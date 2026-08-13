Presa de la Teheran îl ironizează pe Trump după schimbarea avionului: „Își are originea în teama față de puterea militară a Iranului”

Presa de stat din Iran l-a ironizat pe președintele SUA, Donald Trump, după ce au ieșit la iveală noi detalii despre schimbarea secretă a avionului său în timpul unei vizite în Turcia, afirmând că acest lucru demonstrează cât de îngrijorat este acesta de puterea Republicii Islamice, relatează Reuters.

„Din nou, Trump, cu noul său scandal, a devenit subiectul principal al presei americane în aceste zile. Un scandal care își are originea în teama față de puterea militară a Iranului, o putere care l-a determinat pe Trump, luna trecută, în timp ce se întorcea din Turcia, să-și schimbe în secret avionul”, a declarat un prezentator al televiziunii de stat, adăugând că acest episod a devenit o sursă de „umilință” pentru liderul de la Casa Albă.

O amenințare conform căreia Air Force One ar putea fi ținta unei rachete lansate de pe umăr a determinat Secret Service să-l transfere în secret pe Trump într-un avion guvernamental mai mic, a declarat o persoană informată în legătură cu acest subiect.

Amenințarea a apărut în ultima zi a vizitei lui Trump la Ankara cu ocazia summitului NATO, a precizat sursa, pe fondul tensiunilor ridicate generate de războiul în curs al Statelor Unite împotriva Iranului. Secret Service a considerat amenințarea ca fiind credibilă și iminentă, ceea ce a determinat declanșarea unei operațiuni extraordinare menite să ascundă deplasările președintelui american.

The New York Times a relatat că oficialii americani au fost îngrijorați să afle că iranienii știau unde se caza Trump în Ankara, inclusiv etajul exact al hotelului său.

Teheranul nu a făcut niciun comentariu oficial cu privire la aceste acuzații sau la schimbarea avionului. Casa Albă nu a putut fi contactată imediat, deoarece era în afara programului de lucru.

Panourile publicitare și picturile murale din Teheran îl vizează pe președintele SUA, dar și Israelul, prezentând imagini cu Trump întins într-un sicriu sau înecându-se în mare. Iar noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a promis luna trecută că se va răzbuna pentru moartea tatălui său și a predecesorului său, care a fost ucis în prima zi a războiului.

Trump și un grup restrâns de consilieri au folosit un camion de catering pentru a se transfera de pe marele avion prezidențial albastru și alb într-un avion C-32A mai mic și mai puțin vizibil, pentru zborul de plecare din Turcia din 8 iulie.

Ambasada Iranului în Africa de Sud a afirmat într-o postare pe X că Trump „va fi ascuns într-un coș de gunoi în curând”. Postarea era însoțită de o imagine în care liderul de la Casa Albă apărea într-un cărucior de catering.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Contul respectiv de pe X devine adesea viral datorită meme-urilor pe care le distribuie pe rețelele sociale, fapt relatat de mass-media de stat iraniană.

Publicația The Washington Post a fost prima care a publicat detalii despre operațiunea de schimbare a avionului.

În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un cetățean iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de Garda Revoluționară Iraniană pentru asasinarea lui Trump, pe atunci președinte ales al SUA. Teheranul a negat aceste acuzații în septembrie ⁠2024.

„Susținătorii liniei dure din Iran, care au vorbit despre răzbunarea pentru asasinarea liderului suprem al Iranului din 28 februarie, precum și alți înalți oficiali politici și militari din Iran, se bucură de faptul că Statele Unite au fost atât de îngrijorate și preocupate de siguranța și securitatea președintelui Trump”, a declarat Ali Vaez, director adjunct al programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la International Crisis Group.

Iranul și Statele Unite rămân în dezacord cu privire la eforturile de a ajunge la un acord privind încetarea definitivă a războiului din Golf, potrivit unei surse iraniene de rang înalt, care a afirmat că nu s-au înregistrat progrese în negocierile pentru reluarea acordului provizoriu.

În cadrul unui podcast difuzat de agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, comentatorul Alireza Majidi a relatat despre o vizită efectuată de Trump în 2018 la baza Ain al-Assad din Irak, țară în care Iranul se bucură de sprijinul unor grupări armate.

Trump însuși a descris măsurile extraordinare de securitate pe care a fost nevoit să le suporte în cadrul acelei călătorii.

„Dacă ați fi văzut prin ce a trebuit să trecem în acel avion întunecat, cu toate ferestrele închise, fără nicio lumină aprinsă nicăieri. Întuneric beznă. N-am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat Trump, potrivit CNN, în fața reporterilor de la baza din Irak.

Citește și:

Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service

Trump confirmă schimbarea de avioane din Turcia: „Mă ghidez după recomandările Secret Service. Nu am decât să fac ce-mi spun ei”

Editor : A.M.G.