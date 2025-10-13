Live TV

Președintele Madagascarului „a fugit din țară”, după ce soldați din Armată s-au alăturat revoltei populare conduse de tineri

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Madagascar's President Rajoelina names military general Zafisambo as new Prime Minister
Andry Rajoelina. Foto: Reuters

Președintele Madagascarului a fugit din țară cu un avion militar francez, potrivit unui oponent politic și unor relatări de la Paris, după ce protestele conduse de tineri și o revoltă a Armatei au amenințat să răstoarne guvernul, scrie The Times.

Evacuarea lui Andry Rajoelina către o destinație necunoscută a urmat unui acord cu președintele francez Emmanuel Macron, a relatat postul de radio de stat Radio France Internationale. Mamy Rabenirina, secretarul general al TIM, cel mai mare partid de opoziție, a declarat că propriul personal al președintelui a confirmat că acesta a părăsit țara sâmbătă, după ce o unitate de elită a armatei a trecut de partea sa pentru a-i susține pe manifestanți.

Rajoelina, care are dublă cetățenie franco-malgașă, urma să susțină un discurs la televiziunea de stat luni, la ora 19:00, ora locală (19:00, ora României), a anunțat biroul său, fără a preciza de unde va vorbi.

Duminică, el a avertizat într-o declarație cu privire la o „tentativă de a prelua puterea ilegal și prin forță”, la o zi după ce soldații unității militare Capsat au însoțit demonstranții într-o piață din capitala Antananarivo, care fusese anterior blocată. Aceștia au cerut lui Rajoelina și mai multor miniștri din guvern să părăsească funcția.

Unitatea, care l-a ajutat pe Rajoelina să ajungă la putere pentru prima dată ca lider de tranziție într-o lovitură de stat susținută de armată în 2009, a declarat că deține controlul asupra forțelor armate ale țării.

Colonelul Michael Randrianirina a declarat că decizia unității sale de a se alătura protestatarilor nu a echivalat cu o lovitură de stat.

„Am răspuns apelului poporului, dar nu a fost o lovitură de stat”, a spus el. „Situația — aș putea să o numesc haos, dar nu este haos cauzat de armată, ci haos cauzat de lider.”

Sfidarea trupelor vine în urma unor săptămâni de demonstrații conduse de tineri, care au început din cauza lipsei cronice de energie electrică și apă și s-au transformat într-o mișcare la nivel național cerând demisia lui Rajoelina, încetarea corupției și o reformă politică amplă.

În declarația sa, Rajoelina a spus că dorește „să informeze națiunea și comunitatea internațională că a fost „inițiată” o tentativă de preluare a puterii ilegal și prin forță.

Potrivit ONU, care a condamnat reprimarea violentă a protestatarilor, cel puțin 22 de persoane au fost ucise la începutul tulburărilor din septembrie.

Într-o mișcare neașteptată de duminică, ministrul forțelor armate din Madagascar l-a recunoscut oficial pe noul șef al armatei, generalul Demosthene Pikulas, care fusese ales de soldații separatiști.

După ceremonie, Pikulas a descris tulburările din țară ca fiind „imprevizibile” și a spus că forțele armate au acum „responsabilitatea de a restabili calmul și pacea în Madagascar”. El a refuzat să fie implicat în discuții despre soarta președintelui, spunând că nu va „discuta despre politică într-o unitate militară”.

Madagascar, cu o populație de 31 de milioane de locuitori, a fost martoră a mai multor lideri înlăturați în lovituri de stat și crize politice de la obținerea independenței față de Franța în 1960.

Rajoelina, în vârstă de 51 de ani, a ajuns la putere pentru prima dată în 2009, după ce armata l-a înlăturat de la putere pe Marc Ravalomanana, și a revenit în funcție prin alegeri din 2018 și 2023 - deși acestea din urmă au fost boicotate de partidele de opoziție.

Editor : Ș.R.

