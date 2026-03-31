Prietenia lui Putin cu Kim se extinde: mașina rusă de propagandă și circul manipulator al Phenianului luptă împreună contra „fake news”

Deja aliați pe câmpul de luptă din Ucraina, Coreea de Nord și Rusia și-au unit forțele împotriva unui alt inamic — „știrile false”. Tass, o agenție de știri de stat rusă, și KCNA, omologul său nord-coreean, au semnat un acord pentru a combate ceea ce descriu drept „dezinformare” din partea „multor dușmani” ai lor, scrie The Times.

Andrei Kondrașov, șeful Tass, a declarat că jurnalismul a devenit un câmp de luptă „pentru un război informațional acerb”, adăugând că nu există alte națiuni „despre care să se producă zilnic atât de multe informații false”.

Coreea de Nord ocupă locul 179 din 180 de țări în clasamentul libertății presei realizat de „Reporteri fără frontiere”, organizația de monitorizare cu sediul la Paris, în timp ce Rusia se află pe locul 171. Ultimul loc este ocupat de Eritreea, iar Marea Britanie se află pe locul 20. Ucraina se află pe locul 62, iar România pe 55 (pe primele 3 locuri sunt Norvegia, Estonia și Olanda). „Acest acord... se bazează nu numai pe o prietenie de lungă durată, ci ține cont și de realitățile complet noi ale războiului informațional de astăzi care se desfășoară pe planeta noastră”, a declarat Kondrașov în timpul unei ceremonii de semnare la Phenian.

Deși Rusia a tolerat cândva presa de opoziție, Kremlinul a lansat o represiune fără precedent asupra jurnalismului independent după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Zeci de jurnaliști au fost arestați și sute au fugit din țară. Mass-media populare de opoziție, precum TV Rain și Meduza, au fost declarate „organizații nedorite”, o desemnare care înseamnă că chiar doar citarea lor poate duce la acuzații penale.

Anul trecut, Tass a publicat un interviu cu un fost oficial al FSB care a susținut că Ucraina a organizat un atac sub steag fals în orașul Bucea, lângă Kiev, deoarece numele acestuia sună similar cuvântului englezesc „butcher” (măcelar). Moscova neagă că trupele sale au ucis, torturat și violat civili ucraineni în oraș în 2022, în ciuda numeroaselor dovezi care demonstrează contrariul. Tass a publicat, de asemenea, articole în care neagă că Rusia ar fi ucis civili în Mariupol, orașul portuar ucrainean care a fost ras de pe fața pământului de bombele Kremlinului.

Acordul vine la câteva luni după ce KCNA a semnat un acord similar cu Rossiia Segodnia, grupul media rus condus de Dmitri Kiseliov, un prezentator de televiziune de stat care s-a lăudat odată în direct că Rusia ar putea reduce SUA la „cenușă radioactivă”.

Când a fost numit șef al Rossiia Segodnia în 2013, Kiseliov le-a spus jurnaliștilor că obiectivitatea mass-media era „un mit” și că aceștia trebuiau să devină luptători într-un război informațional cu Occidentul.

KCNA, care sărbătorește anul acesta 80 de ani de la înființare, este controlată de departamentul de propagandă din cadrul partidului de guvernământ nord-coreean. Este cunoscută pentru faptul că îi descrie pe dezertorii către Coreea de Sud drept „gunoi uman” și pentru reportajele sale servile despre dinastia conducătoare a familiei Kim.

Cele trei articole de top de pe site-ul său de marți începeau cu cuvintele „Stimatul tovarăș Kim Jong Un”. Conform practicii sale de lungă durată, numele liderului țării era scris cu caractere aldine. Nord-coreenii se pot confrunta cu pedepse severe, inclusiv închisoarea în lagărele de muncă, dacă sunt prinși accesând site-uri web străine.

Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei, precum și muniție. În schimb, Moscova a furnizat Phenianului ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și energie.

Coreea de Sud estimează că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în timpul războiului.

Aceștia au fost detașați în regiunea Kursk din Ucraina, unde forțele de la Kiev au organizat o incursiune surpriză în 2024, cucerind porțiuni întregi de teritoriu.

„Curajul și disponibilitatea de a se sacrifica pe care soldații și ofițerii Armatei Populare Coreene le demonstrează astăzi sunt deja înscrise în istoria modernă”, a spus Kondrașov.

În 2024, Rusia și Coreea de Nord au semnat un pact de apărare reciprocă care, în teorie, ar obliga Moscova să-și unească forțele cu Phenianul într-un război cu Coreea de Sud.

Acordul de cooperare media vine după ce un grup de tineret pro-Kremlin a organizat o paradă în Ucraina ocupată, în onoarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Coreei de Nord, în august. „Tovarășul Kim Jong Un duce Coreea înainte!”, spuneau versurile unui cântec în onoarea evenimentului.

Deși contactele dintre cele două țări au atins un nou nivel de când președintele Putin a trimis tancuri în Ucraina acum mai bine de patru ani, mass-media de stat rusă a început să difuzeze reportaje elogioase despre viața din statul izolat din Asia de Est după ce relațiile cu Occidentul s-au deteriorat brusc în urma anexării Crimeii de către Moscova în 2014.

„În țara socialismului victorios nu există reviste glossy, dar există modă”, a afirmat Canal 1, principalul post de televiziune din Rusia, într-un reportaj din Coreea de Nord din 2017. „Phenianul ține pasul cu Parisul și Milano; monocromul este la modă și aici.”

În timp ce rușii pot ocoli cenzura Moscovei asupra informațiilor online prin utilizarea rețelelor private virtuale (VPN), care maschează locațiile utilizatorilor de internet, Maksut Șadaiev, ministrul care se ocupa de digitalizare la Kremlin, a declarat marți că se lucrează la măsuri nedivulgate pentru a reduce eficacitatea acestora.

Comentariile sale au venit în contextul în care Iulia Navalnaia, văduva lui Aleksei Navalnîi, fostul lider al opoziției, a acuzat Apple că a ales „să sprijine cenzura statului” în Rusia, după ce a eliminat zeci de VPN-uri din magazinul său de aplicații din Rusia, la cererea cenzorului de la Kremlin. „Un noroc remarcabil pentru Putin să aibă astfel de «prieteni» în marile companii tehnologice”, a scris ea pe X.

