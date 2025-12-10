Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare

Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook începând de la miezul nopții, scrie Reuters.

Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordinul de a bloca accesul copiilor începând de miercuri la miezul nopții (marți la ora 15:00, ora României) sau de a plăti amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari SUA) în conformitate cu noua lege, care a atras critici din partea marilor companii de tehnologie și a susținătorilor libertății de exprimare, dar a fost salutată de părinți și susținătorii drepturilor copiilor.

Interdicția este urmărită cu atenție de alte țări care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, pe fondul preocupărilor crescânde cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.

Într-un mesaj video care, potrivit Sky News Australia, va fi difuzat în școli în această săptămână, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că interdicția are scopul de a sprijini tinerii australieni și de a reduce presiunea care poate rezulta din fluxurile și algoritmii nesfârșiți.

„Profitați la maximum de vacanța școlară care se apropie. În loc să vă petreceți timpul derulând pe telefon, începeți un nou sport, învățați un nou instrument sau citiți cartea care stă de ceva timp pe raft”, a spus el. „Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față.”

Australia ar putea crea un precedent

Lansarea interdicției pune capăt unui an de speculații cu privire la posibilitatea ca o țară să poată împiedica copiii să utilizeze tehnologia integrată în viața modernă.

De asemenea, marchează începutul unui experiment live care va fi studiat la nivel global de către legiuitori frustrați de ceea ce ei consideră a fi o industrie tehnologică prea lentă în implementarea măsurilor de reducere a riscurilor.

„Deși Australia este prima țară care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie și ultima”, a spus Tama Leaver, profesor de studii internet la Universitatea Curtin.

„Guvernele din întreaga lume urmăresc cum a fost combătută cu succes puterea marilor companii tehnologice. Interdicția privind rețelele sociale în Australia... este un semnal de alarmă.”

Guvernele din Danemarca până în Malaezia – și chiar unele state din SUA, unde platformele reduc funcțiile de încredere și siguranță – spun că intenționează să ia măsuri similare, la patru ani după ce o scurgere de documente interne Meta a sugerat că compania știa că produsele sale contribuiau la probleme de imagine corporală în rândul adolescenților. Meta a declarat că dispune de instrumente pentru a proteja copiii.

Interdicția intervine în momentul în care utilizarea rețelelor de socializare online stagnează

Interdicția acoperă inițial 10 platforme, dar guvernul a declarat că lista se va modifica pe măsură ce vor apărea noi produse și tinerii utilizatori vor trece la alternative.

Dintre cele 10 inițiale, toate, cu excepția X a lui Elon Musk, au declarat că se vor conforma utilizând inferența vârstei - estimarea vârstei unei persoane pe baza activității sale online - sau estimarea vârstei, care se bazează de obicei pe o fotografie tip selfie. De asemenea, ar putea verifica documentele de identitate încărcate sau detaliile contului bancar asociat.

Musk a declarat că interdicția „pare o modalitate ascunsă de a controla accesul la internet al tuturor australienilor”, iar majoritatea platformelor s-au plâns că aceasta încalcă dreptul oamenilor la libertatea de exprimare. O contestație la Curtea Supremă australiană, supravegheată de un legislator libertarian, este în curs de soluționare.

Pentru companiile de social media, implementarea marchează o nouă eră de stagnare structurală, pe măsură ce numărul de utilizatori stagnează și timpul petrecut pe platforme se reduce, arată studiile.

Platformele spun că câștigă puțin din publicitatea adresată persoanelor sub 16 ani, dar avertizează că interdicția perturbă fluxul de utilizatori viitori. Chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicției, 86% dintre australienii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani foloseau rețelele sociale, a declarat guvernul.

Unii tineri au avertizat că interdicția rețelelor sociale ar putea izola oamenii.

„Va fi mai rău pentru persoanele queer (LGBTQ+, n.r.) și pentru persoanele cu interese de nișă, cred, pentru că este singura modalitate prin care își pot găsi comunitatea, iar unele persoane le folosesc și pentru a-și exprima sentimentele și a vorbi cu alte persoane pentru a obține ajutor... Așadar, cred că pentru unele persoane va fi în regulă, dar, pentru altele, le va afecta sănătatea mintală”, a declarat Annie Wang, în vârstă de 14 ani, înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

