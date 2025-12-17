Presupusul autor al atacului din Australia este acuzat de 59 de infracţiuni, printre care crimă şi terorism. „A fost inspirat de ISIS”

Suspectul rămas în viaţă în cazul împuşcăturilor de pe plaja Bondi din Sydney este acuzat de 59 de infracţiuni, inclusiv terorism şi crimă, care îi vor fi aduse oficial la cunoştinţă de îndată ce va ieşi din comă şi starea sa se va stabiliza, relatează Reuters. Probele preliminare indică faptul că Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a organizat un „atac terorist inspirat de ISIS”, a declarat miercuri poliţia din New South Wales.

Akram este acuzat de 15 capete de acuzare de crimă, 40 de capete de acuzare de vătămare corporală gravă cu intenţia de a ucide şi câte un cap de acuzare pentru comiterea unui act terorist, descărcarea unei arme de foc, plasarea de explozibili şi afişarea publică a simbolului unei organizaţii teroriste, a declarat poliţia din New South Wales.

„Poliţia va susţine în instanţă că bărbatul a comis fapte care au cauzat moartea, vătămări grave şi au pus în pericol viaţa altor persoane pentru a promova o cauză religioasă şi a provoca teamă în comunitate”, a declarat poliţia într-un comunicat.

Departamentul a declarat că primele indicii indică un „atac terorist inspirat de ISIS, o organizaţie teroristă inclusă pe lista Australiei”.

Al doilea suspect, Sajid, tatăl lui Akram, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat mortal de poliţişti la faţa locului, duminică. Akram, cel mai tânăr, a fost rănit grav.

Poliţiştii au declarat că aşteaptă stabilizarea stării sale înainte de a-l acuza oficial. „Este important ca el să aibă capacităţi cognitive adecvate. Pentru a fi corect, trebuie să înţeleagă exact ce se întâmplă”, a declarat comisarul poliţiei din NSW, Mal Lanyon.

Cei doi suspecţi sunt acuzaţi că au deschis focul în timpul unei sărbători de Hanuka pe celebra plajă Bondi, ucigând 15 persoane, printre care o fetiţă de 10 ani, şi rănind alte zeci. Doi poliţişti au fost, de asemenea, răniţi în atac. Cinci persoane se aflau încă în stare critică miercuri, a declarat departamentul de sănătate din New South Wales.

Acuzaţiile împotriva lui Akram au fost formulate miercuri, când au început primele funeralii ale victimelor atacului în zona plajei Bondi, sub stricte măsuri de securitate. Poliţia a declarat că a deschis parţial accesul rutier, dar că menţine izolat locul crimei.

