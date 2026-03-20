Primele misiuni de realimentare aeriană ale avioanelor americane staționate la București. În ce au constat acestea

Boeing KC135 Stratotanker. Foto: Profimedia

Trei dintre cele cinci aparate de zbor Boeing KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie primele misiuni de realimentare aeriană, relatează boardingpass.ro.

Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar ulterior au revenit la București, precizează sursa citată.

Misiunea a durat aproape șase ore, potrivit boardingpass.ro.

Acestea sunt, practic, dintre primele aeronave care au ajuns la noi în țară, după ce România a aprobat solicitarea făcută de Statele Unite ale Americii prin care cereau să mute în România trupe care vor participa la războiul din Orientul Mijlociu.


