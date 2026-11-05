Preşedintele Paraguayului și-a dat demisia în urma unui scandal bancar, care a degenerat într-o criză politică

Preşedintele Paraguayului, Santiago Peña, şi-a anunţat joi demisia, în urma unui scandal bancar care a degenerat în criză politică, în momentul în care deputaţii dezbăteau o procedură de destituire a sa.

„Am luat decizia de a-mi prezenta demisia de la preşedinţia Republicii”, a anunţat, într-o înregistrare video pe rețeaua X Santiago Peña, care se află la putere din 2023.

„O fac gândindu-mă la stabilitatea ţării noastre, la pacea socială şi la necesitatea apărării instituţiilor noastre democratice”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de News.ro.

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Anunţul vine la 48 ore după izbucnirea unei crize bancare, în care Banca Centrală a Paraguayului (BCP) a pus sub tutelă Ueno Bank, o entitate financiară care revendică 2,94 de milioane de clienţi, ale căror depozite au fost „îngheţate” temporar.

Peña avea până anul trecut acţiuni la un holding care deţine această bancă, care a crescut rapid în ultimii ani.

La momentul anunţului său, deputaţii dezbăteau, într-o sesiune extraordinară, o procedură de destituire şi se exprimau aproape toţi în favoarea acesteia, inclusiv grupul Partidului Colorado (conservator) al preşedintelui, majoritar în Cameră.

În cererea de destituire, depusă miercuri de către opoziţie, Peña este acuzat de „proastă exercitare a funcţiei” şi „conflict de interese”.

Unul dintre deputaţii din Partidul Colorado al lui Santiago Peña, care susţineau joi o procedură de destituire, Alejandro Aguilar, a apreciat că o rambursare - în curs - a economiilor afectate „nu şterge faptele, prejudiciul cauzat poporului paraguayan şi sistemului financiar”.

„Ştiu că (Peña) şi-a pierdut legitimitatea de a guverna. Ştiu că preşedintele, din nefericire, nu va mai fi capabil să construiască consensuri pentru a-şi continua guvernarea. Şi da, ştiu că el este responsabil din punct de vedere politic de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat el.

Deputatul Enrique Buzarquis, în opoziţie, a denunţat „cea mai rea înşelătorie din istoria Paraguayului” şi a apreciat că Santiago Peña „nu poate rămâne un minut în plus preşedinte”.

„Liniștea paraguayenilor”

În urma plasării sub tutelă a Ueno, preşedintele BCP, Carlos Carvallo, care a condus în trecut această entitate, înainte să preia şefia Băncii Centrale în 2023, şi-a anunţat demisia, cerută de preşedintele Peña.

Opt cadre din conducerea Ueno au fost plasate în detenţie provizorie, iar urmăriri penale au fost angajate împotriva altor 20 de persoane, începând de marţi.

Miercuri, Parlamentul a adoptat o lege expresă, promulgată ulterior, care prevede plăţi iniţiale, „în 24 de ore”, deponenților lezaţi.

Aceste avansuri vor putea să atingă până la echivalentul a „40 de salarii minime lunare”, potrivit legii publicate de şeful statului, adică 121 de milioane de guarani (aproape 20.000 de dolari).

BCP a dat asigurări în mai multe rânduri, începând de marţi, că „sistemul financiar naţional menţine niveluri adecvate de solvabilitate şi lichiditate”.

Acest lucru nu a împiedicat manifestaţii la Asuncion, marţi, în faţa unor agenţii ale Ueno, şi miercuri la Parlament, la care au luat parte sute de persoane, inclusiv deponenți furioşi, care au strigat „Santi fuera!” („Santi, afară!”), „Santi tiene miedo!" („Lui Santi i-e frică!”), a relatat AFP.

Mobilizarea de miercuri a degenerat în ciocniri între manifestanţi şi poliţie, care a făcut uz de tunuri cu apă şi gaze lacrimogene.

„În prezent nu am decât o prioritate: liniştea paraguayenilor care şi-au încredinţat economiile sistemului nostru financiar”, a declarat în mesajul său de demisie Peña.

„Vreau să cer iertare poporului dacă, la vreun moment, am eşuat. N-am avut niciodată intenţia să trădez încrederea pe care v-aţi pus-o în mine”, a declarat el.

Santiago Peña a fost ales în mod confortabil în 2023.

Un economist care a lucrat la BCP şi la Fondul Monetar Internaţional (FMI), el încarna noua generaţie a Partidului Colorado, hegemonic de 70 de ani în politica paraguayană.

Editor : B.P.