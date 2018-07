Premierul canadian, acuzat de hărțuire sexuală. O jurnalistă rupe tăcerea

O jurnalistă aflată în centrul unor acuzaţii de hărţuire sexuală vechi de 18 ani la adresa premierului canadian Justin Trudeau a rupt vineri tăcerea printr-un comunicat trimis postului CBC, pentru a confirma faptele descrise la acea dată, informează AFP, preluată de Agerpres.

Foto: Guliver/GettyImages

Un articol nesemnat dintr-un ziar local, care a reapărut recent la suprafaţă, îl acuza în anul 2000 pe Justin Trudeau, la acea dată în vârstă de 28 de ani şi fără responsabilităţi politice, că a "pipăit" o jurnalistă în timpul unui festival de muzică în Creston, în vestul Canadei.



"Incidentul evocat în articol a avut într-adevăr loc", a confirmat jurnalista vizată, Rose Knight, într-un comunicat "scris fără tragere de inimă, ca răspuns la presiunea mediatică tot mai mare" din ultimele săptămâni.



Textul, apărut la acea vreme în Creston Valley Advance, nu dezvăluia numele jurnalistei şi nu oferea alte detalii asupra gesturilor reproşate lui Trudeau. Articolul menționa, de asemenea, că acesta din urmă şi-a cerut scuze, declarând că ar fi fost mai prudent dacă ar fi ştiut că jurnalista lucra pentru un cotidian naţional.



"Trudeau şi-a cerut scuze a doua zi. Nu am dat curs acestui incident la acea dată şi nu-i voi da curs nici acum", adaugă jurnalista. "Dezbaterea, dacă aceasta va continua, va continua fără mine", conchide ea.



Trudeau a reacţionat pentru prima dată public la această acuzaţie duminica trecută, în timpul unei vizite în trecere în Regina (provincia Saskatchewan), cu ocazia sărbătorii naţional a Canadei.



"Îmi amintesc bine de acea zi la Creston (...). Am petrecut o zi bună atunci. Nu am nicio amintire despre nicio interacţiune negativă", a declarat el. "Nu am sentimentul că am acţionat într-un mod necorespunzător, însă respect faptul că altcineva putea să fi trăit aceasta diferit", s-a apărat din nou, joi, premierul Canadei.



Premierul Justin Trudeau se descrie adesea drept "feminist". După ce a venit la putere, el a format un guvern ce număra tot atâtea femei câţi bărbaţi şi a adoptat o politică de toleranţă zero în ceea ce priveşte agresiunile sexuale în cadrul partidului sau guvernului său.

Etichete:

,

,

,