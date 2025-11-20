Live TV

Președintele Iranului vrea să mute capitala din Teheran din cauza crizei majore de apă

Teheranul se confruntă cu o lipsă severă de apă. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că Teheranul nu mai poate susține populația în contextul unei crize de apă fără precedent, iar mutarea capitalei devine, în opinia sa, o necesitate. Seceta extremă, rezervoarele aproape goale și precipitațiile aflate la minime istorice au readus în discuție relocarea centrului administrativ al țării.

Pezeshkian a ridicat deja această posibilitate atunci când precipitaţiile au atins anul acesta în capitală cel mai scăzut nivel din ultimul secol. „Realitatea este că nu avem de ales. (Acest transfer) este o necesitate. Nu putem supraîncărca această regiune cu şi mai mulţi oameni şi mai multe construcţii”, a spus el, citat de agenţia oficială de ştiri Irna. „Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”.

La începutul lunii noiembrie, el a avertizat că Teheranul ar putea fi evacuat dacă nu va ploua până la sosirea iernii. Capitala se confruntă cu veri uscate şi toride, de obicei atenuate de ploi toamna şi ninsori iarna. Însă anul acesta, vârfurile munţilor, de obicei acoperite de zăpadă în această perioadă a anului, au rămas goale.

Teheranul se confruntă cu o lipsă severă de apă, principalele sale rezervoare fiind la mai puţin de 5% din capacitatea lor, iar precipitaţiile - la minime istorice. Conform Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică din Iran, capitala iraniană a înregistrat o scădere de 95,8% a precipitaţiilor faţă de media istorică.

Confruntat cu lipsa de apă, guvernul a decis să întrerupă periodic alimentarea cu apă a celor 10 milioane de locuitori ai oraşului, în încercarea de a reduce consumul.

Ideea unei evacuări a capitalei a stârnit critici, în special în presa locală. Guvernul a clarificat ulterior că preşedintele a dorit doar să crească gradul de conştientizare a gravităţii situaţiei, nu să prezinte un plan concret. Săptămâna trecută, autorităţile au anunţat lansarea operaţiunilor de însămânţare a norilor în scopul declanşării ploii.

Încă de anul trecut, Pezeshkian a invocat cu regularitate ambuteiajele, penuria de apă, gestionarea deficitară a resurselor şi poluarea severă a aerului drept argumente cheie în favoarea unei posibile relocări a capitalei.

În ianuarie, purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a afirmat că autorităţile iau în considerare o posibilă relocare a capitalei în regiunea Makran, o zonă în mare parte subdezvoltată de pe coasta de sud a ţării. Cu toate acestea, nu a fost anunţat niciun plan concret, iar această propunere a atras deja critici puternice.

