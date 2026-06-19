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Primarul Veneției vrea o taxă de cinci ori mai mare pentru turiştii care vizitează oraşul o zi

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Veneția, Italia. Foto: Getty Images
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O propunere a noului primar al Veneţiei, Simone Venturini, privind o posibilă creştere semnificativă a taxei de intrare pentru turiştii de o zi care vor să viziteze acest oraş al canalelor din nordul Italiei, a stârnit dezbateri aprinse, informează DPA, potrivit Agerpres. 

„Dacă această taxă se situează în prezent între 5 şi 10 euro (5,73-11,46 dolari), propunerea mea este să o majorăm la 30-50 de euro în anumite zile”, a declarat vineri edilul italian, potrivit cotidianului Corriere della Sera.

Simone Venturini, un politician de centru-dreapta, a ieşit victorios în alegerile locale de la sfârşitul lunii mai, succedându-i lui Luigi Brugnaro, care a ocupat funcţia de primar al oraşului Veneţia timp de un deceniu.

Începând din acest an, Veneţia percepe de la vizitatorii de scurtă durată o taxă de 10 euro pentru un bilet de intrare valabil pentru un total de 60 de zile până la sfârşitul lunii iulie - chiar dacă aceştia petrec doar câteva ore pe străzile din jurul Pieţei San Marco şi în proximitatea Podului Rialto. Cei care îşi rezervă biletul cu cel puţin trei zile în avans plătesc doar 5 euro.

Scopul acestei măsuri este acela de a reduce turismul de masă, însă criticii susţin de ceva vreme deja că actuala taxă de intrare nu are un efect descurajator semnificativ asupra celor care doresc să vină şi să viziteze Veneţia.

În timpul campaniei electorale, Simone Venturini a propus majorarea taxei de intrare în anumite zile în care se aşteaptă un număr deosebit de mare de turişti de o zi.

Cu toate acestea, el nu are competenţa necesară pentru a majora taxa de intrare. Deşi taxa a fost introdusă printr-un regulament municipal, limita ei maximă a fost stabilită de legislaţia naţională. Prin urmare, primarul Venturini va trebui să se consulte pe această temă cu Guvernul de la Roma.

Expertul în drept constituţional Ludovico Mazzarolli şi-a exprimat îngrijorările de natură juridică în cotidianul Corriere della Sera, afirmând că perceperea unei taxe de 50 de euro ar putea fi interpretată ca o restricţionare a libertăţii de circulaţie.

Editor : C.L.B.

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