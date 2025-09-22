Live TV

Presupusele rămăşiţe ale unei amante celebre, care a murit în mizerie, reînmormântate în Franţa. Cine a fost Lady Hamilton

Lady Hamilton și amiral Nelson
Presupusele rămăşiţe ale lui Lady Hamilton, faimoasa amantă a amiralului britanic Nelson, care a murit în sărăcie la Calais (nordul Franţei) în 1815, au fost reînmormântate vineri într-o biserică din oraş, după ce au fost supuse unui examen ştiinţific, transmite AFP.

O femeie de o frumuseţe legendară, Emma Hamilton (1765-1815), deşi provenea dintr-un mediu modest, reuşise să se ridice în înalta societate britanică căsătorindu-se cu un diplomat al Coroanei.

Aventura ei cu Horatio Nelson, cu care a avut o fiică, a provocat un scandal la acea vreme. Iar viaţa ei a luat o întorsătură tragică după moartea iubitului ei în 1805, în bătălia navală de la Trafalgar, care a spulberat ambiţiile lui Napoleon de a stăpâni mările.

Bolnavă, alcoolică şi hărţuită de creditorii ei, Emma Hamilton a fugit la Calais în 1814, unde a murit în anul următor. Urmele rămăşiţelor ei s-au pierdut odată cu mutarea cimitirului în care era înmormântată.

În urmă cu aproximativ zece ani, Dominique Darre, consilier municipal în Calais şi preşedinte al unei asociaţii locale pentru conservarea patrimoniului, a decis să le caute, pentru a aduce un omagiu unui "destin la fel de romantic pe cât a fost de tragic", a explicat el vineri pentru AFP.

În cele din urmă, Darre a descoperit oase care păreau să se potrivească, "alături de alte morminte englezeşti" într-un alt cimitir.

Medicul legist, arheolog şi antropolog Philippe Charlier, care a analizat deja rămăşiţele altor personaje istorice precum Richard Inimă de Leu, Henric al IV-lea şi Adolf Hitler, a fost chemat să ajute la investigaţie în 2019.

Împreună cu echipa sa de la Laboratorul de Antropologie, Arheologie şi Biologie al Universităţii din Paris-Saclay, expertul a examinat oasele şi a confirmat că "toate elementele studiate sunt compatibile" cu ideea că rămăşiţele sunt într-adevăr cele ale Emmei Hamilton.

Vârsta decesului (între 45 şi 55 de ani) este consistentă, la fel ca şi caracteristicile fizice studiate din reconstrucţiile bazate pe oase şi data potenţială a decesului, datată cu carbon, a explicat vineri Philippe Charlier.

Echipa sa a reuşit, de asemenea, să reconstruiască o imagine a feţei lui Lady Hamilton din rămăşiţele recuperate, pentru a le compara cu portretele realizate în timpul vieţii sale. Însă această analiză "nu poate fi 100% fiabilă", avertizează specialistul, în special din cauza stării deteriorate a oaselor.

Acesta este motivul pentru care urna funerară a lui Lady Hamilton, care se află acum într-o nişă a bisericii Notre-Dame de Calais, rămâne pe grămezi de lemn detaşabile, astfel încât să poată fi mutată în cazul unei noi răsturnări de situaţie în această anchetă de lungă durată.

