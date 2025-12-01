Live TV

Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina

Data publicării:
africa
Nonkululeko Mantula, în vârstă de 39 de ani, a fost arestată alături de alți patru bărbați. Sursa foto: X

O prezentatoare radio din Africa de Sud a fost arestată după ce ar fi recrutat mai mulți bărbați pentru a lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Poliția susține că trei dintre recruți au fost opriți pe aeroport în timp ce încercau să zboare spre Rusia, iar un al patrulea ar fi ajuns deja acolo, fiind atrași în schemă prin promisiuni false de muncă și instruire, scrie Euronews.

O prezentatoare radio din Africa de Sud a apărut luni în instanță, fiind acuzată că a recrutat bărbați pentru a lupta pentru Rusia în războiul din Ucraina. Nonkululeko Mantula, în vârstă de 39 de ani, a fost arestată alături de alți patru bărbați după un pont primit de poliție, au declarat autoritățile sud-africane. Ea este acuzată că i-a recrutat pe cei patru și că ar fi organizat trimiterea lor pentru a se alătura armatei ruse.

Potrivit poliției sud-africane, trei dintre bărbați au fost reținuți în timp ce încercau să se îmbarce într-un zbor spre Rusia, cu escală în Emiratele Arabe Unite. Polițiștii cred că o altă persoană, recrutată tot de Mantula, a ajuns deja în Rusia.

În Africa de Sud este ilegal să lupți pentru armata altui stat fără permisiunea guvernului. Cei cinci suspecți arestați în țară au fost plasați în arest preventiv până la audierea pentru stabilirea cauțiunii, programată săptămâna viitoare.

Guvernul sud-african avertizează populația să fie atentă la campaniile promovate de influenceri locali pe rețelele de socializare, care promit locuri de muncă și oportunități de studiu în Rusia.

Arestarea Nonkululekei Mantula, prezentatoare la postul public SAFM, are loc în paralel cu o altă investigație care o vizează pe fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, acuzată că ar fi păcălit alți 17 bărbați să lupte ca mercenari pentru Rusia în Ucraina.

Duduzile Zuma-Sambudla a demisionat săptămâna trecută din funcția de parlamentar al partidului opoziției MK, condus de tatăl ei, în urma acuzațiilor. Ea a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi indus în eroare cei 17 bărbați, convingându-i să călătorească în Rusia sub pretextul că vor primi instruire în domeniul securității, pentru a-și găsi mai ușor locuri de muncă. Zuma-Sambudla a fost anterior acuzată că promovează interesele Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Luna trecută, guvernul sud-african a anunțat că a primit apeluri disperate de la cei 17 sud-africani care ar fi fost forțați să lupte pentru o grupare de mercenari ruși în estul Ucrainei și care erau acum blocați acolo. Un alt partid sud-african a afirmat că are informații potrivit cărora, la sosirea în Rusia, bărbaților le-au fost arse hainele și pașapoartele, iar telefoanele mobile confiscate.

Guvernul sud-african a lansat o investigație separată pentru a stabili cum au ajuns acești bărbați pe linia frontului și lucrează cu agenții internaționale de aplicare a legii pentru repatrierea lor.

Rusia a fost acuzată că recrutează bărbați din alte țări pentru a lupta în război, sub pretextul oferirii de locuri de muncă. De asemenea, a fost acuzată că ar păcăli femei din Africa de Sud și din alte regiuni ale Africii să lucreze în fabrici de drone din Rusia, prin campanii în social media care promit joburi în domenii precum catering și servicii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
4
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
5
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac ucraina
Atac rusesc în Ucraina: Cel puţin 4 morţi şi 40 de răniţi la Dnipro
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
O eroare de interpretare în cadrul discuțiilor dintre Orban și Putin stârnește controverse în Ungaria
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Record de atacuri ale ucrainenilor asupra rafinăriilor și a petrolierilor rusești
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Zelenski a mers la Macron pentru a vorbi cu Witkoff și Umerov. Președintele Franței evocă un moment „care ar putea fi decisiv”
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Rușii au găsit motivul perfect pentru a bloca WhatsApp: „Este utilizată de teroriști și recrutori”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt...
Preşedintele Nicuşor Dan, la parada de 1 Decembrie
Nicușor Dan se declară impresionat de românii din diaspora: „Ştiu că...
Ultimele știri
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără apă potabilă încă șapte zile. Explicațiile autorităților
Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa...
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Harta actualizată a camerelor de rovinietă din România în 2025: drumurile pe care șoferii sunt verificați...
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Scandal uriaș în handbalul românesc! Acuzații grave: ”Nu e om normal. Ce le face fetelor, Doamne ferește!”
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...