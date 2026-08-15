Președintele Coreei de Sud cere negocieri cu Phenianul pentru înlocuirea armistițiului cu un acord de pace

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut reluarea dialogului cu Coreea de Nord pentru construirea unei relații de coexistență pașnică și înlocuirea armistițiului care a pus capăt luptelor din Războiul Coreean cu un regim de pace, scrie Reuters.

Într-un discurs susținut sâmbătă, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză, Lee a afirmat că cele două Corei trebuie să reia negocierile și să creeze mecanisme care să prevină izbucnirea unui nou conflict.

Războiul Coreean, desfășurat între 1950 și 1953, s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace. Astfel, din punct de vedere formal, conflictul nu a fost încheiat printr-un acord de pace.

Lee a cerut negocieri între Coreea de Nord și celelalte părți implicate pentru depășirea acestei situații și a afirmat că discuțiile ar putea include măsuri eficiente pentru limitarea capacităților nucleare ale Phenianului.

Președintele sud-coreean a promis că Seulul va lua măsuri susținute pentru reducerea tensiunilor și va construi mai multe niveluri de protecție împotriva unei eventuale escaladări militare.

Relațiile dintre cele două Corei rămân înghețate

Inițiativa vine într-un moment în care relațiile dintre Seul și Phenian rămân extrem de tensionate. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a renunțat la politica de reunificare, a desemnat Coreea de Sud drept cel mai ostil stat și a ordonat consolidarea apărării la frontieră.

Phenianul a respins până acum ofertele de dialog ale lui Lee și a criticat atât planurile Coreei de Sud privind submarinele cu propulsie nucleară, cât și exercițiile militare comune desfășurate de Seul și Washington, pe care le consideră provocări.

În discursul său, Lee a abordat și relațiile cu Japonia, afirmând că cele două țări trebuie să confrunte problemele trecutului, dar să păstreze deschisă perspectiva viitorului.

Președintele sud-coreean și-a exprimat speranța într-o nouă perioadă de 60 de ani de pace și prosperitate alături de Japonia, pe care a descris-o drept „un vecin apropiat”.

Editor : Ana Petrescu