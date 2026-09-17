Prețurile la energie cresc rapid în întreaga lume. De ce criza din Arabia Saudită poate lovi economiile globale

Prețurile globale la energie au crescut din nou puternic în ultimele zile, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al perturbării rutelor strategice pentru transportul petrolului și gazelor. Petrolul a depășit 108 dolari pe baril, în timp ce prețurile angro ale gazelor naturale aproape s-au dublat în Marea Britanie și Europa din luna iulie. Economiștii avertizează că, dacă scumpirile se mențin, acestea ar putea alimenta inflația, majora costurile creditelor și încetini creșterea economică la nivel mondial, arată BBC.

Prețurile la benzină și motorină au crescut rapid în majoritatea țărilor, în timp ce prețul angro al gazelor naturale - utilizate pentru încălzirea locuințelor și producerea de energie electrică - aproape s-a dublat în Marea Britanie și Europa începând din luna iulie.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la un nou șoc inflaționist asupra economiei mondiale, care ar putea determina creșterea ratelor dobânzilor, a costurilor ipotecare și a prețurilor la aproape toate produsele din magazine, inclusiv la alimente.

Prețurile benzinei, motorinei și gazelor sunt în creștere

Prețul mondial al petrolului se situează în prezent peste 108 dolari (80 de lire sterline) pe baril, în creștere față de nivelul de 70 de dolari (52 de lire sterline) din iunie 2026 - o majorare de aproximativ 50%.

Această creștere a contribuit la majorarea prețurilor medii la benzină în Marea Britanie, care au depășit 170 de pence pe litru, cel mai ridicat nivel din 2022 și o creștere semnificativă față de cele 150 de pence înregistrate în iulie.

Ca urmare a aproape dublării costurilor gazelor naturale în Marea Britanie, se preconizează că plafonul prețurilor pentru consumatorii casnici, stabilit de autoritatea de reglementare în domeniul energiei, Ofgem, va crește cu 25% în ianuarie anul viitor. Pentru o gospodărie obișnuită, acest lucru ar însemna o creștere de aproximativ 440 de lire sterline pe an.

Această fotografie prezintă Orașul Industrial Ras Laffan, principalul centru de producție de gaz natural lichefiat și de gaze transformate în lichide din Qatar, administrat de Qatar Petroleum, situat la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) nord de capitala Doha, pe 6 februarie 2017. Foto: Profimedia

În SUA, prețul unui galon (3,8 litri) de benzină a crescut de la 3,80 dolari (2,82 lire sterline) în iulie la 4,32 dolari (3,20 lire sterline), potrivit indicelui AAA Gas Prices.

Prețurile motorinei au atins un nivel record în SUA, depășind 6 dolari (4,46 lire sterline) pe galon, un nivel chiar mai ridicat decât cel înregistrat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Ce determină creșterea prețurilor?

Analiștii spun că principalul factor este reducerea rezervelor disponibile de petrol și gaze la nivel mondial.

Înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel și Iran, la sfârșitul lunii februarie, aproximativ 20% din rezervele globale de produse petroliere și de gaz natural lichefiat treceau prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă care leagă Golful Persic de Marea Arabiei.

Acest flux de energie a fost întrerupt după luna februarie din cauza atacurilor iraniene asupra navelor comerciale și a instalațiilor energetice ale aliaților SUA din Golf, precum și a blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene.

După începerea războiului, Arabia Saudită a intensificat utilizarea conductei sale Est-Vest - care, potrivit firmei de informații maritime Kpler, are o capacitate de 3,6 milioane de barili pe zi - pentru a exporta petrol prin Marea Roșie, în loc să utilizeze Strâmtoarea Ormuz.

Însă conducta a fost nevoită să-și înceteze activitatea după ce a fost atacată vineri cu drone, atac pentru care Arabia Saudită a dat vina pe milițiile din Irak susținute de Iran.

Separat, săptămâna trecută, gruparea Houthi a atacat mai multe instalații petroliere saudite cu drone și rachete, provocând incendii care au dus la întreruperea temporară a operațiunilor.

Neil Quilliam, de la Chatham House, a declarat că conducta ar putea rămâne închisă până la opt săptămâni pentru reparații. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat însă marți, pentru postul de televiziune CNBC, că aceasta va reîncepe să funcționeze „foarte curând”.

Și, în ciuda faptului că guvernul SUA insistă că combustibilul circulă prin Strâmtoarea Ormuz în volume aproximativ egale cu cele de dinaintea războiului, majoritatea analiștilor independenți consideră că această cale navigabilă rămâne semnificativ obstrucționată.

Înainte de război, aproximativ 21 de milioane de barili pe zi de petrol și produse petroliere treceau prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

Foto: Profimedia Images

Însă Kpler a estimat că acest volum a scăzut la aproximativ 8,6 milioane de barili pe zi până la sfârșitul lunii august.

În ultimele două săptămâni, gruparea Houthi din Yemen a capturat teritorii strategice de la forțele pro-guvernamentale susținute de Arabia Saudită, în apropierea Strâmtorii Bab al-Mandab, un alt punct nevralgic al comerțului situat la extremitatea sudică a Mării Roșii.

Înainte de luna februarie, această rută era punctul de tranzit pentru aproximativ 5% din aprovizionarea mondială cu petrol.

De asemenea, aproximativ 5% din aprovizionarea mondială cu petrol părăsește în mod obișnuit Marea Roșie prin nord, prin Canalul Suez și printr-o conductă care traversează Egiptul până la Marea Mediterană.

Prețul petrolului pe piața mondială este în creștere din cauza temerilor că aceste artere de transport maritim ar putea fi, la fel ca Strâmtoarea Ormuz, perturbate și mai grav de Iran și de aliații săi.

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Înainte de recentele avansuri ale grupării Houthi pe coasta de sud-vest a Yemenului, gruparea a declarat în iulie că impune un blocaj naval asupra navelor și porturilor saudite. Aceasta a afirmat că nu va ataca navele altor țări care tranzitează Marea Roșie.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că „creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran”.

Analiștii susțin că acest conflict - inclusiv atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești - a exercitat presiune asupra prețurilor la motorină, întrucât Rusia este al doilea exportator mondial de motorină.

Cu toate acestea, majoritatea consideră că principala cauză a recentei creșteri a prețurilor la energie a fost extinderea conflictului regional din Orientul Mijlociu.

Ce înseamnă acest lucru pentru economia globală?

Economiștii afirmă că prețurile mai ridicate la energie la nivel global - dacă se mențin - duc, de obicei, la prețuri și mai mari pentru gospodării și la o creștere economică mai slabă, ceea ce se traduce prin venituri și salarii mai mici pentru populație.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat că o creștere susținută de 10% a prețurilor petrolului majorează inflația globală cu 0,4% și reduce creșterea PIB-ului global cu până la 0,2%.

Banca Angliei a estimat că o creștere de 10% a prețului mondial al petrolului majorează rata inflației din Regatul Unit cu 0,5% pe termen scurt și reduce creșterea PIB britanic cu aproximativ 0,4%.

Creșterea prețului mondial al petrolului începând din iunie este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea din scenariul utilizat de FMI și de Banca Angliei în modelele lor economice pentru a evalua impactul creșterii prețurilor petrolului.

Cu toate acestea, este posibil ca prețul mondial al petrolului să scadă din nou în cazul în care se va ajunge la un acord de pace între SUA și Iran.

După semnarea unui acord preliminar între cele două părți beligerante în luna iunie, prețul petrolului a scăzut temporar și brusc, revenind la nivelurile de dinaintea conflictului, după ce ajunsese la 120 de dolari pe baril.

Editor : C.A.