Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii”

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP.

„Un atac asupra marelui lider al țării noastre echivalează cu un război total cu națiunea iraniană”, a declarat Pezeshkian într-o postare pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Declarația vine la o zi după ce președintele american Donald Trump l-a numit pe Khamenei „un om bolnav” într-un interviu acordat Politico și a spus: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se află la putere, în Iran, încă din 1989.

Se pare că este pentru prima dată când Trump solicită sfârșitul regimului lui Khamenei în Iran, arată The Times of Israel.

În postarea sa, Pezeshkian dă vina pe SUA și aliații săi pentru greutățile prin care trec iranienii.

Protestele care au început luna trecută din cauza dificultăților economice s-au transformat în demonstrații de masă împotriva regimului, în urma cărora mii de oameni au fost uciși.

Citește și:

Criza din Iran: Erfan Soltani ar fi fost omorât, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el

Editor : C.A.