Premierul nipon Sanae Takaichi, avertisment despre acțiunile militare ale Chinei: „O preocupare serioasă”. Când se va întâlni cu Trump

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri că doreşte să ducă relaţia dintre Tokyo şi Washington pe „noi culmi”, îndemnând totodată la construirea unei „relaţii constructive şi stabile”, însoţită de un „dialog sincer”, cu China, ale cărei acțiuni militare în zona Taiwanului reprezintă „o preocupare serioasă”.

În primul său discurs de politică generală rostit în faţa Parlamentului, lidera conservatoare în vârstă de 64 de ani, prima femeie care a ajuns la putere în arhipelag, a recunoscut, de asemenea, importanţa imigraţiei în contextul deficitului de forţă de muncă, dar în acelaşi timp a subliniat „îngrijorările” japonezilor în această privinţă, relatează AFP.

Pe plan diplomatic, „alianţa japonezo-americană rămâne piatra de temelie a politicii noastre externe şi de securitate”, a declarat Sanae Takaichi în discursul său, punctat în mod regulat de strigăte şi aplauze din partea susţinătorilor săi. „Îl voi întâlni personal pe preşedintele Trump în timpul vizitei sale în Japonia”, aşteptată săptămâna viitoare, „pentru a stabili o relaţie de încredere şi a duce relaţiile nipono-americane pe noi culmi”, a punctat Sanae Takaichi.

Noul lider al Japoniei este o apropiată a fostului prim-ministru Shinzo Abe, asasinat în 2022, care făcuse eforturi susţinute pentru a menţine relaţii cordiale cu Donald Trump în timpul primului său mandat.

„Activităţile militare” ale Chinei, Coreei de Nord şi Rusiei, în vizor

Afirmând că „activităţile militare” ale Chinei, Coreei de Nord şi Rusiei constituie, în opinia sa, „o preocupare serioasă”, ea a pledat pentru un dialog cu Beijingul, „un vecin esenţial” al arhipelagului, printr-un „dialog sincer”, în special cu privire la „preocupările de securitate”. Un critic de lungă durată al Beijingului, Sanae Takaichi şi-a moderat discursul în timpul recentei sale campanii pentru preluarea conducerii Partidului Liberal Democrat (PLD, naţionalist de dreapta) aflat la putere în Japonia.

Constatând o „evoluţie a mediului de securitate” de când Japonia şi-a stabilit, în urmă cu trei ani, obiectivul de a-şi creşte cheltuielile militare la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) - sub impulsul Statelor Unite -, Sanae Takaichi a declarat că doreşte să atingă acest obiectiv înainte de sfârşitul lunii martie a anului viitor, cu doi ani mai devreme decât era prevăzut.

Sanae Takaichi, aleasă la începutul lunii octombrie în fruntea PLD, partidul aflat la putere în Japonia, dar care dispune doar de o majoritate relativă în cele două camere ale Parlamentului, şi-a asigurat numirea făcând alianţă cu un mic partid reformist de centru-dreapta. În lipsa unei majorităţi absolute pentru această coaliţie în camera inferioară, Takaichi va trebui să colaboreze de la caz la caz cu alte formaţiuni pentru a-şi promova programul.

Promisiunile „Doamnei de Fier” a Japoniei

Aşteptată să ia măsuri de susţinere a economiei, în special în contextul inflaţiei puternice care afectează Japonia din 2022 şi care a erodat popularitatea predecesorului său, Shigeru Ishiba, Sanae Takaichi s-a angajat să construiască o „economie puternică”. Promiţând o politică bugetară „responsabilă şi proactivă”, ea a anunţat cheltuieli strategice pentru a creşte veniturile, a stimula consumul, a spori profiturile companiilor şi veniturile fiscale, fără a majora impozitele. Inflaţia rămâne persistentă în arhipelag, alimentată de preţul orezului, care s-au dublat în timpul verii, precum şi de preţurile energiei, pe care guvernele anterioare au încercat să le reducă prin subvenţionarea facturilor la gaz şi electricitate ale japonezilor.

În contextul în care Japonia se confruntă cu scăderea şi îmbătrânirea populaţiei - a doua cea mai în vârstă din lume după Monaco - Sanae Takaichi a recunoscut că „anumite sectoare au nevoie de forţă de muncă străină”. În timpul campaniei sale, ea a adoptat poziţii ferme cu privire la imigraţie şi turiştii străini, al căror comportament irită uneori anumiţi locuitori.

Ultimele alegeri din iulie au marcat ascensiunea unui mic partid de extremă dreapta sub sloganul „Japonia pe primul loc”, care învinovăţeşte străinii pentru o multitudine de probleme, de la creşterea preţurilor imobiliare până la nesiguranţa rutieră. „Dacă ne opunem în mod clar xenofobiei, guvernul va reacţiona cu fermitate” în cazul încălcării regulilor, a promis prim-ministrul. Ministrul securităţii economice, pe care l-a numit săptămâna aceasta, a primit astfel în plus sarcina de a veghea la „o coexistenţă ordonată şi armonioasă cu cetăţenii străini”.

Guvernul Takaichi se bucură de 71% opinii favorabile, potrivit unui sondaj publicat joi de cotidianul Yomiuri, faţă de 34% în septembrie pentru guvernul predecesorului său, Shigeru Ishiba. Este al cincilea cel mai bun scor pentru un nou guvern de la introducerea statisticilor comparabile în 1978.

Editor : C.A.