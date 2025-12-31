Live TV

Video&Foto Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor de Revelion 2026 pe glob

New Year's celebrations in Christchurch, New Zealand
Revelion 2026 în Christchurch, Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Show spectaculos cu artificii la Sydney Noua Zeelandă a intrat în 2026 Kiritimati (Kiribati) - primul loc din lume care intră în 2026 Regiuni din Pacific și Australia De la Asia la Europa și până în Americi Când începe Revelionul 2026 în SUA

Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul ultimei nopți din 2025, locuitorii de pe întregul glob se pregătesc să întâmpine anul 2026. Diferențele de fusuri orare și poziționări geografice fac ca unele regiuni să pășească în noul an chiar cu câteva ore înaintea altora, într-o adevărată „călătorie a timpului” spre vestul planetei.

Show spectaculos cu artificii la Sydney

Actualizare 15:05 Australia a marcat trecerea în 2026 cu spectacole impresionante de artificii în marile orașe ale țării. Sydney a oferit, ca de obicei, unul dintre cele mai urmărite show-uri pirotehnice din lume, cu Harbour Bridge și Opera House iluminate în fața mulțimii de oameni adunați pe malul golfului.

Melbourne, Brisbane și Adelaide au sărbătorit la rândul lor cu evenimente în aer liber, concerte și proiecții luminoase. Australia se numără printre primele regiuni populate care intră în 2026, datorită fuselor orare din estul continentului.

Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images
Înainte de spectacolul de Revelion, la ora 23:00 a fost adus un omagiu tuturor victimelor atacului terorist de la Bondi, în portul Sydney. A fost ținut un minut de reculegere, timp în care mulțimea a oprit muzica și a aprins luminițe.

Tribute to victims of the Bondi attack in Sydney ahead of New Year’s Eve celebration
Moment de reculegere în memoria victimelor atacului terorist de la Bondi, ținut la Sydney. Sursa foto: Profimedia Images

Noua Zeelandă a intrat în 2026

ACTUALIZARE 13:05 La ora 13:00, ora României (UTC+2), ceasurile din Auckland și Wellington au marcat miezul nopții, iar locuitorii au întâmpinat Anul Nou 2026, cu focuri de artificii spectaculoase.

În Auckland, miezul nopții a fost marcat de celebrul spectacol de artificii lansat din vârful Sky Tower, turnul-simbol al orașului, care a luminat portul și a dat startul petrecerilor în Noua Zeelandă.

Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Revelion 2026 în Noua Zeelandă. Sursa foto: Profimedia Images
Kiritimati (Kiribati) - primul loc din lume care intră în 2026

Primul punct de pe planetă care intră în anul 2026 este Kiritimati, cunoscut și ca Christmas Island, parte a Republicii Kiribati, aflată în Oceanul Pacific. Așezată în fusul orar UTC+14, această insulă întâmpină miezul nopții înaintea oricărei alte regiuni locuite de oameni, respectiv la ora 12:00, ora României.

La scurtă distanță după Kiritimati, Insulele Chatham (parte a Noii Zeelande) intră în noul an, la extremitatea estică a arhipelagului neozeelandez, în fusul orar UTC+13:45. Urmează apoi principalele orașe ale Noii Zeelande, precum Auckland și Wellington, unde localnicii sărbătoresc trecerea în 2026 cu festivități, petreceri și focuri de artificii.

Regiuni din Pacific și Australia

După Oceania de Est, lista continuă cu alte țări și regiuni din Pacific, inclusiv Fiji și părți ale Rusia orientale, precum și numeroase insule din Pacificul de Sud.

Apoi, odată cu trecerea miezului nopții în fusurile orare UTC+7 până la UTC+12, Anul Nou se sărbătorește în Australia (în orașe ca Sydney, Melbourne și Canberra) și în alte locații din regiune.

De la Asia la Europa și până în Americi

Pe măsură ce noapte trece în ora locală în Asia de Est, orașe importante precum Tokyo (Japonia), Seul (Coreea de Sud) sau Beijing (China) intră în 2026.

Continuând spre vest, acest moment este întâmpinat în Orientul Mijlociu, în Europa, inclusiv la București și celelalte capitale continentale, și, în cele din urmă, în Americile de Nord și de Sud, unde ora locală trece în noul an cu petreceri și tradiții specifice fiecărei țări.

Astfel, primele teritorii locuite care celebrează miezul nopții se află în Oceanul Pacific, iar Revelionul 2026 „călătorește” treptat spre vest. Iată locurile de pe glob care întâmpină primele anul 2026, raportate la ora României:

  • 12:00 - Kiritimati (Christmas Island), Kiribati
  • 12:15 - Insulele Chatham, Noua Zeelandă
  • 13:00 - Noua Zeelandă
  • 14:00 - Fiji
  • 15:00 - Australia
  • 17:00 - Japonia
  • 18:00 - China
  • 19:00 - Indonezia
  • 19:30 - Myanmar și Insulele Cocos
  • 20:00 - Bangladesh
  • 20:15 - Nepal: Kathmandu, Pokhara, Biratnagar, Dharan
  • 20:30 - India și Sri Lanka
  • 21:30 - Afganistan
  • 22:30 - Iran
  • 23:00 - Rusia (Moscova)

Succesiunea intrării în noul an este rezultatul modului în care planeta este împărțită în fusuri orare, precum și a existenței Liniei Internaționale a Datei, un meridian imaginar în mijlocul Pacificului care determină unde începe și unde se termină o zi calendaristică. Țările din estul acestui meridian intră înainte în noul an, iar pe măsură ce ceasul se mută spre vest, trecerea în 2026 este marcată încă o dată la fiecare fus orar.

Când începe Revelionul 2026 în SUA

În Statele Unite, pe coasta de est, inclusiv la New York, noul an vine când în România va avea deja 7 ore avans în 2026. Cei de pe coasta de vest, inclusiv Los Angeles-ul, vor întâmpina noul an joi la ora 10:00, ora României.

Ultimii locuitori care vor intra în noul an sunt cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. La ei, 2026 ajunge când în România va fi deja 1 ianuarie, ora 13:00.

Ultima regiune care va intra în 2026, la aproape 24 de ore după primul popas al noului an pe Pământ, sunt insulele Samoa Americane, tot din Pacific. Ele se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati, primul teritoriu care a întâmpinat 2026.

