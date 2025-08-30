Live TV

Prim-ministrul autoproclamat al rebelilor Houthi din Yemen a fost ucis într-un atac israelian

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi
Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi era în funcție din august 2024. Sursa foto: X

Mișcarea rebelă Houthi din Yemen a confirmat că prim-ministrul său autoproclamat, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, a fost ucis într-un atac aerian israelian asupra capitalei Sanaa, potrivit BBC.

Gruparea sprijinită de Iran a precizat că și alți oficiali de rang înalt au fost uciși atunci când Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au lovit capitala Yemenului, Sanaa, joi. IDF a declarat la acel moment că a atacat o „țintă militară” Houthi în zona Sanaa, fără a oferi detalii suplimentare.

Houthii controlează mare parte din nord-vestul Yemenului din 2014, după ce au înlăturat guvernul recunoscut internațional din Sanaa și au declanșat un război civil devastator.

Potrivit declarațiilor, Rahawi a fost ucis împreună cu mai mulți miniștri Houthi, însă numele acestora nu au fost făcute publice. Site-ul de știri saudit al-Hadath relatează că printre victime s-ar afla ministrul de externe al Houthi, precum și miniștrii justiției, tineretului și sportului, afacerilor sociale și muncii.

Biroul lui Mahdi al-Mashat, președintele Houthi, a anunțat că mai mulți miniștri au suferit „răni moderate și grave” în urma atacului. Totodată, s-a precizat că Muhammad Ahmed Miftah, vicepremierul Houthi, va prelua funcția lui Rahawi.

Rahawi ocupa postul de prim-ministru din august 2024 și era considerat mai degrabă o figură simbolică a mișcării, decât un membru al cercului de conducere care planifică operațiunile militare.

Liderul suprem al mișcării, Abdul-Malik al-Houthi, precum și ministrul apărării și șeful de stat major al grupării, nu se află printre victimele atacului de joi.

De la începutul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, houthii au lansat în mod repetat rachete către Israel și au atacat nave comerciale în Marea Roșie și Golful Aden, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii.

Citește și S-au luptat cu cea mai puternică marină militară din lume și au transformat războiul naval: De ce SUA nu i-au învins pe rebelii Houthi 

Israelul a efectuat, la rândul său, atacuri aeriene asupra unor ținte aflate în zonele controlate de houthi în Yemen, cu scopul declarat de a limita atacurile acestora. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat că a lovit ținte houthi în Sanaa, ca răspuns la un atac cu rachete al mișcării, despre care a afirmat că a inclus muniții cu dispersie.

Editor : M.I.

