biserica Catolică adoptă tehnologia, dar ține cont și de avertismentele legate de utilizarea acesteia, relatează Euronews.

Serviciul le va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe telefoanele mobile și urmează să fie lansat săptămâna viitoare, în cadrul principalelor celebrări de la Bazilica Sfântul Petru, care marchează împlinirea a 400 de ani de la dedicarea bisericii (1626–2026).

„Bazilica Sfântul Petru a primit, timp de secole, credincioși din toate națiunile”, a transmis într-un comunicat cardinalul Mauro Gambetti, arhipreot al Bazilicii și vicar general pentru Cetatea Vaticanului. „Punând la dispoziție un instrument care îi ajută pe mulți să înțeleagă cuvintele liturgiei, dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice, universală prin însăși vocația sa”.

Cum va funcționa sistemul

Traducerea prin AI va funcționa pe baza unui cod QR, pe care participanții îl vor putea scana la intrările în Vatican. Ulterior, aceștia vor avea acces, prin browser, la traduceri audio și text în timp real, fără a fi necesară descărcarea unei aplicații.

Sistemul de traducere utilizează Lara, o inteligență artificială dezvoltată de compania de soluții lingvistice Translated, în colaborare cu Carnegie-AI și cu profesorul Alexander Waibel, pionier în traducerea vorbirii asistată de AI.

Întrebat dacă instrumentul poate genera erori sau „halucinații”, directorul general și cofondatorul Translated a declarat că orice sistem de traducere poate conține greșeli, însă „Lara a făcut un pas semnificativ înainte în reducerea acestora”.

„Lara este concepută pentru acuratețe, nu pentru a fi pe placul utilizatorului. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara folosește, de asemenea, mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să redea sensul mult mai eficient”, a declarat el pentru Euronews Next.

Profesorul Alexander Waibel, consilier științific al proiectului, a spus că această tehnologie reprezintă o demonstrație importantă a potențialului AI de a facilita înțelegerea între oameni.

„Astăzi vedem posibilitatea de a elimina barierele lingvistice în timp real, realizată într-unul dintre cele mai semnificative cadre imaginabile”, a afirmat el.

Deși Vaticanul pare să adopte inteligența artificială, Papa Leon al XIV-lea a declarat că AI ridică provocări în ceea ce privește apărarea „demnității umane, a justiției și a muncii” și a cerut urgență în „alfabetizarea în domeniul mass-media, al informației și al AI”.

