Live TV

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa

Data publicării:
Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului. Foto: Profimedia Images

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, sâmbătă, că ţara sa se află într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa, înaintea întâlnirii de luni dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump.

Pezeshkian a declarat într-un interviu publicat sâmbătă pe site-ul web al liderului suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, că războiul este mai grav decât cel dintre Iran şi Irak din anii 1980.

„Suntem într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa; ei nu vor ca ţara noastră să rămână stabilă”, a spus el, potrivit AP, citată de News.ro.

Pezeshkian a afirmat că războiul Occidentului împotriva Iranului este „mai complicat şi mai dificil” în comparaţie cu războiul din 1980-1988 cu Irakul, care a provocat peste 1 milion de victime de ambele părţi.

Declaraţiile au fost făcute cu două zile înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Netanyahu în timpul vizitei lui Netanyahu în SUA. Se preconizează că Iranul va fi un subiect cheie în cadrul discuţiilor.

Atacurile israeliene şi americane asupra Iranului, care au avut loc în timpul unui război aerian de 12 zile în luna iunie, au ucis aproape 1.100 de iranieni, inclusiv comandanţi militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear.

Răzbunarea Iranului prin lansarea de rachete a ucis 28 de persoane în Israel.

Citește și:

Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
DC: Estonian FM Tsahkna’s hold a Ukraine war and Russian aggression discussion
3
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă...
un barbat merge prin viscol
4
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
Digi Sport
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Canada News - December 27, 2025
Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea întâlnirii cu Trump: „Garanțiile de securitate sunt esențiale”
Donald Trump și Steve Witkoff
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump: Pentru poporul ucrainean, acestea sunt clare
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele democraților din dosarele Epstein. „Faceți-i de rușine”
profimedia-1022203833
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pensiile speciale ajung din nou pe masa Curții Constituționale. Ce...
Radu Miruță
Ce ar face România în situația în care se ajunge la un acord de pace...
Mașină de poliție.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente...
logo-amazon
Amazon a blocat 1.800 de candidați la un loc de muncă în domeniul IT...
Ultimele știri
Peste 20% dintre videoclipurile afișate utilizatorilor noi de YouTube, conținut de calitate slabă generat cu inteligența artificială
Stare de urgență la New York și New Jersey, din cauza unei furtuni de zăpadă. Mii de zboruri perturbate
Canada va acorda 1,8 miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Avertizare meteo severă pentru Revelion. Am putea avea cod roșu de ninsori abundente, viscol puternic și vânt
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini...
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...