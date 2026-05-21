Premieră pentru Damasc. Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei, va participa la summitul G7 din Franța

Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei. Foto: Profimedia

Siria va participa la summitul G7 din Franţa de luna viitoare în calitate de ţară invitată şi va fi reprezentată de preşedintele Ahmed al-Sharaa, marcând prima participare a Siriei la un summit al grupului de la înfiinţarea acestuia în 1975, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu subiectul.

O invitaţie adresată lui Ahmed al-Sharaa de a participa la summitul din 15-17 iunie de la Évian-les-Bains, în sud-estul Franţei, a fost înmânată personal ministrului sirian al Finanţelor, Yisr Barnieh, care a participat la discuţiile financiare ale grupului la începutul acestei săptămâni la Paris, a declarat una dintre surse. Sursa, un oficial sirian, a declarat că participarea Siriei la discuţii se va concentra probabil pe rolul ţării ca „potenţial nod strategic pentru lanţurile de aprovizionare” în urma închiderii Strâmtorii Ormuz.

Transportul maritim prin strâmtoare a fost în mare parte oprit de la izbucnirea războiului din Iran la sfârşitul lunii februarie, zguduind economia globală.

Siria, ieşind din războiul civil de 14 ani ca aliat al Occidentului, încearcă să-şi reconstruiască economia distrusă de ani de conflict şi sancţiuni.

Deşi majoritatea sancţiunilor impuse în timpul guvernării foştilor preşedinţi Hafez şi Bashar al-Assad au fost între timp atenuate, atragerea investiţiilor străine şi restabilirea relaţiilor bancare normale s-au dovedit a fi mai lente şi mai dificile decât sperau mulţi oficiali.

Sirienii revin în ţară cu sutele de mii, dar numărul celor repatriaţi din Germania nu depăşeşte 4.000

Editor : Ș.R.

