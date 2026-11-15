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Video Premieră spectaculoasă pentru SpaceX. Momentul în care nava Starship a revenit pe Pământ: „A fost aproape magic”

Data publicării:
Historic and inspiring SpaceX catch of Starship Flight 15 Ship 42 at pad 2 after orbiting the Earth for over twentytwo hours after liftoff from the same pad November 14th 2026
A fost marele final pe care Elon Musk şi echipa sa îl sperau - prima captare din istorie a unei nave Starship care se întorcea din spaţiu. Foto: Profimedia
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Nava Starship a companiei SpaceX s-a întors triumfătoare pe Pământ sâmbătă, fiind prinsă în aer de braţe mecanice gigantice, exact acolo unde îşi începuse călătoria cu 22 de ore mai devreme, potrivit The Associated Press, citată de News.ro.

A fost marele final pe care Elon Musk şi echipa sa îl sperau - prima captare din istorie a unei nave Starship care se întorcea din spaţiu. Însă, odată cu explozia rachetei de primă treaptă la scurt timp după decolarea de vineri din Texas, compania nu a reuşit să realizeze „captura dublă” dorită, care rămâne în continuare obiectivul pentru accelerarea călătoriilor către Lună şi Marte.


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Resturile au rămas în Golful Mexic, izolate de balize, în timp ce nava spaţială din oţel inoxidabil, în formă de glonţ, s-a coborât în poziţie verticală la rampa de lansare.

Capturarea spectaculoasă, demnă de un film SF, a contribuit la estomparea eşecului dezastruos al rachetei de primă treaptă. Camerele au filmat nava spaţială de sus până jos, în timp ce aceasta atârna la înălţime deasupra solului, susţinută de braţele turnului de lansare.

„Îţi vine să crezi?”, a strigat comentatorul SpaceX, Dan Huot, pronunţând fiecare cuvânt cu emfază: „Uită-te la ea! Iubito, s-a întors!”

Numind-o o „zi epică”, Musk s-a urcat mai târziu pe turnul de lansare pentru a filma de aproape cu telefonul său. A îmbrăţişat chiar şi nava spaţială. „Arată grozav”, a relatat el prin intermediul aplicaţiei X.

Reprezentanţii SpaceX au declarat că prinderea de sâmbătă demonstrează reutilizabilitatea completă a navei Starship, aspect crucial pentru o reciclare rapidă şi la costuri reduse. Deşi recuperarea rachetei de susţinere de vineri a eşuat, compania reuşise deja trei prinderi anterioare ale rachetelor de susţinere, validând astfel tehnica.

NASA a salutat veştile de sâmbătă. Agenţia spaţială plăteşte miliarde de dolari pentru ca nava Starship să-i transporte pe astronauţii misiunii Artemis pe Lună în această decadă şi să ajute la construirea unei baze lunare permanente. Ambiţiile lui Musk sunt şi mai măreţe: el doreşte să lanseze o flotă de nave Starship pentru a construi un oraş pe Marte.

„A fost aproape magic”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, prin intermediul platformei X: „Câştigăm tot mai mulţi adepţi pe zi ce trece... cu un pas mai aproape de (emoji-uri cu Luna şi steagul SUA)”.

Cea mai mare şi mai puternică rachetă din lume — un colos de 124 de metri — a decolat, vineri după-amiază târziu, de la baza Starship a SpaceX, situată lângă graniţa dintre SUA şi Mexic. Separându-se perfect de racheta de impuls înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, nava spaţială din etapa superioară a intrat pe orbită şi a lansat 26 de sateliţi Starlink avansaţi.

Starship a continuat să înconjoare Pământul la o altitudine de 265 de kilometri, transmisiile live cu imaginea sa şi a Pământului fiind difuzate prin Starlink. Nava spaţială a efectuat 14 ture în jurul Pământului, depăşind cu mult cele una sau două ture ale misiunii anterioare.

A fost al 15-lea zbor al unei nave Starship la scară reală realizat de SpaceX din 2023 şi abia a doua sa călătorie pe orbită.

SpaceX a raportat că toate componentele navei spaţiale, inclusiv scutul termic vital, păreau să funcţioneze bine.

În ceea ce priveşte racheta de susţinere, Kate Tice de la SpaceX a declarat că motoarele acesteia s-au oprit prea devreme în timpul coborârii. Sistemul de ghidare al rachetei de susţinere a detectat că nu se afla în poziţia corectă şi a iniţiat automat devierea către apă şi autodistrugerea. Inginerii încă investighează cauza.

SpaceX preconizează că va începe lansarea navelor Starship de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida în următoarele câteva luni. Acesta este punctul de plecare pentru următoarea misiune Artemis a NASA, care va ocoli Luna şi va rămâne pe orbita Pământului pentru exerciţii de aterizare lunară.

Cei patru astronauţi ai misiunii Artemis III vor încerca să-şi andocheze capsula nu numai la Starship, ci şi la Blue Moon al companiei Blue Origin. Cele două companii vor transporta pe rând echipajele pe suprafaţa lunară. NASA îşi propune ca încă din 2028 să lanseze misiunea Artemis IV, prima aselenizare a umanităţii de la era Apollo, de acum mai bine de jumătate de secol.

Editor : C.L.B.

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