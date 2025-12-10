Live TV

Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare

Data publicării:
profimedia-1057856246
Un adolescent ține în mână un telefon mobil pe care apare un mesaj de pe platforma de socializare Instagram, după ce contul a fost blocat pentru verificarea vârstei, în Sydney, pe 9 decembrie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
Australia ar putea crea un precedent Interdicția intervine în momentul în care utilizarea rețelelor de socializare online stagnează

Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook începând de la miezul nopții, scrie Reuters.

Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordinul de a bloca accesul copiilor începând de miercuri la miezul nopții (marți la ora 15:00, ora României) sau de a plăti amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari SUA) în conformitate cu noua lege, care a atras critici din partea marilor companii de tehnologie și a susținătorilor libertății de exprimare, dar a fost salutată de părinți și susținătorii drepturilor copiilor.

Interdicția este urmărită cu atenție de alte țări care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Într-un mesaj video care, potrivit Sky News Australia, va fi difuzat în școli în această săptămână, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că interdicția are scopul de a sprijini tinerii australieni și de a reduce presiunea care poate rezulta din fluxurile și algoritmii nesfârșiți.

„Profitați la maximum de vacanța școlară care se apropie. În loc să vă petreceți timpul derulând pe telefon, începeți un nou sport, învățați un nou instrument sau citiți cartea care stă de ceva timp pe raft”, a spus el. „Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față.”

Australia ar putea crea un precedent

Lansarea interdicției pune capăt unui an de speculații cu privire la posibilitatea ca o țară să poată împiedica copiii să utilizeze tehnologia integrată în viața modernă.

De asemenea, marchează începutul unui experiment live care va fi studiat la nivel global de către legiuitori frustrați de ceea ce ei consideră a fi o industrie tehnologică prea lentă în implementarea măsurilor de reducere a riscurilor.

„Deși Australia este prima țară care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie și ultima”, a spus Tama Leaver, profesor de studii internet la Universitatea Curtin.

„Guvernele din întreaga lume urmăresc cum a fost combătută cu succes puterea marilor companii tehnologice. Interdicția privind rețelele sociale în Australia... este un semnal de alarmă.”

Guvernele din Danemarca până în Malaezia – și chiar unele state din SUA, unde platformele reduc funcțiile de încredere și siguranță – spun că intenționează să ia măsuri similare, la patru ani după ce o scurgere de documente interne Meta a sugerat că compania știa că produsele sale contribuiau la probleme de imagine corporală în rândul adolescenților. Meta a declarat că dispune de instrumente pentru a proteja copiii.

Interdicția intervine în momentul în care utilizarea rețelelor de socializare online stagnează

Interdicția acoperă inițial 10 platforme, dar guvernul a declarat că lista se va modifica pe măsură ce vor apărea noi produse și tinerii utilizatori vor trece la alternative.

Dintre cele 10 inițiale, toate, cu excepția X a lui Elon Musk, au declarat că se vor conforma utilizând inferența vârstei - estimarea vârstei unei persoane pe baza activității sale online - sau estimarea vârstei, care se bazează de obicei pe o fotografie tip selfie. De asemenea, ar putea verifica documentele de identitate încărcate sau detaliile contului bancar asociat.

Musk a declarat că interdicția „pare o modalitate ascunsă de a controla accesul la internet al tuturor australienilor”, iar majoritatea platformelor s-au plâns că aceasta încalcă dreptul oamenilor la libertatea de exprimare. O contestație la Curtea Supremă australiană, supravegheată de un legislator libertarian, este în curs de soluționare.

Pentru companiile de social media, implementarea marchează o nouă eră de stagnare structurală, pe măsură ce numărul de utilizatori stagnează și timpul petrecut pe platforme se reduce, arată studiile.

Platformele spun că câștigă puțin din publicitatea adresată persoanelor sub 16 ani, dar avertizează că interdicția perturbă fluxul de utilizatori viitori. Chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicției, 86% dintre australienii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani foloseau rețelele sociale, a declarat guvernul.

Unii tineri au avertizat că interdicția rețelelor sociale ar putea izola oamenii.

„Va fi mai rău pentru persoanele queer (LGBTQ+, n.r.) și pentru persoanele cu interese de nișă, cred, pentru că este singura modalitate prin care își pot găsi comunitatea, iar unele persoane le folosesc și pentru a-și exprima sentimentele și a vorbi cu alte persoane pentru a obține ajutor... Așadar, cred că pentru unele persoane va fi în regulă, dar, pentru altele, le va afecta sănătatea mintală”, a declarat Annie Wang, în vârstă de 14 ani, înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Invazia „imigranților digitali”: cum transformă algoritmii și conturile-fantomă democrația românească într-o formă fără fond
2010 CeBIT Technology Fair
Ministrul Educației: „Accesul adolescenților la rețelele sociale trebuie gestionat prin control parental, nu prin interdicții totale”
Elon Musk, X
Uniunea Europeană afirmă că „se va asigura” că X, compania lui Elon Musk, va plăti amenda de 120 de milioane de euro
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
JD Vance
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Euroclear
Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din...
Ultimele știri
Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum
Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale
Strategia lui Maduro în conflictul cu Trump. În ce condiții ar ceda puterea liderul Venezuelei și de ce se teme așa de mult de exil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...