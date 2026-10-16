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Premierul Edi Rama acuză implicarea unor forțe străine în violențele din Albania: „Toate acestea sunt lucrarea aceleiași mâini”

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Clashes Continue Near Albanian Premier Office
Protestatari se confruntă cu poliția în apropierea sediului Guvernului din Tirana, Albania. Sursa foto: Profimedia Images
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Premierul albanez Edi Rama susține că în spatele protestelor violente care zguduie țara de mai multe zile s-ar afla forțe din exterior, interesate să împiedice aderarea Albaniei la Uniunea Europeană. Declarațiile vin după noi confruntări între manifestanți și poliție, soldate cu zeci de răniți și 160 de arestări într-o singură seară.

Manifestaţii violente zguduie Tirana de marţi, mii de protestatari cerând demisia premierului Edi Rama din cauza stării proaste a universităţilor şi a nivelului ridicat al taxelor de şcolarizare.

Protestele s-au extins în mai multe oraşe, studenţii alăturându-se boicoturilor universitare. Aceasta marchează o escaladare semnificativă a protestelor antiguvernamentale care durează de mai multe luni.

Confruntările nocturne între poliţie şi grupuri de manifestanţi, în majoritate cu feţele acoperite, au continuat până târziu în noapte joi. Intrarea în Ministerul de Finanţe a fost incendiată, iar geamurile unui complex universitar au fost sparte. O sută şaizeci de manifestanţi au fost arestaţi pentru că au comis acte de violenţă joi seara, a indicat poliţia într-un comunicat.

Protestatarii au adunat şi au dat foc la pubele pentru a bloca străzile şi au aruncat cu pietre în poliţie, care a ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a-i dispersa. Un jurnalist de la AFP a văzut grupuri de persoane mascate spărgând vitrine şi jefuind magazine.

Sute de manifestanţi se îndreptau vineri dimineaţă spre Ministerul Educaţiei, care rămâne epicentrul protestelor. Totuși, în cursul dimineţii, capitala albaneză părea mai calmă decât în zilele precedente.

Escaladarea din această săptămână intervine după luni de manifestaţii în această ţară balcanică, declanşate iniţial din cauza unui proiect controversat de complex turistic legat de familia preşedintelui american Donald Trump. Zeci de persoane, în mare parte poliţişti, au fost rănite în confruntările de marţi până în prezent, potrivit autorităţilor.

Premierul albanez a afirmat vineri că protestul nu are „absolut nicio legătură cu dificultăţile, problemele sau aspiraţiile legitime ale vreunei persoane care îşi doreşte o viaţă mai bună”.

„Toate acestea sunt lucrarea aceleiaşi mâini, mâna care a prins opoziţia albaneză de gât, mâna care a ars şi a distrus Albania de mai multe ori”, a spus el. El a acuzat „mâini străine”, fără vreo precizare, de instigarea la tulburări şi care vor să împiedice candidatura ţării la aderarea la Uniunea Europeană.

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„Acestea sunt mâini străine care nu doresc ca în Albania să fie pace”, a declarat premierul într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook.

Editor : M.I.

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