Prima moschee din Fujisawa stârnește dezbateri aprinse despre identitate în Japonia: teamă, proteste și speranța integrării

Astăzi, este un câmp cu iarbă. Dar în curând, va fi locul primei moschei din orașul japonez Fujisawa. Planurile de construire a unui sit religios islamic în acest oraș de coastă relaxat, situat la aproximativ o oră de mers cu mașina la sud de Tokio, au stârnit o gamă largă de emoții, potrivit unui reportaj BBC.

Furie și frică, dar și speranță și acceptare

„Mă face să mă îngrijorez în legătură cu modul în care s-ar putea schimba comunitatea noastră”, spune Noriko Izumizawa, rezidentă de mult timp.

Există furie și frică, precum și speranță și acceptare, expunând anxietățile crescânde legate de imigrație și schimbările sociale, în contextul în care Japonia se confruntă cu o lipsă de forță de muncă cauzată de o populație în scădere și îmbătrânire.

Deși imigrația rămâne o chestiune sensibilă și restrictivă din punct de vedere politic, Japonia se bazează din ce în ce mai mult pe lucrători străini pentru a ocupa locurile de muncă vacante. Asta înseamnă un aflux de imigranți cu limbi, religii, culturi și moduri de a fi diverse.

Așadar, dezbaterea care are loc în orașe precum Fujisawa este una care atinge esența modului în care Japonia se percepe pe sine.

Izumizawa nu este singura care se simte așa. Face parte dintr-un grup de locuitori din Fujisawa care sunt îngrijorați de comunitatea musulmană din ce în ce mai vizibilă. Ea spune că dezbaterile polarizante despre imigrație din SUA și Europa au contribuit, de asemenea, la neliniștea ei.

La începutul acestui an, proteste împotriva moscheii au izbucnit în gara locală, unde mii de oameni au s-au adunat pentru a se opune construcției propuse a moscheii. Unii susțin că o moschee mult mai mare decât altarul șintoist japonez din apropiere este o lipsă de respect.

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De asemenea, au existat rapoarte despre discursuri instigatoare la ură și dezinformări răspândite pe rețelele sociale japoneze. Publicațiile locale spun că moscheile au primit apeluri telefonice și e-mailuri abuzive, unele dintre acestea determinând grupurile anti-ură să organizeze contraproteste care făceau apel la toleranță.

Hiroki Suzuka, care administrează o cafenea vizavi de drumul unde urmează să fie construită moscheea Fujisawa, îndeamnă la o mai mare înțelegere și dialog.

„Nu mă opun în mod special, dar nici nu aș spune că sunt complet în favoare”, a spus Suzuka.

„Cred că primul pas este să învățăm despre ei, ce este Islamul, ce fel de oameni sunt și ce valori și perspective au. Începe cu o minte deschisă și dorința de a ne înțelege unii pe alții.”

A fi musulman în Japonia

Omul de afaceri Mohamed Mohideen locuiește în Osaka de 39 de ani. S-a mutat din țara sa natală, Sri Lanka, în 1987, pentru oportunități de muncă mai bune în timpul perioadei de criză economică.

A făcut comerț cu pietre prețioase și ulterior a lucrat în comerț, exportând mașini second-hand în țări precum Sri Lanka și Pakistan.

S-a mutat într-o perioadă, spune el, când erau mult mai puțini rezidenți străini.

Însă Mohideen consideră că, în comparație cu perioada de atunci, localnicii au devenit ostili și au început să facă remarci jignitoare la adresa musulmanilor, atât online, cât și în persoană.

„Pe rețelele sociale, există nenumărate comentarii de genul «Plecați din Japonia» și «Întoarceți-vă în țara voastră»”, a spus Mohideen. „Oamenii au început, de asemenea, să vină la moschee și să strige insulte.”

Mohideen merge zilnic la moscheea din Osaka pentru rugăciuni și alte îndatoriri, în calitate de membru al comunității islamice locale. El spune că nu a simțit niciodată că viața lui este în pericol.

Deși are relații bune cu vecinii de mulți ani, Mohideen a observat schimbarea atitudinii față de musulmani mai recent.

„Acum, simt că oamenii se tem de noi.”

Abuzurile verbale s-au agravat în ultimii ani. El și-a amintit că membrii comunității sale musulmane au fost numiți teroriști, acuzați că fabrică bombe și li s-a spus să părăsească Japonia.

„Când se întâmplă asta, singurul lucru pe care îl putem face este să avem răbdare. Încearcă să provoace o luptă sau să creeze o confruntare. Vor să vadă cât timp vom tolera asta”, a explicat Mohideen.

„Așa că rămânem calmi, vorbim cu blândețe și îi tratăm cu amabilitate, pentru că japonezii, în general, nu știu prea multe despre islam.”

Totuși, el crede că există o oarecare responsabilitate comună pentru această ruptură.

„Ne-am concentrat doar pe munca noastră și, mult timp, nu am depus suficiente eforturi pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă cine suntem. De asemenea, nu am făcut suficient pentru a deveni parte a societății”, a afirmat el.

„De acum înainte, vreau să depun mai mult efort pentru a intensifica dialogul și a construi o mai bună înțelegere reciprocă.”

Shakeel Mohamed, în vârstă de 61 de ani, reprezintă moscheea Yashio din prefectura Saitama de un deceniu. A lucrat ca supraveghetor de șantier timp de 26 de ani, după ce s-a mutat în Japonia din Pakistan, și vorbește fluent japoneza.

Mohamed spune că cel mai important lucru este să respecți regulile japoneze, inclusiv sortarea corectă a deșeurilor, respectarea legilor de parcare și purtarea căștilor de protecție atunci când mergi cu bicicleta.

„Depunem toate eforturile să respectăm modul în care se fac lucrurile în Japonia și să urmăm regulile”, a spus el. „Și politețea este importantă, chiar și ceva atât de simplu precum salutul oamenilor.”

El a afirmat că localnicii japonezi din Yashio se referă la comunitatea pakistaneză din zonă drept „Yashio-stan”.

„Desigur, există și câțiva pakistanezi care se comportă urât, dar sunt doar o mică minoritate. Și același lucru este valabil și pentru japonezi.”

Imigrație vs. identitate

Japonia se luptă cu identitatea sa în fața unor schimbări demografice uriașe.

Musulmanii din Japonia erau aproximativ 420.000 la sfârșitul anului 2024, față de 230.000 în 2019, potrivit lui Hirofumi Tanada, profesor emerit la Universitatea Waseda, care studiază credința în Japonia.

Creșterea populației musulmane a țării reflectă, de asemenea, o tendință națională mai accentuată. Populația rezidentă străină – care provine în principal din China, Vietnam, Coreea de Sud și Filipine – a depășit patru milioane în 2025. Un număr record de 2,57 milioane dintre aceștia lucrează în Japonia, conform datelor guvernamentale. În același an, populația Japoniei a scăzut cu aproape 1 milion.

Oficialii guvernamentali au evitat mult timp să descrie țara drept o țară de imigrație, și promovează vizele considerate mai degrabă temporare decât permanente. Criticii descriu acest sistem ca fiind un sistem de imigrație „ascuns”.

Dar chiar și atunci, prim-ministrul Sanae Takaichi a adoptat o poziție extrem de conservatoare împotriva imigrației la scară largă. În iunie 2026, Guvernul japonez a decis să majoreze taxele de viză pentru cetățenii străini de cinci ori, după ce nu a majorat suma timp de aproape 50 de ani.

Acum, guvernul intenționează să mărească numărul de angajați ai Agenției pentru Servicii de Imigrare cu aproximativ 230 de persoane, cu scopul de a consolida aplicarea legii împotriva străinilor care depășesc ilegal permisul de ședere. Oficialii ar putea introduce, de asemenea, o limită pentru a gestiona numărul de rezidenți străini din țară.

Pe măsură ce comunitățile de imigranți devin mai vizibile, țara este forțată să se confrunte cu o întrebare pe care a încercat mult timp să o evite: Poate Japonia să devină o țară mai diversă, păstrându-și în același timp sentimentele de identitate și coeziune pe care le prețuiește?

Înapoi în Fujisawa, Izumizawa recunoaște că nu a avut niciodată o experiență negativă cu un vecin musulman.

„Adevărul e că poate pur și simplu mi-e frică de necunoscut”, ridică ea din umeri.

Editor : Ș.R.