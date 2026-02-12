Preşedintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi, a calificat joi antisemitismul din această ţară drept „înfricoşător şi îngrijorător”, deşi există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”, anunță France24.

Înaintea unei deplasări prevăzute joi la Melbourne, Herzog a declarat pentru postul de televiziune Channel 7 că un „val” de ură antisemită a atins apogeul după atacul antisemit în urma căruia au murit 15 oameni pe 14 decembrie, pe o plajă din apropierea oraşului Sydney.

„Este înfricoşător şi îngrijorător”, a declarat el. „Dar există, de asemenea, o majoritate tăcută de australieni care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască şi care, desigur, doresc să dialogheze cu Israelul”.

Luni, au avut loc ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni care denunţau prezenţa lui Herzog la Sydney.

Forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene în direcţia protestatarilor şi a jurnaliştilor prezenţi. Poliţia a raportat arestări, în special pentru violenţe împotriva forţelor de ordine.

Adunarea a fost organizată de grupul Palestine Action, care îl acuză pe Herzog de „genocid” în Fâşia Gaza şi solicită ca acesta să facă obiectul unei anchete, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Canberrei.

În timp ce Consiliul Executiv al Evreilor Australieni, principala organizaţie care reprezintă comunitatea evreiască, a salutat vizita lui Herzog, Consiliul Evreiesc din Australia, mai liberal, a dezaprobat această vizită, reproşându-i şefului statului „distrugerea în curs” a Fâşiei Gaza.

Noi adunări sunt prevăzute joi la Melbourne.

Postul naţional ABC a relatat că o clădire a Universităţii din Melbourne a fost vandalizată cu graffiti cu mesajul „Moarte lui Herzog”.

O comisie independentă de anchetă a ONU a stabilit în 2025 că Israelul comite un genocid în Gaza de la începutul războiului declanşat de atacul din 7 octombrie 2023. Potrivit anchetatorilor, care nu se exprimă în numele ONU, Herzog şi alţi lideri israelieni au „incitat la comiterea unui genocid” în teritoriul palestinian, ceea ce Israelul a respins „categoric”, denunţând un „raport părtinitor şi mincinos”.

Editor : C.A.