Video Prima cursă comercială directă SUA–Venezuela după 7 ani a aterizat la Caracas, cu o delegație a Casei Albe la bord

Căpitanul Ric Wilson flutură un steag venezuelean de la fereastra cabinei. Sursa foto: Profimedia Images

Prima cursă comercială directă între Statele Unite și Venezuela din ultimii șapte ani a aterizat la Caracas, marcând reluarea legăturilor aeriene după o lungă perioadă de suspendare pe fondul tensiunilor politice. La bordul zborului s-a aflat și o delegație a Casei Albe, alături de oameni de afaceri americani.

Primul zbor comercial direct între Statele Unite și Venezuela din aproape șapte ani a aterizat joi, plecând din Miami spre Caracas, marcând un pas important în reluarea conexiunilor dintre cele două țări, scrie Euronews.

Operațiunea, realizată de compania americană American Airlines, simbolizează restabilirea treptată a legăturilor aeriene după suspendarea impusă în 2019, pe fondul tensiunilor politice și al preocupărilor de securitate. În această perioadă, călătorii au fost nevoiți să recurgă la rute indirecte prin țări terțe.

Avionul, care a zburat aproximativ trei ore, a fost întâmpinat cu entuziasm de pasageri, mulți dintre ei membri ai diasporei venezuelene din Statele Unite, care au salutat posibilitatea de a reveni în țară fără escale, după ani de restricții.

După aterizare, comandantul aeronavei a afișat un steag venezuelean de la una dintre ferestre, iar pasagerii au coborât scările purtând mici drapele ale statului sud-american.

La bordul avionului s-a aflat și o delegație de la Casa Albă, însoțită de oameni de afaceri americani, cu scopul de a avansa acorduri economice și de cooperare în domenii precum energia, petrolul și gazele. Consilierul pe energie Jarrod Agen și subsecretarul pentru transporturi Ryan McCormack au mers în Venezuela pentru discuții bilaterale.

Pe pistă, aceștia au fost întâmpinați de ministrul venezuelean al transporturilor, Jacqueline Faria, de viceministrul de externe Oliver Blanco și de însărcinatul cu afaceri al SUA, John Barrett, alături de alte oficialități, care au aplaudat la deschiderea ușilor aeronavei decorate în culorile roșu, alb și albastru, pentru a marca 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

Prin această primă legătură directă, Statele Unite și Venezuela fac un nou pas spre restabilirea mobilității între cele două teritorii, existând planuri de creștere a frecvenței zborurilor în următoarele săptămâni, dacă condițiile de operare rămân stabile.

