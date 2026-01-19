Economia Iranului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, alimentată de sancțiuni, inflație ridicată și o scădere semnificativă a valorii monedei naționale, rialul. Aceste presiuni au avut un impact direct asupra nivelului de trai și au alimentat, de asemenea, protestele recente. Acestea au început pe 28 decembrie în centrele comerciale din capitala Teheran, când comercianții, negustorii și proprietarii de mici afaceri au organizat greve și demonstrații pentru a protesta împotriva inflației galopante, prăbușirii rialului și deteriorării condițiilor economice, iar de atunci s-au transformat în manifestări antiguvernamentale la nivel național, la care au participat muncitori, studenți și alți cetățeni din mai multe orașe, scrie Anadolu Ajansi.

Președintele iranian a declarat că guvernul său este hotărât să abordeze problemele economice ale Iranului în contextul protestelor. Masoud Pezeshkian a spus că guvernul recunoaște „deficiențele și problemele” și depune eforturi susținute pentru a atenua îngrijorările populației, în special în ceea ce privește economia.

Nu există cifre oficiale privind victimele protestelor, dar Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), un grup pentru drepturile omului cu sediul în SUA, estimează că numărul morților a ajuns la 2.615, incluzând atât forțele de securitate, cât și protestatarii, cu 2.054 de răniți și 18.470 de arestați.

Prăbușirea monedei locale, în centrul crizei

Rialul iranian a suferit o scădere bruscă și susținută, atingând minime record față de dolarul american pe piața liberă. A început anul trecut la aproximativ 817.000 de riali pentru 1 dolar, apoi a scăzut la 1,42-1,47 milioane de riali pe piața paralelă până la sfârșitul anului 2025.

Din cauza scăderii bruște a rialului, majoritatea iranienilor s-au luptat să țină pasul cu prețurile în continuă creștere.

Moneda suferă de ani de zile din cauza sancțiunilor și a presiunilor inflaționiste, trecând de la aproximativ 34.000 de riali pentru un dolar american în 2016 la aproximativ 270.000 în 2021 și la aproximativ 430.000 în 2022.

Până în 2023-2024, rialul a depășit pragul de 750.000 pe piața liberă, iar deprecierea sa s-a accelerat în 2025. Din 2020, rialul a pierdut aproape 800% din valoarea sa, iar în această săptămână se tranzacționează la aproximativ 1,5 milioane de riali pentru un dolar, erodând grav puterea de cumpărare a gospodăriilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe măsură ce rialul s-a depreciat, costurile importurilor au crescut, alimentând inflația și forțând întreprinderile să majoreze prețurile.

Pentru iranienii obișnuiți, deprecierea monedei a șters economiile, a redus puterea de cumpărare și a creat teama că prețurile vor continua să crească.

Comercianții și magazinele au fost printre primii care au protestat, deoarece se luptă să-și permită bunuri în contextul fluctuațiilor zilnice ale monedei.

Inflația erodează nivelul de trai

Inflația a rămas peste 40% anual, costurile alimentelor și locuințelor crescând și mai rapid în unele zone. Salariile nu au reușit să țină pasul, lăsând gospodăriile cu un venit real mai mic în fiecare lună. Familiile cu venituri medii și mici sunt din ce în ce mai forțate să reducă cheltuielile pentru bunurile de bază.

Inflația prețurilor de consum rămâne excepțional de ridicată, estimată la 30,6 % în 2020, înainte de a crește brusc la 43,4 % în 2021 și de a se menține la un nivel ridicat, între 44 % și 46 %, atât în 2022, cât și în 2023.

Deși inflația a scăzut la aproximativ 32,5% în 2024, se preconizează că va accelera din nou, Fondul Monetar Internațional prognozând o inflație de 42,4% în 2025 și menținându-se peste 40% în 2026, subliniind persistența presiunilor asupra prețurilor determinate de slăbiciunea monedei și de constrângerile structurale.

Citește și:

Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9

Costurile alimentelor și ale produselor de bază au crescut mult mai rapid, inflația sectorială (n.r. cum ar fi pâinea și fructele) depășind substanțial rata națională.

Centrul de Statistică al Iranului a raportat că inflația alimentară din septembrie anul trecut a atins 58%, mai mult decât dublul ratei din aceeași lună a anului precedent. Potrivit sondajului, costurile fructelor au crescut cu 75%, în timp ce pâinea și cerealele, care sunt produse de bază în gospodăriile iraniene, și-au dublat aproape prețul.

Deși guvernul oferă ajutoare bănești și subvenții, inclusiv plăți lunare și subvenții pentru produse alimentare de bază, energie electrică și valută străină, aceste măsuri nu au compensat impactul creșterii prețurilor, mai ales că valoarea plăților scade odată cu rialul.

Sancțiuni și venituri din petrol restricționate

Economia Iranului este încă grav afectată de sancțiunile internaționale. Sancțiunile SUA limitează accesul la sistemul financi ar internațional, tranzacțiile bancare și exporturile de petrol. Chiar și atunci când Iranul reușește să exporte petrol, accesul la valută forte este adesea restricționat, întârziat sau reținut în străinătate.

Potrivit unui sondaj Reuters, producția de petrol a Iranului a scăzut cu 100.000 de barili pe zi la sfârșitul anului 2025 din cauza sancțiunilor, ceea ce a afectat direct veniturile guvernului.

Se preconizează că exporturile totale, petroliere și nepetroliere, vor scădea cu aproximativ 16% până la 100 de miliarde de dolari în 2025, în timp ce importurile se vor reduce cu aproximativ 10% până la 98 de miliarde de dolari, potrivit FMI, reflectând presiunea mai mare asupra cursului de schimb valutar și sancțiunile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În 2025, FMI a prognozat o scădere de 300.000 de barili pe zi (bpd) atât a producției, cât și a exporturilor, începând cu luna mai a anului trecut. O scădere mai mare, de până la jumătate de milion de bpd, a fost prognozată de companii independente de analiză energetică, printre care Kpler, Vortexa și TankerTrackers. Ca urmare, fluxurile valutare au scăzut, iar capacitatea Băncii Centrale de a menține stabilitatea monedei a fost erodată.

În plus, sancțiunile au împiedicat comerțul și au descurajat investițiile străine, împingând Iranul să se bazeze pe canale neoficiale care cresc prețurile și reduc transparența.

Economia Iranului depinde în continuare în mare măsură de veniturile din petrol, care acoperă o parte considerabilă din veniturile guvernului. În anul fiscal care s-a încheiat în martie anul trecut, Banca Centrală a Iranului a estimat venituri din petrol de 67 de miliarde de dolari.

Banca a raportat venituri din petrol de 56 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2024, 55 de miliarde de dolari pentru 2023, 38 de miliarde de dolari pentru 2022 și 23 de miliarde de dolari pentru 2021.

Cu toate acestea, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA), cifrele privind exporturile variază. În anul calendaristic 2018, când prima administrație Trump a înăsprit sancțiunile împotriva Iranului, veniturile din petrol au ajuns la 51 de miliarde de dolari, potrivit EIA. În 2020, acestea au scăzut la 5 miliarde de dolari, înainte de a reveni la 43 de miliarde de dolari în 2024.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poziția fiscală a Iranului rămâne sub presiune, guvernul înregistrând deficite bugetare persistente pe fondul veniturilor limitate și al presiunilor crescânde asupra cheltuielilor. Conform estimărilor FMI, deficitul bugetar s-a situat la aproximativ 4,1% din PIB în 2024 și se preconizează că va crește la aproximativ 6% din produsul intern brut (PIB) în 2025, înainte de a rămâne la un nivel ridicat de aproximativ 6,2% din PIB în 2026.

Deteriorarea reflectă recuperarea limitată a veniturilor din petrol în condițiile sancțiunilor, colectarea slabă a impozitelor din alte surse decât petrolul și cheltuieli mai mari pentru subvenții, salarii și asistență socială, care se adaugă presiunilor inflaționiste și valutare.

În cel mai recent buget, guvernul a estimat livrări zilnice de petrol de 1,85 milioane de barili pe zi, la 67 de dolari pe baril. Cu toate acestea, FMI a prognozat că exporturile reale vor fi în medie de numai 1,1 milioane de barili pe zi, ceea ce indică un deficit semnificativ.

Cifre privind șomajul

În ultimii cinci ani, economia Iranului a traversat o perioadă de instabilitate, caracterizată de o redresare modestă, urmată de o încetinire semnificativă recentă.

După o perioadă de scădere a creșterii economice la sfârșitul anilor 2010, PIB a înregistrat o revenire, cu rate de creștere de aproximativ 4,1 % în 2021 și 4,4 % în 2022, în mare parte datorită redresării exporturilor de petrol și a serviciilor interne în urma pandemiei. Această dinamică a atins apogeul în 2023, cu o creștere de 5,3 %, dar de atunci traiectoria s-a răcit considerabil.

Până în 2024, creșterea a încetinit la aproximativ 3,7%, iar estimările pentru 2025 ale FMI și Băncii Mondiale sugerează o rată aproape stagnantă, de doar 0,3% până la 0,6%. Această încetinire recentă este atribuită intensificării sancțiunilor, inflației cronice (n.r. cu o medie de aproape 40%) și penuriei severe de energie care a afectat productivitatea industrială.

Citește și:

Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran

În timp ce sectorul petrolier rămâne un motor principal al economiei nominale – care a fluctuat între 350 și 475 de miliarde de dolari – sectoarele nepetroliere continuă să se confrunte cu constrângeri structurale și o monedă în scădere.

În plus, piața muncii din ultimii cinci ani a fost caracterizată de o redresare fără crearea de locuri de muncă, urmată de o înăsprire a pieței pe fondul recentei stagnări economice. Cifrele oficiale arată că rata totală a șomajului a scăzut de la 9,3% în 2021 la un nivel record de aproximativ 7,2% până la 8,2% până la sfârșitul anului 2024.

Șomajul în rândul tinerilor rămâne o provocare critică, oscilând constant între 20% și 23%, aproape triplu față de media națională.

Editor : C.A.