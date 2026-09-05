Live TV

Prim-ministrul Japoniei cere Rusiei să îndepărteze o statuie care sărbătorește victoria asupra țării: „Complet inacceptabilă”

Data publicării:
Sanae-Takaichi, premierul Japoniei. Foto Profimedia
Sanae-Takaichi, premierul Japoniei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a cerut sâmbătă Rusiei să îndepărteze o statuie recent dezvelită care sărbătoreşte victoria asupra Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi pe care şefa executivului nipon a descris-o drept „total inacceptabilă”, relatează EFE.

Statuia, dezvelită vineri, înfăţişează un soldat sovietic distrugând un bloc de piatră gravat cu simbolul crizantemei, emblema Casei Imperiale japoneze.

„Emblema crizantemei este recunoscută pe scară largă ca simbol al Japoniei, iar instalarea unui monument care înfăţişează distrugerea acesteia este complet inacceptabilă”, a scris Takaichi pe platforma de socializare X.

Prim-ministrul nipon a afirmat că statuia „jigneşte sentimentele poporului japonez” şi a spus că guvernul său a solicitat părţii ruse îndepărtarea ei.

Incidentul are loc la doar trei zile după ce autorităţile japoneze au criticat remarcile preşedintelui rus Vladimir Putin, în care acesta a dat vina pe Tokyo pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale.

„Situaţia dificilă actuală din relaţiile bilaterale este consecinţa agresiunii ruse împotriva Ucrainei, aşa că orice afirmaţie care încearcă să atribuie responsabilitatea părţii japoneze este inacceptabilă”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara, într-o conferinţă de presă.

Tensiunile bilaterale au escaladat la începutul lunii august, când Putin a efectuat prima sa vizită de la venirea sa la putere, în 2000, în ceea ce Japonia numeşte Teritoriile de Nord (cele patru insule Kunashiri, Etorofu, Shikotan şi Habomai din arhipelagul Kurile).

Acest lucru a făcut-o pe Takaichi să descrie călătoria lui Putin drept „absolut inacceptabilă” şi să afirme că, prin această acţiune, locatarul de la Kremlin a rănit sentimentele poporului japonez. În semn de protest, Moscova şi Tokyo şi-au rechemat ambasadorii de la post.

Citește și:

Rusia amenință Japonia cu armele nucleare din cauza unei dispute care durează mai bine de 80 de ani

„Sunt atât de singură, că m-am împrietenit cu un gândac”. Prim-ministrul Japoniei a dezvăluit cum arată orele ei de muncă

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carte de identitate inquam octav ganea
1
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
2
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
anaf captura
5
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Digi Sport
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (80)
Giorgia Meloni stabilește un record în Italia. Guvernul său, cel mai longeviv de după cel de-al Doilea Război Mondial
sonda BepiColombo mercur
După opt ani în spațiu, sonda BepiColombo se apropie de Mercur. Urmează cea mai delicată etapă a misiunii
osaka
Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri
Toyohiro Akiyama
Toyohiro Akiyama, primul japonez care a ajuns în spaţiu, a murit la 84 de ani
mâini batran
Cea mai vârstnică persoană din Japonia a murit la 115 ani
Recomandările redacţiei
profimedia-1051938225
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă...
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Începe turneul diplomatic al emisarilor lui Donald Trump în Moscova...
canicula val caldura termometru
Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius...
profimedia-1129202719
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de...
Ultimele știri
O „meduză” misterioasă a apărut într-o fotografie de pe Marte. Ce a surprins roverul Curiosity
Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reperații la centrala nucleară Zaporojie
Cum încearcă „tocilara sexy” să convingă mai multe italience să urmeze o carieră în domeniul științific. Quantum Girl e virală pe net
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care par să aibă „lipici” la bani. Găsesc mereu o cale să evite falimentul
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, echipele de start. Ce s-a decis cu Korenica și Crețu și cum vor arăta „câinii”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Primăria București, anunț oficial! Când joacă FCSB primul meci pe Arena Națională și cât scoate Gigi Becali...
Adevărul
Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea
Playtech
Când nu poți sau nu trebuie să scoţi bani de la bancomat. Detaliul pe care orice român ar trebui să îl ştie
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție spectaculoasă la Veneția după nunta cu celebrul fotbalist. „Mrs. Ronaldo” și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Pro FM
Christina Aguilera, într-o imagine rară alături de fiica ei. Summer are 12 ani și e leită tatălui ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Un lac faimos din Banatul Montan va rămâne aproape fără apă. De ce este golită controlat acumularea Trei Ape
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
Miliardara Beyonce, criticată pentru că vinde un produs de aproape 1.000 de dolari. Ce primesc fanii în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Parazitul “vampir” care devorează limba gazdei și o înlocuiește. Ce animale atacă
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”