Presa tradițională, învinsă de rețelele sociale și platformele video: oamenii le preferă ca surse de informare (studiu)

Pentru prima dată, reţelele sociale şi platformele video sunt utilizate mai mult pentru informare la nivel mondial comparativ cu media tradiţionale, conform unui raport anual de referinţă publicat marţi şi citat de AFP.

„Anul 2026 marchează o etapă importantă: pentru prima dată, reţelele sociale şi platformele video depăşesc celelalte surse de informare şi devin principalul mijloc de informare la nivel mondial”, a scris Jim Egan, autorul principal al raportului Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului.

Publicat anual de acest institut afiliat Universităţii Oxford din Marea Britanie, acest raport privind informaţia digitală este considerat o referinţă pentru analiza transformărilor din mass-media.

Raportul se bazează pe sondaje online realizate la începutul anului de compania YouGov pe un eşantion de aproape 100.000 de persoane din 48 de ţări.

Anul acesta, 54% dintre respondenţi au declarat că au utilizat reţelele sociale şi platformele video pentru a se informa în săptămâna premergătoare sondajului (chiar 56% dacă sunt incluşi agenţii conversaţionali cu inteligenţă artificială precum ChatGPT).

Procentul scade la 52% pentru televiziune, 51% pentru site-urile şi aplicaţiile ziarelor şi la 21% pentru radio.

Această tendinţă nu este una nouă, întrucât, în anumite ţări luate individual, reţelele şi platformele se situau deja pe primul loc în anii precedenţi. Însă, este pentru prima dată când acest mod de consum al informaţiilor devine majoritar, în medie, pe ansamblul pieţelor studiate (ţările în care site-urile şi aplicaţiile media se menţin în frunte fiind aproape toate din Europa).

La nivel mondial, reţelele sociale şi platformele video sunt principala sursă de informaţii pentru trei din zece respondenţi, şi chiar pentru mai mult de unul din doi în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani.

Singurele categorii de vârstă pentru care televiziunea se află încă în frunte sunt cele cu vârste cuprinse între 45 şi 54 de ani şi cele de peste 55 de ani.

În cazul site-urilor şi aplicaţiilor media tradiţionale, lovitura este şi mai dură: nicio categorie de vârstă nu le menţionează ca principal mijloc de informare.

Toate acestea „au consecinţe evidente asupra capacităţii mass-media de a ajunge la public şi de a genera venituri”, a subliniat Jim Egan, care a deţinut o funcţie importantă în cadrul BBC.

Editor : B.E.