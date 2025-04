Prima vizită a șefului Armatei britanice în China din ultimii 10 ani: „Într-o lume instabilă, trebuie să ne jucăm rolul”

Șeful forțelor armate britanice a vizitat China, în prima călătorie a unui șef al personalului apărării într-un deceniu, poate dezvălui The Times. Amiralul Tony Radakin a discutat despre „consolidarea cooperării militare”, a transmis Beijingul, potrivit The Times.

El a ținut miercuri un discurs fără precedent în fața viitorilor comandanți militari chinezi la Universitatea Națională de Apărare a Armatei Populare de Eliberare (PLA) din Beijing.

De asemenea, Radakin a purtat discuții cu generalul Liu Zhenli, membru al Comisiei Militare Centrale (CMC) a Chinei și șef de personal al departamentului de stat major al CMC, a confirmat Beijingul, pe fondul unui război comercial în creștere între SUA și China.

Potrivit Ministerului Apărării al Chinei, „cele două părți au efectuat schimburi aprofundate privind relațiile China-Marea Britanie și relațiile militare reciproce, situații internaționale și regionale și probleme de interes comun și au comunicat cu privire la consolidarea schimburilor și a cooperării dintre cele două armate”.

Ministerul Apărării britanic nu a făcut publicitate vizitei.

În discursul său, Radakin a spus că construcția postbelică a menținut Regatul Unit în siguranță timp de 80 de ani și „trebuie să întărim asta pentru generațiile viitoare”. El a spus că alianțele puternice ar putea aduce țări împreună pentru a debloca oportunități economice, militare, diplomatice și culturale.

Radakin a vorbit, de asemenea, despre o creștere a cheltuielilor europene pentru apărare într-o eră a concurenței în creștere, o reapariție a conflictului dintre state și proliferarea amenințărilor și a tehnologiei.

Joi după-amiază, Radakin a spus că a discutat cu omologul său despre „importanța comunicațiilor militare reciproce” în timpul vizitei.

El a postat pe X: „Miercuri m-am întâlnit cu generalul Liu Zhenli, șeful de stat major al Departamentului de Stat Major al Comisiei Militare Centrale, la Beijing, și am purtat discuții pe o serie de probleme de securitate. Am fost de acord că, într-o lume instabilă, trebuie să ne jucăm rolul de națiuni responsabile cu interese globale și am reflectat asupra importanței comunicațiilor reciproce militare”.

Vizita sa a venit după ce David Lammy, secretarul de Externe, a vizitat Beijing și Shanghai în octombrie anul trecut, unde a spus că Marea Britanie va adopta o abordare stabilă, consecventă și pragmatică la adresa Chinei.

Universitatea de Apărare a fost descrisă de armata chineză drept „coloana vertebrală a armatei chineze, pentru că antrenează viitorii comandanți în operațiuni comune și conducere”.

Ultima dată când un șef al personalului apărării britanic a vizitat țara a fost în 2015, când generalul Nicholas Houghton a mers în ceea ce a fost considerată a fi o „epocă de aur” a relațiilor dintre cele două părți și după ce trei nave de război ale marinei chineze au vizitat Portsmouth.

De atunci relațiile s-au prăbușit. Marea Britanie a interzis firma chineză de telecomunicații Huawei din rețelele sale 5G din cauza preocupărilor de securitate națională în 2020. În ultimii ani, China a fost acuzată de Regatul Unit că a furnizat sau se pregătește să ofere Rusiei un ajutor letal pentru a fi folosit în războiul său din Ucraina.

Editor : Ș.R.