Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina

O prezentatoare radio din Africa de Sud a apărut luni în instanță, fiind acuzată că a recrutat bărbați pentru a lupta pentru Rusia în războiul din Ucraina. Nonkululeko Mantula, în vârstă de 39 de ani, a fost arestată alături de alți patru bărbați după un pont primit de poliție, au declarat autoritățile sud-africane. Ea este acuzată că i-a recrutat pe cei patru și că ar fi organizat trimiterea lor pentru a se alătura armatei ruse.

Potrivit poliției sud-africane, trei dintre bărbați au fost reținuți în timp ce încercau să se îmbarce într-un zbor spre Rusia, cu escală în Emiratele Arabe Unite. Polițiștii cred că o altă persoană, recrutată tot de Mantula, a ajuns deja în Rusia.

În Africa de Sud este ilegal să lupți pentru armata altui stat fără permisiunea guvernului. Cei cinci suspecți arestați în țară au fost plasați în arest preventiv până la audierea pentru stabilirea cauțiunii, programată săptămâna viitoare.

Guvernul sud-african avertizează populația să fie atentă la campaniile promovate de influenceri locali pe rețelele de socializare, care promit locuri de muncă și oportunități de studiu în Rusia.

Arestarea Nonkululekei Mantula, prezentatoare la postul public SAFM, are loc în paralel cu o altă investigație care o vizează pe fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, acuzată că ar fi păcălit alți 17 bărbați să lupte ca mercenari pentru Rusia în Ucraina.

Duduzile Zuma-Sambudla a demisionat săptămâna trecută din funcția de parlamentar al partidului opoziției MK, condus de tatăl ei, în urma acuzațiilor. Ea a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi indus în eroare cei 17 bărbați, convingându-i să călătorească în Rusia sub pretextul că vor primi instruire în domeniul securității, pentru a-și găsi mai ușor locuri de muncă. Zuma-Sambudla a fost anterior acuzată că promovează interesele Rusiei în contextul războiului din Ucraina.

Luna trecută, guvernul sud-african a anunțat că a primit apeluri disperate de la cei 17 sud-africani care ar fi fost forțați să lupte pentru o grupare de mercenari ruși în estul Ucrainei și care erau acum blocați acolo. Un alt partid sud-african a afirmat că are informații potrivit cărora, la sosirea în Rusia, bărbaților le-au fost arse hainele și pașapoartele, iar telefoanele mobile confiscate.

Guvernul sud-african a lansat o investigație separată pentru a stabili cum au ajuns acești bărbați pe linia frontului și lucrează cu agenții internaționale de aplicare a legii pentru repatrierea lor.

Rusia a fost acuzată că recrutează bărbați din alte țări pentru a lupta în război, sub pretextul oferirii de locuri de muncă. De asemenea, a fost acuzată că ar păcăli femei din Africa de Sud și din alte regiuni ale Africii să lucreze în fabrici de drone din Rusia, prin campanii în social media care promit joburi în domenii precum catering și servicii.

