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Președintele Iranului îi răspunde lui Trump de la tribuna ONU: „Nu suntem terorişti. America şi Israelul ne-au atacat”

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Massoud Pezeshkian
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, la tribuna Adunării Generale a ONU, New York, 24 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat miercuri, de la tribuna Adunării Generale a ONU, Statele Unite și Israelul de „încălcări ale dreptului internațional” și a prezentat Iranul drept „victima terorismului”, la o zi după ce Donald Trump a cerut comunității internaționale să izoleze Teheranul.

Masoud Pezeshkian a evocat, în Adunarea generală, „asasinarea nejustificată şi în afara oricărui cadru legal” a fostului ayatollah Ali Khamenei, potrivit News.ro.

„Noi n-am făcut decât să ne apărăm, nu suntem terorişti. Poporul nostru nevinovat a fost ţinta agresiunilor laşe împotriva ţării noastre”, a denunţat el atacurile americane şi israeliene.

„America şi Israelul ne-au atacat cu cele mai perfecţionate tehnologii şi sisteme de armament, iar poporul nostru a rezistat (...), însă nu am îngenunchiat niciodată, nu ne-am înclinat, am ripostat, dar nu am lovit populaţii civile”, a continuat preşedintele iranian.

El a denunţat acţiunile Statelor Unite şi Israelului drept „încălcări ale dreptului internaţional”: „Noi vrem doar să trăim independent”, a clamat el în faţa omologilor săi.

Iranul nu va tolera ca Strâmtoarea Ormuz să fie folosită într-o „agresiune” împotriva Republicii islamice şi „pentru a impune insecuritatea în regiunea” Orientului Mijlociu, a ameninţat el.

„Ei ne-au închis accesul la propriile noastre ape teritoriale”, a denunţat liderul iranian Statele Unite, cu „rachete şi tehnologii letale, pentru a aduce insecuritatea în toate zonele de la marginea acestei căii maritime”.

„Îi tratează drept terorişti pe toţi cei care vor să-i discrediteze”, a denunţat preşedintele iranian, denunţând din nou Statele Unite şi Israelul. „Noi nu vrem să fim puternici pentru a fi agresori. Ne trebuie energie pentru a ne apăra. Vrem să cooperăm pentru a ajunge la securitate”.

Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi, în alocuţiunea sa în Adunarea Generală a ONU „tuturor naţiunilor lumii să izoleze Iranul”. „Oare se va semna un acord cu Iranul care să permită reconstruirea unei ţări mai măreaţă decât a fost vreodată (...) sau voi alege să distrug Republica islamică rapid, nelăsându-le nicio şansă să-şi distrugă vecinii şi ţările lor”, a declarat el.

Masoud Pezeshkian a răspuns declaraţiilor lui Donald Trump şi acţiunilor armatei americane în Iran avertizând că iranienii „nu-şi vor înclina nicodată capul”.

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Editor : M.I.

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