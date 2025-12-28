Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, sâmbătă, că ţara sa se află într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa, înaintea întâlnirii de luni dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump.

Pezeshkian a declarat într-un interviu publicat sâmbătă pe site-ul web al liderului suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, că războiul este mai grav decât cel dintre Iran şi Irak din anii 1980.

„Suntem într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa; ei nu vor ca ţara noastră să rămână stabilă”, a spus el, potrivit AP, citată de News.ro.

Pezeshkian a afirmat că războiul Occidentului împotriva Iranului este „mai complicat şi mai dificil” în comparaţie cu războiul din 1980-1988 cu Irakul, care a provocat peste 1 milion de victime de ambele părţi.

Declaraţiile au fost făcute cu două zile înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Netanyahu în timpul vizitei lui Netanyahu în SUA. Se preconizează că Iranul va fi un subiect cheie în cadrul discuţiilor.

Atacurile israeliene şi americane asupra Iranului, care au avut loc în timpul unui război aerian de 12 zile în luna iunie, au ucis aproape 1.100 de iranieni, inclusiv comandanţi militari de rang înalt şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear.

Răzbunarea Iranului prin lansarea de rachete a ucis 28 de persoane în Israel.

Citește și:

Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas

Editor : Ș.R.