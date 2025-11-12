Live TV

Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video”

Data publicării:
Vitali Klitschko
Vitali Kliciko, primarul Kievului. Sursa foto: Profimedia Images

După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că tot mai mulți tineri fug în Europa pentru a evita să ajungă pe front, în timp ce Rusia continuă atacurile „ca într-un joc pe calculator”.

Ucraina se confruntă cu o penurie tot mai gravă de soldați, în condițiile în care un număr record de bărbați fug în Europa, a avertizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un interviu.

„Avem probleme uriașe cu soldații, cu resursa umană”, a declarat Kliciko pentru rețeaua Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și POLITICO, recunoscând impactul pe care aproape patru ani de război l-au avut asupra capacității Ucrainei de a-și completa armata.

El a spus că trupele ruse înaintează neîncetat, descriind atacurile lor ca fiind „ca într-un joc pe calculator, continuă să vină, nu le pasă de soldații căzuți”. Conform regulilor actuale, ucrainenii pot fi mobilizați de la vârsta de 25 de ani. Kliciko a sugerat că acest lucru ar trebui schimbat.

„În trecut, tinerii de 18 ani făceau armata, dar aceia sunt copii”, a spus el. „Acum poți fi mobilizat în Ucraina doar de la 25 de ani. Poate ar trebui să se reducă cu un an sau doi, la 23 sau 22.”

Declarațiile reflectă îngrijorarea tot mai mare privind exodul tinerilor bărbați. Un decret guvernamental emis în august, care le permite bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească țara, a coincis cu o creștere bruscă a numărului de ucraineni care cer protecție în statele UE.

Datele recente arată că țările UE au acordat peste 79.000 de noi decizii de protecție temporară ucrainenilor în luna septembrie, cea mai mare cifră lunară din ultimii doi ani, cu creșteri semnificative în Germania și Polonia.

Kliciko a spus că dezechilibrul dintre resursele umane ale Ucrainei și superioritatea numerică a Rusiei devine tot mai grav. „Rușii primesc un ordin și înaintează”, a spus el. „Ne-am apărat țara cu succes timp de aproape patru ani, dar este greu. Curajul de a lupta există încă și asta contează foarte mult.”

Cu milioane de ucraineni acum în străinătate, primarul Kievului a mai subliniat că viitorul țării depinde de inversarea acestui exod după revenirea păcii.

„Ne-am bucura dacă jumătate dintre tinerii plecați s-ar întoarce”, a spus el. „Dar pentru asta avem nevoie de pace, locuri de muncă și o calitate bună a vieții. După război, ne așteaptă provocări uriașe.”

Citește și Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Digi Sport
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Clădirea Capitoliului, Washington
Blocajul bugetar din SUA, care a durat 40 de zile, s-a încheiat...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan, conferință de presă la ora 12:00: președintele va...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
Nadia Comăneci împlineşte astăzi 64 de ani. Imaginile postate de „Zeiţa de la Montreal”
20 de militari turci au murit în accidentul de avion din Georgia. Momentul prăbușirii a fost filmat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Petr Pavel
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia respectă doar forța”
Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov
Serghei Lavrov, criză de nervi după „dezvăluirile” FSB privind atacarea unei baze militare din România sub steag fals
Doctori
Duma de Stat a adoptat o nouă lege care reintroduce parțial o practică din era sovietică. Vizați sunt medicii tineri
Adunarea generală ONU
SUA încearcă să elimine referirea la integritatea teritorială a Ucrainei din rezoluția ONU (Kyiv Post)
ucraina a atacat rusia cu drone
Măsură disperată într-o regiune din Rusia din cauza dronelor ucrainene: „Nu este un capriciu al funcționarilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Concediu neefectuat în 2025. Până când îl poți folosi ca să nu îl pierzi
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...