Live TV

Video Președintele Israelului avertizează asupra unui antisemitism „înfricoșător și îngrijorător” în Australia, după atacul de la Bondi Beach

Data publicării:
IsraelĂ•s President Isaac Herzog arrivies to meet with the Governor of Victoria, Her Excellency Professor the Hon Margare
Preşedintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia. Sursa: Profimedia

Preşedintele israelian Isaac Herzog, aflat în vizită în Australia pentru a sprijini comunitatea evreiască afectată de atentatul de la Bondi, a calificat joi antisemitismul din această ţară drept „înfricoşător şi îngrijorător”, deşi există „o majoritate tăcută de australieni care doresc pacea”, anunță France24.

Înaintea unei deplasări prevăzute joi la Melbourne, Herzog a declarat pentru postul de televiziune Channel 7 că un „val” de ură antisemită a atins apogeul după atacul antisemit în urma căruia au murit 15 oameni pe 14 decembrie, pe o plajă din apropierea oraşului Sydney.

„Este înfricoşător şi îngrijorător”, a declarat el. „Dar există, de asemenea, o majoritate tăcută de australieni care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască şi care, desigur, doresc să dialogheze cu Israelul”.

Luni, au avut loc ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni care denunţau prezenţa lui Herzog la Sydney.

Forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene în direcţia protestatarilor şi a jurnaliştilor prezenţi. Poliţia a raportat arestări, în special pentru violenţe împotriva forţelor de ordine.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Adunarea a fost organizată de grupul Palestine Action, care îl acuză pe Herzog de „genocid” în Fâşia Gaza şi solicită ca acesta să facă obiectul unei anchete, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Canberrei.

În timp ce Consiliul Executiv al Evreilor Australieni, principala organizaţie care reprezintă comunitatea evreiască, a salutat vizita lui Herzog, Consiliul Evreiesc din Australia, mai liberal, a dezaprobat această vizită, reproşându-i şefului statului „distrugerea în curs” a Fâşiei Gaza.

Noi adunări sunt prevăzute joi la Melbourne.

Postul naţional ABC a relatat că o clădire a Universităţii din Melbourne a fost vandalizată cu graffiti cu mesajul „Moarte lui Herzog”.

O comisie independentă de anchetă a ONU a stabilit în 2025 că Israelul comite un genocid în Gaza de la începutul războiului declanşat de atacul din 7 octombrie 2023. Potrivit anchetatorilor, care nu se exprimă în numele ONU, Herzog şi alţi lideri israelieni au „incitat la comiterea unui genocid” în teritoriul palestinian, ceea ce Israelul a respins „categoric”, denunţând un „raport părtinitor şi mincinos”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Snowboard
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală
grupuri extremiste extremism nazism online extrema dreapta
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine informative naziste (The Guardian)
photo-collage.png (61)
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după vizita în Israel: ce schimbări vrea să aducă în sistemul de sănătate din România
netanyahu grindeanu israel
Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu în Israel. Ce au agreat cei doi oficiali
donald trump
Trump solicită daună de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru Pace...
Trenul regal, adăpost pentru pisici maidaneze
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc...
main photo Carrefour
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding...
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului...
Ultimele știri
Rector demis pentru plagiat, repus în funcție în urma deciziei ÎCCJ. Ramona Lile revine la șefia Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene
Un sfert de secol în care performanța medicală a devenit normalitate în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online