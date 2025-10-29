Live TV

Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud

Data publicării:
Korean reactions ahead of Xi-Trump meeting during APEC 2025
Noul lider japonez ar putea cere, la summitul din Coreea de Sud, eliberarea rapidă a cetăţenilor japonezi reţinuţi în China pentru acuzaţii de spionaj. Sursa: Profimedia
Din articol
Takaichi i-a spus lui Trump că Japonia va continua importurile de GNL rus

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, şi preşedintele chinez Xi Jinping pregătesc primul lor summit, prevăzut să aibă loc vineri în Coreea de Sud, unde cei doi lideri vor participa la o reuniune regională, au afirmat miercuri surse guvernamentale japoneze citat de Kyodo.

Convorbirile celor doi, primele de când Takaichi a devenit întâia femeie prim-ministru al Japoniei, săptămâna trecută, vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, care va dura două zile şi va începe vineri la Gyeongju.

Este de aşteptat ca Takaichi şi Xi să reafirme angajamentul comun al ţărilor lor de a promova pe larg o relaţie reciproc avantajoasă bazată pe interese strategice comuneşi de a construi legături constructive şi stabile, au spus sursele.

Takaichi, cunoscută ca o conservatoare convinsă şi fermă susţinătoare a securităţii, îşi va exprima probabil preocuparea cu privire la intensificarea activităţilor forţelor chineze în Marea Chinei de Est, inclusiv cele din apropierea Insulelor Senkaku, controlate de Japonia şi revendicate de China, potrivit aceloraşi surse.

Donald Trump Sanae Takaichi
Donald Trump și Sanae Takaichi. Sursa foto: REUTERS

Acestea au mai declarat că Takaichi este de aşteptat să sublinieze de asemenea importanţa păcii şi stabilităţii în Strâmtoarea Taiwan, având în vedere presiunea militară crescândă a Beijingului asupra Taiwanului, insulă autoguvernată democratic, dar pe care China o consideră o provincie separatistă şi nu a renunţat la reunificare, inclusiv prin utilizarea forţei dacă este necesar.

Noul lider japonez ar putea cere şi eliberarea rapidă a cetăţenilor japonezi reţinuţi în China pentru acuzaţii de spionaj, au adăugat sursele.

Manifestând prudenţă faţă de politicile externe intransigente ale noii şefe a guvernului nipon, Xi nu i-a trimis un mesaj de felicitare lui Takaichi, spre deosebire de alţi trei foşti prim-miniştri, inclusiv predecesorul ei, Shigeru Ishiba, potrivit unei surse diplomatice.

Înainte de a se întâlni cu Sanae Takaichi, Xi Jinping va purta discuţii cu preşedintele american Donald Trump joi, în oraşul sud-coreean Busan, a indicat Ministerul chinez de Externe.

Takaichi i-a spus lui Trump că Japonia va continua importurile de GNL rus

Noua șefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, i-a spus președintelui american Donald Trump în timpul primei lor întâlniri desfășurate marți că Japonia intenționează să continue deocamdată să importe gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, a declarat miercuri o sursă guvernamentală niponă citată de agenția Kyodo.

Statele Unite au cerut Japoniei să pună capăt importurilor de energie rusești pentru a întări sancțiunile impuse Moscovei din cauza războiului lansat împotriva Ucrainei, început în 2022. La întâlnirea cu Trump de la Tokyo, Takaichi, care și-a preluat funcția pe 21 octombrie, a subliniat necesitatea de a cumpăra GNL produs în Rusia, invocând riscul unor penurii de energie pe plan intern dacă importurile ar fi oprite, a menționat sursa.

În 2024, GNL-ul rusesc a reprezentat 8,6% din importurile totale ale Japoniei de astfel de combustibil, care este utilizat în principal pentru generarea de energie termică în orașe. Gazul provine din proiectul energetic Sakhalin 2 din Extremul Orient rus, în care două firme japoneze continuă să dețină participații, după ce gigantul petrolier britanic Shell PLC s-a retras în urma invaziei ruse din Ucraina.

Tokyo s-a confruntat cu critici în sensul că plățile pentru GNL-ul rusesc ajută la finanțarea efortului de război al Moscovei, în timp ce Uniunea Europeană urmează să suspende complet astfel de achiziții până la sfârșitul anului 2026.

Citește și Președintele Coreei de Sud i-a oferit lui Trump o coroană din aur la câteva zile după protestele „No Kings” din SUA

