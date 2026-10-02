Prezență navală neobișnuit de mare a SUA: al treilea portavion trimis în Orientul Mijlociu, în contextul războiului cu Iranul

Armata americană trimite un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat că noi acțiuni împotriva Iranului ar putea fi la orizont, informează The Guardian.

Desfășurarea, care include un grup specializat de atac amfibiu, subliniază dinamica accelerată a războiului lui Trump împotriva Iranului, în contextul în care alegerile de la jumătatea mandatului din SUA se apropie.

Trump a amenințat că o escaladare a conflictului după alegerile de la jumătatea mandatului rămâne o opțiune viabilă – în ciuda promisiunilor sale inițiale că războiul va dura doar câteva săptămâni.

Grupul de nave aflate acum în drum spre Orientul Mijlociu transportă împreună peste 7.000 de marinari și 2.000 de pușcași marini. Acesta include grupul de atac al portavionului USS Theodore Roosevelt și grupul de pregătire amfibie USS Makin Island, cu cele două nave de debarcare amfibii ale sale.

Ar putea însemna că trei portavioane se vor afla în regiune încă de la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unui oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre operațiuni militare sensibile.

Având în vedere personalul deja existent în Orientul Mijlociu, această mișcare ar aduce prezența navală americană la un număr neobișnuit de mare, de peste 20.000 de marinari și pușcași marini, precum și sute de aeronave. Marina a avut anterior trei grupuri de atac de portavioane în Orientul Mijlociu în aprilie, pentru prima dată din 2003.

Portavioanele USS George HW Bush și USS George Washington se află acum în regiune, împreună cu grupul de pregătire amfibie USS Boxer.

Nava Washington este de obicei desfășurată în Oceanul Pacific, dar a fost mutată în Orientul Mijlociu pentru a înlocui USS Abraham Lincoln, a cărui desfășurare dificilă a dus la staționarea echipajului pe mare timp de peste 260 de zile consecutive.

Este posibil ca Washington să se mute în largul Japoniei, odată ce sosește grupul de atac al portavionului Theodore Roosevelt.

Într-un interviu acordat revistei Time publicat joi, Trump a evocat posibilitatea unor noi atacuri, spunând că este „posibil” să intensifice bombardamentele în Iran după alegerile intermediare din 3 noiembrie. Când a fost presat, Trump a spus că nu poate intra în mai multe detalii despre strategia sa.

„Nu vă pot spune asta pentru că, uite, știi, mă întrebi: unde vei bombarda?”, a spus Trump.

El a declarat în interviul realizat luni că a respins cea mai recentă propunere de încetare a focului din partea Iranului, pentru că „lucruri pe care nu le-aș fi aprobat acum un an nu le-aș fi aprobat astăzi”.

Trump a dat ca exemplu o ofertă din partea Iranului de a „deschide” Strâmtoarea Ormuz, principalul coridor de transport energetic, dar a spus că propunerea generală „nu este suficient de bună”.

Întrebat dacă războiul din ce în ce mai nepopular ar amenința șansele Partidului Republican în noiembrie, Trump a răspuns inițial: „Este posibil”. Apoi a adăugat: „Ar trebui să ajute, pentru că Iranul nu va avea o armă nucleară”.

Președintele a declarat că „100% din populație” se opune faptului că Iranul are capacități de atac nuclear „inclusiv la nivel mondial”.

„Deci, când o spui așa, ar ajuta”, a adăugat Trump. „Dacă nu spui asta, ar putea dăuna.”

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Editor : Ș.R.