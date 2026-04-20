Live TV

Video Premierul canadian Mark Carney afirmă că relațiile țării sale cu Statele Unite au devenit un punct slab. „Preluăm din nou controlul”

Data actualizării: Data publicării:
President Donald J Trump welcomes Prime Minister Mark Carney of Canada to the White House
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia Images

Legăturile strânse ale Canadei cu Statele Unite au fost odată un punct forte, dar au devenit o slăbiciune, a declarat duminică prim-ministrul Mark Carney, într-un mesaj video adresat țării sale, în care a lăudat, de asemenea, eroismul liderilor militari care au luptat împotriva invaziei americane în urmă cu mai bine de două secole, anunță Reuters.

Ținând în mână o figurină care îl reprezintă pe generalul Isaac Brock, liderul militar britanic care a murit apărând teritoriul actual al Canadei de invazia americană în Războiul din 1812, Carney a spus că Canada nu poate controla perturbările venite din partea vecinilor săi americani și nu își poate paria viitorul pe speranța că acestea se vor opri brusc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Situația de astăzi pare unică, dar ne-am confruntat și înainte cu amenințări de acest gen”, a declarat Carney, făcând referire la Brock și la alte câteva personalități istorice canadiene, printre care șeful Tecumseh, care a unit națiunile indigene din regiunea Marilor Lacuri pentru a se opune expansiunii Statelor Unite în 1812.

Carney, care a obținut săptămâna trecută o majoritate parlamentară pentru guvernul său liberal, a declarat că victoria sa electorală îl va ajuta să gestioneze mai eficient războiul comercial declanșat de președintele american Donald Trump.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a criticat săptămâna trecută Canada, calificând-o drept un partener comercial dificil.
Canada, care își exportă aproape 70% din produse către Statele Unite, urmează să revizuiască în acest an tratatul trilateral de liber schimb dintre SUA, Mexic și Canada. Oficialii americani au sugerat că doresc modificări majore ale pactului.

Pe lângă impunerea de tarife asupra exporturilor canadiene, precum oțelul, aluminiul și autovehiculele, Trump a speculat în repetate rânduri cu privire la anexarea Canadei și transformarea acesteia în cel de-al 51-lea stat al SUA.

Carney a declarat că intenționează să se adreseze periodic canadienilor în săptămânile și lunile următoare pentru a-i informa cu privire la măsurile luate de guvernul său pentru a stimula creșterea economică a Canadei și a-i apăra suveranitatea.

„Este țara noastră, este viitorul nostru, preluăm din nou controlul”, a spus el.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

