Prima reacție a lui Zelenski după atacurile SUA și Israelului în Iran

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind situația din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Liderul ucrainean a legat evoluția conflictului din regiune de experiența Ucrainei în fața agresiunii ruse și de rolul Iranului în sprijinirea Moscovei.

În mesajul său, Zelenski subliniază că evenimentele din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului „evoluează extrem de rapid”, iar Ucraina „știe foarte bine despre ce este vorba”, având în vedere sprijinul militar pe care Teheranul îl acordă Rusiei.

„Deși ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul iranian a ales să devină complicele lui Putin și i-a furnizat drone Shahed, dar și tehnologiile necesare pentru a le produce. Iranul a oferit Rusiei și alte tipuri de armament”, a transmis Zelenski pe rețeaua socială X.

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a lansat, de la începutul invaziei la scară largă, peste 57.000 de drone de tip Shahed împotriva orașelor, civililor și infrastructurii energetice ucrainene. Acesta a adăugat că „și alte națiuni au suferit din cauza terorii susținute de Iran”.

Zelenski afirmă că este legitim ca poporul iranian să aibă șansa de a se elibera de ceea ce el numește un „regim terorist” și ca statele afectate de agresiunile sprijinite de Teheran să își poată asigura securitatea.

„Poziția noastră este bine cunoscută, iar Ucraina a exprimat-o în mod repetat, inclusiv recent. Este important să fie salvate cât mai multe vieți. Este important să fie împiedicată extinderea războiului. Și este important ca Statele Unite să acționeze decisiv. Ori de câte ori există fermitate americană, criminalii globali slăbesc. Acest lucru trebuie înțeles și de ruși”, a spus Zelenski.

În continuare, Zelenski avertizează că orice act de agresiune se întoarce, în cele din urmă, împotriva celor care îl comit: „Oamenii nu pot ști ziua sau ora, dar fiecare act de rău, de teroare și de agresiune împotriva vecinilor primește, în cele din urmă, un răspuns just.”

Liderul ucrainean se declară optimist în privința evoluției pe termen lung a situației din Orientul Mijlociu și transmite că Ucraina este pregătită să sprijine orice stat care urmărește consolidarea securității globale.

„Ne așteptăm ca, în final, regiunea Orientului Mijlociu să devină mai sigură și mai stabilă. Multe lucruri s-au schimbat deja în această direcție. Ucraina este pregătită să ajute orice națiune, astfel încât securitatea și dreptatea să crească, iar regimurile teroriste să se reducă”, a mai transmis președintele ucrainean în mesajul său transmis sâmbătă.

Editor : M.I.