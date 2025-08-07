Premierul britanic Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online

Premierul Marii Britanii a avertizat că băieții sunt atrași într-o lume a „masculinității toxice” online, și a anunțat extinderea serviciilor pentru tineri, menite să reducă timpul petrecut de copii în fața ecranelor.

Prim-ministrul a declarat că pachetul de finanțare de 88 de milioane de lire sterline pentru activități extracurriculare, cum ar fi lecții de muzică și pereți de escaladă, ar ajuta la oferirea tinerilor o alternativă la interacțiunea cu conținutul „dăunător” de pe rețelele de socializare.

Starmer l-a criticat pe Nigel Farage pentru că l-a descris anterior pe influencerul misogin Andrew Tate ca fiind „o voce importantă” pentru tinerii bărbați, spunând că liderul Reform UK se află „de partea greșită a majorității familiilor”.

Anunțul premierului prevede că aproximativ 22,5 milioane de lire sterline vor fi utilizate pe o perioadă de trei ani pentru a finanța accesul în 400 de școli din toată țara la activități extracurriculare, cum ar fi sport, artă și muzică, activități în aer liber, dezbateri sau voluntariat.

Extinderea face parte din eforturile mai ample de a stopa o tendință „îngrijorătoare” a copiilor de a se „detaşa de lumea reală”, a declarat Downing Street.

Sir Keir a spus că tinerii petrec „prea mult timp pe rețelele de socializare” și „izolați în dormitoarele lor”, băieții fiind expuși în mod special la narațiuni nesănătoase online.

El a declarat pentru Channel 5 News: „În opinia mea, de mult timp nu s-a investit suficient în activitățile extrașcolare. Asta înseamnă că, de fapt, pentru mulți copii nu există o alternativă.

„Așa că sunt atrași în această lume, ceea ce poate fi foarte dăunător... în special băieții sunt atrași de un fel de masculinitate toxică, dacă vreți, de care băieții sunt atrași, în care sunt absorbiți.”

Întrebat despre părerea sa cu privire la declarațiile lui Farage, făcute înainte de alegerile de anul trecut, el a spus că nu este de acord și că simte datoria „ca prim-ministru” și „ca tată” să-i denunțe pe cei ca Tate.

„Fie că este vorba de Andrew Tate sau de alții, foarte des este vorba de acea combinație, ceva care este atractiv pentru băieți, și anume să devii un bărbat puternic, de succes și bogat”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard