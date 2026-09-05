Prim-ministrul Japoniei cere Rusiei să îndepărteze o statuie care sărbătorește victoria asupra țării: „Complet inacceptabilă”

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a cerut sâmbătă Rusiei să îndepărteze o statuie recent dezvelită care sărbătoreşte victoria asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi pe care şefa executivului nipon a descris-o drept „total inacceptabilă”, relatează EFE.

Statuia, dezvelită vineri, înfăţişează un soldat sovietic distrugând un bloc de piatră gravat cu simbolul crizantemei, emblema Casei Imperiale japoneze.

„Emblema crizantemei este recunoscută pe scară largă ca simbol al Japoniei, iar instalarea unui monument care înfăţişează distrugerea acesteia este complet inacceptabilă”, a scris Takaichi pe platforma de socializare X.

Prim-ministrul nipon a afirmat că statuia „jigneşte sentimentele poporului japonez” şi a spus că guvernul său a solicitat părţii ruse îndepărtarea ei.

Incidentul are loc la doar trei zile după ce autorităţile japoneze au criticat remarcile preşedintelui rus Vladimir Putin, în care acesta a dat vina pe Tokyo pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale.

„Situaţia dificilă actuală din relaţiile bilaterale este consecinţa agresiunii ruse împotriva Ucrainei, aşa că orice afirmaţie care încearcă să atribuie responsabilitatea părţii japoneze este inacceptabilă”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara, într-o conferinţă de presă.

Tensiunile bilaterale au escaladat la începutul lunii august, când Putin a efectuat prima sa vizită de la venirea sa la putere, în 2000, în ceea ce Japonia numeşte Teritoriile de Nord (cele patru insule Kunashiri, Etorofu, Shikotan şi Habomai din arhipelagul Kurile).

Acest lucru a făcut-o pe Takaichi să descrie călătoria lui Putin drept „absolut inacceptabilă” şi să afirme că, prin această acţiune, locatarul de la Kremlin a rănit sentimentele poporului japonez. În semn de protest, Moscova şi Tokyo şi-au rechemat ambasadorii de la post.

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Editor : A.M.G.