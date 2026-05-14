Live TV

Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”

Data publicării:
triangular-shaped fancy vivid blue-green diamond weighing 5.50 carats, known as "The Ocean Dream"
Diamantul „Ocean Dream", prezentat înainte de licitație. Foto: Profimedia
Din articol
Cel mai mare diamant albastru-verde

Un diamant albastru-verde intens de 5,5 carate, originar din Africa centrală şi cel mai mare cunoscut până în prezent, a fost vândut pentru echivalentul a 14,8 milioane de euro miercuri, la Geneva. Prețul oferit este un record pentru acest tip de piatră preţioasă.

Diamantul „Ocean Dream” a fost vândut pentru aproape 13,6 milioane de franci elveţieni, sumă care include comisionul, „stabilind astfel un nou record mondial la o licitaţie pentru un diamant albastru-verde”, a precizat casa de licitații Christie's pentru presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Era estimat la o sumă cuprinsă între 7 şi 10 milioane de franci elveţieni (7,6 - 10,9 milioane de euro).

„Este pur şi simplu remarcabil. Am vândut această piatră în 2014 pentru 8,5 milioane de dolari. A fost cumpărată de o colecţionară privată asiatică, care l-a apreciat foarte mult şi l-a purtat”, a declarat Max Fawcett, director internaţional al departamentului pentru bijuterii din cadrul Christie's.

„Tocmai ce l-am vândut pentru 17 milioane de dolari graţie participării active a trei clienţi diferiţi, originari din regiuni foarte diferite ale lumii”, care au animat licitaţia, a adăugat el.

Cel mai mare diamant albastru-verde

Acest diamant excepţional - cel mai mare diamant albastru-verde Fancy Vivid repertoriat vreodată de Institutul Gemological din America (GIA) - este tăiat într-o formă triunghiulară.

A fost „extras la începutul anilor 2000 în Africa centrală”, a detaliat Fawcett.

„Tăiat ulterior, a fost expus în 2003 în cadrul unei expoziţieii 'Splendor of Diamonds' de la Smithsonian (Smithsonian Institution din Washington, n. red), care a reunit cu această ocazie opt diamante colorate cele mai rare din lume”, printre care şi acest diamant albastru-verde, a explicat el.

Cumpărătorul nu a dorit să-şi divulge identitatea.

Conform lui Max Fawcett, acest diamant este de mărimea unei unghii de la degetul mic.

„Entuziasmul pentru obiecte de colecţie de lux, cele mai frumoase pietre preţioase colorate, cele mai frumoase bijuterii emblematice, obiecte rare şi de neînlocuit, este mai puternic ca niciodată. Iar noi suntem absolut încântaţi de rezultat”, a mai spus el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1098056389
Macron, alergare matinală pe străzile din Nairobi împreună cu dublul campion olimpic Kipchoge, înaintea summitului „Africa Forward”
rubin profimedia-1097321646
Un rubin „excepţional de mare” și de rar, de 11.000 de carate, a fost găsit în Myanmar
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Chinese yuan on the map of Africa continent
China elimină tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția uneia. Care este motivul
diamantul Koh-i-Noor
Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Marco Rubio lansează noi acuzații la adresa Cubei: „Este controlată de o companie deținută de generali”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...