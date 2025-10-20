Președintele chinez Xi Jinping a numit șase noi ambasadori, inclusiv în România. Cine este noul diplomat trimis de Beijing la București

Preşedintele chinez Xi Jinping a numit noi ambasadori, în conformitate cu o decizie a Comitetului Permanent al Congresului Naţional al Poporului - organismul legislativ al Chinei, relatează Xinhua, care citează un comunicat oficial difuzat luni. Pe listă figurează şi Chen Feng, numit ambasador în România în locul lui Han Chunlin.



Beijingul a numit, de asemenea, noi ambasadori în Maroc, Macedonia de Nord, Malta, Grenada şi Ecuador.



Totodată, Li Yongjie a fost numit reprezentantul permanent al Chinei şi ambasador la Organizaţia Mondială a Comerţului, precum şi reprezentant permanent adjunct la Naţiunile Unite la Geneva şi la alte organizaţii internaţionale din Elveţia.

Conducerea Partidului Comunist Chinez a început luni o serie de şedinţe cu uşile închise, în care timp de patru zile se va discuta, conform presei de stat preluate de AFP, în primul rând despre planificarea economică pe următorii cinci ani.



Sesiunea plenară are loc într-un context de incertitudini pentru ce-a de-a doua economie a lumii, ca mărime, şi al unei crize prelungite în sectorul imobiliar, care afectează încrederea şi cheltuielile chinezilor. În acelaşi timp, între Beijing şi Washington se duce un război comercial, condus din partea americană de către preşedintele Donald Trump.



Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist urmează să adopte noul plan cincinal, care va stabili principalele obiective începând din 2026.



Din CC fac parte circa 200 de membri şi 170 de supleanţi.

