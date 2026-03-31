Prietenia Rusiei cu Emiratele Arabe Unite, pusă la încercare. Ucraina câștigă teren în Golf: „Nu-și pot permite să aleagă o tabără”

Rusia s-a trezit izolată în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022 — cu o singură excepție notabilă. Șeicul Mohamed bin Zayed, liderul Emiratelor Arabe Unite, a efectuat prima dintr-o serie de vizite la Moscova în acel an, subliniind prietenia sa strânsă cu președintele Vladimir Putin, notează The Times.

Această prietenie este acum pusă la încercare. De aproape o lună, Emiratele Arabe Unite se confruntă cu atacuri din partea celuilalt aliat al Rusiei din regiune, Iranul, care a folosit drone perfecționate în războiul din Ucraina, bazându-se pe informații de țintire furnizate de Rusia, potrivit unor oficiali britanici.

Săptămâna trecută, Emiratele Arabe Unite și alte țări din Golf l-au primit pe adversarul lui Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui turneu regional în care acesta și-a oferit sprijinul în combaterea dronelor care au afectat și Ucraina. El a plecat cu un acord de apărare aeriană pe zece ani cu Arabia Saudită, un altul cu Qatarul și un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru o colaborare strânsă în domeniul apărării.

Pentru Emiratele Arabe Unite, a fost doar o punere în practică a unui vechi proverb. „Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu”, a declarat Abdulkhaleq Abdulla, un renumit politolog din Emirate. „Iar prietenul dușmanului meu este dușmanul meu.”

Oficialii occidentali au susținut că cooperarea militară dintre Rusia și Iran ar putea avea consecințe negative asupra regiunii. Deși dronele au fost dezvoltate de iranieni, ele au fost perfecționate de ruși și ar putea fi îndreptate într-o bună zi împotriva țărilor din Golf care au optat pentru neutralitate în războiul din Ucraina.

Era exact scenariul despre care unii lideri — printre care și președintele francez Emmanuel Macron, care a dezvoltat o relație de prietenie cu șeicul Mohamed bin Zayed — i-au avertizat pe liderii din Golf după ce Iranul a început să furnizeze Kremlinului drone de atac de tip Shahed.

Statele din Golf au profitat de această neutralitate, combinată cu ajutoarele în valoare de sute de milioane de dolari acordate Ucrainei de către Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru a media schimburile de prizonieri între Ucraina și Rusia. Cu toate acestea, țările din Golf, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au refuzat să-și reducă relațiile cu Moscova.

Turneul de săptămâna trecută a reprezentat un succes rar pentru Zelenski în regiune. Spre deosebire de Putin, el nu reușise să-i impresioneze pe liderii din Golf în trecut. În timp ce Putin este perceput ca fiind loial și fermecător față de prietenii săi, liderul de la Kiev obișnuia să critice public statele arabe pentru că nu-l susțineau suficient — așa cum a făcut la un summit din Arabia Saudită în 2023, ceea ce i-a iritat profund pe unii dintre oficialii prezenți, inclusiv pe reprezentanții din Emiratele Arabe Unite și Egipt.

Însă legăturile cu Rusia sunt strânse și au rezistat obiecțiilor repetate din partea Statelor Unite și a Europei.

Abdulkhaleq Abdulla a afirmat că există o „relație personală între Putin și liderii țării, în special [prințul moștenitor saudit] Mohammed bin Salman”, precum și liderul Emiratelor Arabe Unite.

„Această relație personală a constituit fundamentul relațiilor dintre cele două țări timp de 20 de ani. Putin a construit-o, și cred că nu va dispărea nicăieri.”

Există, de asemenea, legături economice strânse, în special în ceea ce privește alianța privind stabilirea prețurilor la petrol, după ce un război al prețurilor din 2020 a dus la o scădere a acestora de aproape 65%. Emiratele Arabe Unite sunt un investitor important în Rusia, în timp ce cetățenii ruși dețin active în valoare de peste 10 miliarde de dolari în Emiratele Arabe Unite.

Deși este puțin probabil ca aceste legături să aibă de suferit, poziția Rusiei în regiune s-a slăbit din cauza războiului, în timp ce cea a Ucrainei s-a consolidat.

„Ucraina era percepută ca fiind coruptă”, a spus Abdulla. Însă imaginea sa a fost îmbunătățită de reziliența de care a dat dovadă în fața invaziei ruse, despre care Putin le promisese aliaților săi din Golf că va dura doar câteva săptămâni.

„Odată cu acest război, imaginea a devenit mai puternică”, a spus el. „Ucraina este cea care a ținut piept Rusiei și tot Ucraina este cea care a recunoscut importanța Golfului.”

Pe de altă parte, un aspect important pentru țările din Golf este faptul că, spre deosebire de Statele Unite, unde conducătorii se schimbă la fiecare patru sau opt ani, în Rusia există o continuitate, iar menținerea unor relații bune cu această țară reprezintă un avantaj.

Președintele american Donald Trump, care a dezvoltat o relație strânsă cu liderii din Golf, ar putea fi succedat de un republican mai izolaționist sau de un democrat care ar putea adopta o abordare diferită față de interesele acestora.

Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu la Chatham House, a declarat: „Nimic nu și-ar dori mai mult decât să fie selectivi, dar cred că acest război a stârnit deja îngrijorări profunde în materie de securitate și pur și simplu nu-și pot permite să aleagă o tabără.

Au de-a face cu o Americă inconsecventă, un Iran slăbit și agresiv și un Israel dornic de acțiune militară. Așadar, vor încerca să obțină ceea ce au nevoie de la cât mai mulți actori, fie că este vorba de [apărare] cu Ucraina sau de securitate energetică cu Rusia.”

Editor : A.M.G.