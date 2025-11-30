Turcia a scris astăzi istorie: pentru prima dată, în cadrul unor teste, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, cu o rachetă aer-aer. Aparatul de zbor a acționat în totalitate singur, ajutat de radar și sistemele inteligente.

„Am deschis ușa unei revoluții. Pentru prima dată în lume, o dronă de luptă fără pilot a lansat o rachetă aer-aer ghidată de radar și a lovit perfect o țintă aeriană. Am dus la bun sfârșit această misiune istorică. Slavă Domnului! Turcia a devenit prima țară din lume care reușește asta. Forțele Armate Turce au intrat în istorie, iar ușa către noua eră a aviației de luptă a fost deschisă”, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia.

Firma Bayraktar, fondată în anii '80 de tatăl lui Selcuk Bayraktar, Ozdemir, a început să se concentreze pe construcția de aeronave fără pilot începând cu 2005, într-o perioadă în care Turcia căuta să își întărească industria de apărare.

Selcuk Bayraktar, care este căsătorit cu fiica lui Recep Tayyip Erdogan, Sümeyye.

