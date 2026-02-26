Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le folosească bazele pentru a ataca Iranul. Ce alternative au SUA

Pe măsură ce termenul limită stabilit de președintele Donald Trump pentru avansarea discuțiilor nucleare sub amenințarea acțiunilor militare se apropie, unii dintre cei mai apropiați parteneri ai Statelor Unite din Orientul Mijlociu refuză Casei Albe accesul cheie pentru a efectua atacuri împotriva Republicii Islamice, potrivit Newsweek.

Opoziție explicită față de un atac american

În ultimele săptămâni, pe măsură ce Trump și-a intensificat avertismentele la adresa Iranului și a acumulat cea mai mare concentrare militară în regiune de la invazia Irakului condusă de SUA în 2003, un număr tot mai mare de țări vecine au cerut reținere și și-au exprimat opoziția față de permiterea Statelor Unite de a le folosi teritoriile pentru a lansa un atac asupra Iranului.

Printre cele mai recente țări care au reiterat această poziție se numără Iordania, unde o acumulare de avioane de vânătoare americane, aeronave de război electronic și avioane de transport a fost observată la baza aeriană Muwaffaq Salti, prin intermediul unor imagini satelitare recente, transmise recent de Planet Labs publicației citate.

„Iordania are un acord de apărare cu SUA, iar prezența aeronavelor și forțelor americane în Iordania face parte din acest acord și este guvernată de acesta”, au declarat surse guvernamentale iordaniene pentru Newsweek. „Iordania reiterează că nu va servi drept rampă de lansare pentru atacuri împotriva Iranului.”

În același timp, surse guvernamentale iordaniene au declarat că „Iordania a precizat, de asemenea, că nu va permite Iranului și altora să-i încalce spațiul aerian dacă izbucnește un război”.

„Suveranitatea spațiului nostru aerian și siguranța poporului nostru reprezintă prioritatea noastră absolută”, au declarat surse guvernamentale. „Iordania speră că negocierile dintre SUA și Iran vor duce la un acord care ar preveni războiul în regiune. Iordania pledează întotdeauna pentru soluționarea disputelor prin dialog și canale diplomatice.”

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei este unul dintre numeroșii membri ai familiei regale regionale care s-au pronunțat împotriva utilizării teritoriului național pentru desfășurarea operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, care s-a bucurat de o relație deosebit de strânsă cu Trump și cu cercul său politic și de afaceri, a fost citat de agenția oficială de presă saudită la sfârșitul lunii trecute că „a subliniat poziția Regatului de a respecta suveranitatea Republicii Islamice Iran și că Regatul nu va permite utilizarea spațiului său aerian sau a teritoriului său în nicio acțiune militară împotriva Republicii Islamice Iran sau în niciun atac din partea oricărei părți, indiferent de destinația sa”, în timpul unei convorbiri cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Imaginile satelitare recente împărtășite cu Newsweek de Planet Labs au arătat, de asemenea, o creștere a numărului de aeronave militare americane, inclusiv aeronave de avertizare timpurie, cisterne de realimentare și avioane de transport la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită.

O scurtă relatare americană a unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, a precizat că cei doi „au discutat despre cooperarea economică și o coordonare strânsă continuă în ceea ce privește securitatea și stabilitatea regională”.

Reprezentanții saudiți au precizat că „au analizat relațiile strategice dintre cele două țări și au discutat despre cele mai recente evoluții din regiune și eforturile continue în acest sens”.

Deși niciuna dintre declarații nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuției, Riadul a încercat să își exercite influența pe lângă administrația Trump în sprijinul unei soluții diplomatice la problema nucleară iraniană și nu a fost singura țară care a făcut acest lucru.

Emiratele Arabe Unite s-au pronunțat, de asemenea, împotriva utilizării teritoriului său pentru atacuri asupra Iranului, o declarație a Ministerului de Externe emisă la sfârșitul lunii trecute „reafirmând angajamentul Emiratelor Arabe Unite de a nu permite ca spațiul aerian, teritoriul sau apele sale să fie utilizate în nicio acțiune militară ostilă împotriva Iranului și de a nu oferi niciun sprijin logistic în acest sens”.

Poziții similare sunt atribuite Bahrainului, Kuweitului și Qatarului, care găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. Baza aeriană Al Udeid a fost vizată de un atac cu rachete iraniene în urma bombardamentului fără precedent al SUA asupra a trei instalații nucleare iraniene, în mijlocul Războiului de 12 Zile dintre Iran și Israel, în iunie anul trecut.

Luni mai târziu, în septembrie, Qatarul a fost atacat din nou, de data aceasta de Israel, într-o operațiune menită să vizeze conducerea Hamas. Această operațiune a zguduit o regiune deja aflată în mijlocul unor tulburări de securitate de când atacul condus de Hamas asupra Israelului din octombrie 2023 a declanșat războiul din Gaza și o confruntare mai amplă care a cuprins o mare parte din Orientul Mijlociu.

Un alt membru al Consiliului de Cooperare al Golfului, Omanul, a rămas în mod tradițional neutru în afacerile geopolitice și joacă în prezent un rol de mediere în discuțiile nucleare dintre SUA și Iran, a căror a treia rundă este așteptată să aibă loc joi la Geneva.

Între timp, Yemenul vecin este divizat între un guvern susținut de Arabia Saudită și mișcarea Ansar Allah, aliniată cu Iranul, cunoscută și sub numele de Houthi, care a amenințat că va interveni în orice atac american împotriva Iranului, în timp ce gruparea este pregătită să reia atacurile asupra navelor comerciale și a navelor de război americane din Marea Roșie și apele înconjurătoare.

De asemenea, elemente ale Rezistenței Islamice din Irak, o coaliție de miliții care au efectuat în trecut atacuri cu rachete și drone împotriva trupelor americane din Irak și Siria, au amenințat cu o intervenție. Situația s-a dovedit frustrantă pentru guvern, care a cerut mult timp Washingtonului să țină Bagdadul în afara luptelor, temându-se de consecințe interne.

Cea mai explicită opoziție față de un atac american asupra Iranului a venit din partea Turciei, un aliat NATO care găzduiește arme nucleare americane la baza aeriană Incirlik și se învecinează direct cu Iranul. Ankara a negat, vara trecută, informațiile conform cărora aeronavele americane au folosit spațiul aerian turcesc pentru a efectua atacurile împotriva siturilor nucleare iraniene, iar oficialii turci au cerut de atunci atât Washingtonului, cât și Teheranului să evite un alt conflict.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat pentru CNN Turk la începutul acestei luni că „regiunea nu este în măsură să gestioneze un nou război” și a îndemnat ambele părți să găsească „o soluție mai creativă”.

Planuri alternative

Forțele americane poziționate în națiuni partenere din Orientul Mijlociu s-au dovedit cruciale în timpul primelor două Războaie din Golf, în care s-au format coaliții împotriva Irakului în 1991 și 2003. Dar operațiunea împotriva Iranului din iunie anul trecut a demonstrat, de asemenea, capacitățile Pentagonului cu rază lungă de acțiune în trimiterea de bombardiere stealth B-2 de la baza Forțelor Aeriene Whiteman din Missouri, aflată la aproape 7.000 de mile (peste 11.000 de km) distanță, pentru a viza instalațiile nucleare puternic fortificate de la Esfahan, Fordow și Natanz.

Lipsa sprijinului regional ar putea complica logistica unui nou atac, mai ales că Trump avertizează că o astfel de operațiune ar merge mai departe decât runda precedentă. Cu toate acestea, SUA dețin și o cantitate substanțială de putere de foc maritimă și aeriană, sub forma a două grupuri de atac cu portavioane, USS Abraham Lincoln deja poziționat în apropierea Golfului Oman, și USS Gerald R. Ford, aflat în prezent în drum spre regiune.

Așa cum s-a întâmplat în timpul Războiului de 12 Zile și în rundele anterioare de atacuri iraniene care au vizat Israelul, aeronavele și sistemele de apărare aeriană americane cu din regiune ar putea opera pentru a intercepta orice rachete sau drone care zboară prin spațiul aerian al națiunilor partenere ale SUA.

Iordania, la rândul său, a confirmat doborârea proiectilelor iraniene deasupra spațiului său aerian în timpul Războiului de 12 Zile, iar rapoartele indică faptul că și alte țări arabe au jucat un rol în furnizarea de informații în scopuri defensive.

Între timp, Trump a încercat să respingă ceea ce a numit, luni, într-o postare pe Truth Social „numeroase știri din mass-media false”, care susțin că generalul Forțelor Aeriene Dan Caine, care este președintele Statului Major Interarme, a avertizat Casa Albă împotriva întreprinderii de acțiuni militare împotriva Iranului.

„Nu a vorbit despre faptul că nu va interveni în Iran sau chiar despre atacurile limitate false despre care am citit, știe un singur lucru, cum să CÂȘTIGE și, dacă i se va spune să facă acest lucru, va fi în frunte”, a scris Trump. „Tot ce s-a scris despre un potențial război cu Iranul a fost scris incorect și intenționat.”

„Eu sunt cel care ia decizia”, a adăugat Trump. „Aș prefera să avem un acord decât să nu-l avem, dar, dacă nu facem un acord, va fi o zi foarte proastă pentru acea țară și, din păcate, pentru poporul ei, pentru că sunt grozavi și minunați, iar așa ceva nu ar fi trebuit să li se întâmple niciodată.”

Citește și:

Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de rachete supersonice anti-navă. SUA își mobilizează forțele în regiune

Editor : Ș.R.