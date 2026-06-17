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Preşedintele sud-coreean îi cere lui Trump să-l ajute să facă pace cu Phenianul, „aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu”

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U.S. President Trump Meets North Korean Leader Kim Jong-un During Landmark Summit In Singapore
Donald Trump și Kim Jong Un, în 2018 Foto: Guliver / Getty Images
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Preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să îl ajute să facă pace cu Coreea de Nord „aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu”, a anunţat miercuri biroul său, potrivit AFP.

Donald Trump l-a întrebat pe omologul său sud-coreean despre evoluţia relaţiilor intercoreene în timpul unei întâlniri la summitul G7 de la Evian, din Franţa, a precizat biroul prezidenţial din Seul într-un comunicat, notează Agerpres.

În cursul convorbirii, Lee „i-a cerut (lui Trump) să preia iniţiativa pentru a ajunge la o rezolvare paşnică a problemei nord-coreene, aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu”, se adaugă în comunicat.

Potrivit biroului prezidenţial sud-coreean, Donald Trump, la rândul său, „şi-a exprimat angajamentul de a lucra în favoarea unei reglementări a problemei nord-coreene”.

La scurt timp după anunţarea unei înţelegeri cu Iranul, preşedintele SUA a postat pe reţelele de socializare o fotografie neînsoţită de vreo legendă care îl arată alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, în 2018.

Totuşi, „din perspectiva Coreei de Nord, nu există practic niciun motiv de întâlnire cu Statele Unite”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de studii nord-coreene din Seul.

Lee Jae Myung încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, care au scăzut la cote minime sub predecesorul său, Yoon Suk Yeol, însă Phenianul a desemnat Coreea de Sud drept „cel mai ostil” duşman al său şi a avertizat că va răspunde „fără milă” oricărei aparente provocări.

Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri „stat nuclear ireversibil” după eşecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un şi Donald Trump, din cauza dezacordurilor privind denuclearizarea ţării şi ridicarea sancţiunilor. Ulterior, Kim a primit un sprijin crucial din partea Moscovei, după ce a trimis mii de soldaţi pentru a sprijini forţele ruse împotriva Ucrainei, aminteşte AFP.

Preşedintele chinez Xi Jinping, care a fost primit cu fast în Coreea de Nord la începutul lunii iunie, şi-a exprimat de asemenea dorinţa de a duce relaţiile cu Phenianul la „noi culmi”.

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Editor : B.E.

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