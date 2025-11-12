Primarul Kievului avertizează că ucrainenii tineri fug în Europa, în timp ce rușii atacă neîncetat „ca într-un joc video”

După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de soldați. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că tot mai mulți tineri fug în Europa pentru a evita să ajungă pe front, în timp ce Rusia continuă atacurile „ca într-un joc pe calculator”.

Ucraina se confruntă cu o penurie tot mai gravă de soldați, în condițiile în care un număr record de bărbați fug în Europa, a avertizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un interviu.

„Avem probleme uriașe cu soldații, cu resursa umană”, a declarat Kliciko pentru rețeaua Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și POLITICO, recunoscând impactul pe care aproape patru ani de război l-au avut asupra capacității Ucrainei de a-și completa armata.

El a spus că trupele ruse înaintează neîncetat, descriind atacurile lor ca fiind „ca într-un joc pe calculator, continuă să vină, nu le pasă de soldații căzuți”. Conform regulilor actuale, ucrainenii pot fi mobilizați de la vârsta de 25 de ani. Kliciko a sugerat că acest lucru ar trebui schimbat.

„În trecut, tinerii de 18 ani făceau armata, dar aceia sunt copii”, a spus el. „Acum poți fi mobilizat în Ucraina doar de la 25 de ani. Poate ar trebui să se reducă cu un an sau doi, la 23 sau 22.”

Declarațiile reflectă îngrijorarea tot mai mare privind exodul tinerilor bărbați. Un decret guvernamental emis în august, care le permite bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să părăsească țara, a coincis cu o creștere bruscă a numărului de ucraineni care cer protecție în statele UE.

Datele recente arată că țările UE au acordat peste 79.000 de noi decizii de protecție temporară ucrainenilor în luna septembrie, cea mai mare cifră lunară din ultimii doi ani, cu creșteri semnificative în Germania și Polonia.

Kliciko a spus că dezechilibrul dintre resursele umane ale Ucrainei și superioritatea numerică a Rusiei devine tot mai grav. „Rușii primesc un ordin și înaintează”, a spus el. „Ne-am apărat țara cu succes timp de aproape patru ani, dar este greu. Curajul de a lupta există încă și asta contează foarte mult.”

Cu milioane de ucraineni acum în străinătate, primarul Kievului a mai subliniat că viitorul țării depinde de inversarea acestui exod după revenirea păcii.

„Ne-am bucura dacă jumătate dintre tinerii plecați s-ar întoarce”, a spus el. „Dar pentru asta avem nevoie de pace, locuri de muncă și o calitate bună a vieții. După război, ne așteaptă provocări uriașe.”

