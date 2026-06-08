Primele semne ale unui „super-El Nino”: țara care se confruntă cu temperaturi de vară în timpul iernii

Lunile mai și iunie marchează de obicei debutul temperaturilor mai scăzute și al unei vremi din ce în ce mai asemănătoare iernii în Lima, Peru, un oraș din emisfera sudică care găzduiește peste 10 milioane de locuitori. Dar lucrurile stau altfel anul acesta, scrie Washington Post.

Creștere record a temperaturii apei

În loc să se răcorească, se încălzește. Oamenii s-au adunat la plajă în mijlocul unei călduri de vară de 27 de grade Celsius - și au intrat în apele oceanului care au crescut recent cu aproape 5 grade Celsius peste medie. În Paita, Peru, la nord de Lima, apele au crescut cu o valoare remarcabilă de 5,7 grade Celsius peste medie.

Asta pentru că un val record de căldură subacvatică a traversat adâncurile Pacificului în ultimele două luni și ajunge acum de-a lungul țărmurilor țării. Valul este asociat cu un fenomen El Niño în curs de dezvoltare, care, conform celor mai recente estimări, ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată.

Abraham Levy, directorul unei firme de consultanță meteorologică din Peru, a descris temperatura oceanului ca fiind „ceva de neimaginat într-un an normal” și a spus că peruvienii urmăresc situația cu mare îngrijorare, chiar dacă profită de timpul petrecut în aer liber.

Duminică, Lima s-a confruntat cu inundații costiere. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, nivelul mării a crescut, transformând situația într-una periculoasă.

Previziunile publicate recent de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) indică din nou un El Niño mai intens în acest an, scenariul mediu indicând o creștere de 3,5 grade Celsius a temperaturilor din Oceanul Pacific central ecuatorial până în noiembrie. Asta ar doborî recordurile stabilite în 2015 și 1877 și ar avea consecințe ample asupra climei globale până în 2027.

Efecte intensificate în lunile următoare

Spre deosebire de o furtună care lovește brusc un oraș, influența El Niño asupra climei globale se va intensifica treptat în lunile următoare, influențând tiparele meteorologice - și schimbând probabilitatea apariției fenomenelor meteorologice extreme - cel puțin până iarna viitoare. Însă în unele locuri, cum ar fi Peru, efectele fenomenului El Niño se resimt deja.

„Consecințele sunt deja resimțite de sectorul pescuitului din cauza suspendării pescuitului industrial de hamsii, una dintre cele mai mari zone de pescuit din lume”, a declarat Levy.

El a mai spus că productivitatea agricolă este în scădere din cauza lipsei de temperaturi mai scăzute și că industria textilă este afectată de modele neobișnuite de cumpărare ale consumatorilor din cauza vremii calde.

Levy a avertizat că apele de coastă care se încălzesc rapid — cunoscute local sub numele de El Niño Costero — aduc „posibilitatea unor precipitații catastrofale de-a lungul coastei” din Peru, în special în timpul sezonului ploios, din decembrie până în aprilie anul viitor.

„Un El Niño Costero puternic sau foarte puternic este o chestiune de importanță majoră pentru securitatea națională [a statului Peru]”, a avertizat Levy.

„ Trenul” plin de căldură ajunge în America de Sud

Primele semne ale unui posibil fenomen El Niño și elementele care contribuie la condițiile din Peru din acest an au apărut încă din decembrie.

Însă un model rar de cicloane triplete la începutul lunii aprilie a pus în mișcare un „tren” cu apă caldă sub suprafața Pacificului.

Această pulsație de apă caldă — numită undă Kelvin — a rivalizat cu intensitatea uneia care a alimentat un super fenomen El Niño în 1997.

Pe măsură ce acest tren plin de căldură sosește de-a lungul țărmurilor statului Peru, o nouă rafală de vânt din Pacificul central va oferi și mai mult impuls formării și intensificării fenomenului El Niño.

Totuși, din cauza creșterii pe termen lung a temperaturilor oceanelor, există și mai multă căldură disponibilă pentru El Niño în 2026.

Asta înseamnă probabil că El Niño din acest an va avea o intensitate potențială mai mare decât cele mai puternice fenomene istorice din 1877, 1888, 1972, 1982, 1997 și 2015, oferind un risc real de a deveni cel mai puternic eveniment înregistrat vreodată.

„Acum este momentul să ne pregătim”, a subliniat Levy.

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Editor : Ș.R.