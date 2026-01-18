Live TV

Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii”

Massoud Pezeshkian
Massoud Pezeshkian, președintele Iranului

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește un nou lider pentru Iran”, relatează AFP.

„Un atac asupra marelui lider al țării noastre echivalează cu un război total cu națiunea iraniană”, a declarat Pezeshkian într-o postare pe X.

Declarația vine la o zi după ce președintele american Donald Trump l-a numit pe Khamenei „un om bolnav” într-un interviu acordat Politico și a spus: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se află la putere, în Iran, încă din 1989.

Se pare că este pentru prima dată când Trump solicită sfârșitul regimului lui Khamenei în Iran, arată The Times of Israel.

În postarea sa, Pezeshkian dă vina pe SUA și aliații săi pentru greutățile prin care trec iranienii.

Protestele care au început luna trecută din cauza dificultăților economice s-au transformat în demonstrații de masă împotriva regimului, în urma cărora mii de oameni au fost uciși.

Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...