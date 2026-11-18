Donald Trump a aterizat în China înaintea unui summit trilateral istoric cu președinții chinez și rus Xi Jinping și Vladimir Putin, punctul culminant al unei săptămâni de diplomație cu miză mare în Asia. Xi s-a întâlnit cu Trump la aeroportul din Shenzhen, centrul tehnologic din sudul Chinei, și l-a întâmpinat pe președintele SUA cu o îmbrățișare, o primire rezervată de obicei lui Putin, conform Financial Times.

Cei trei lideri vor avea joi prima lor întâlnire în marja forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), unde se preconizează că vor discuta subiecte precum neproliferarea nucleară, războiul din Iran, războiul purtat de Moscova în Ucraina și Taiwan, asupra căruia Beijingul își revendică suveranitatea.

În perioada premergătoare reuniunii, Putin a criticat dur sancțiunile occidentale împotriva Rusiei într-un discurs ținut în cadrul unui forum al directorilor executivi, organizat înaintea summitului APEC, în timp ce Xi a avertizat împotriva protecționismului „rampant”, remarci considerate o critică implicită la adresa administrației Trump din SUA.

Trump și Xi vor avea, de asemenea, o întâlnire bilaterală joi, a treia din acest an. Când Xi a vizitat Washingtonul în septembrie, Trump a încălcat o tradiție de șase decenii, deplasându-se la Baza Comună Andrews pentru a-l întâmpina pe liderul chinez la sosire.

Cea mai recentă întâlnire are loc pe fondul unei noi intensificări a tensiunilor comerciale dintre SUA și China. Washingtonul a acuzat Beijingul că nu respectă termenii armistițiului în războiul comercial încheiat anul trecut de cei doi lideri, prin restricționarea exporturilor de pământuri rare esențiale.

China a negat aceste acuzații și, în această săptămână, a criticat o nouă reglementare americană care va îngreuna utilizarea cipurilor americane avansate de către grupurile chineze din domeniul inteligenței artificiale, prin restricționarea capacității acestora de a obține acces la distanță la centrele de date din străinătate, în special din Singapore și din Asia de Sud-Est.

Cea mai recentă măsură luată de SUA a venit în urma demiterii fostului director executiv al Nvidia, Jensen Huang, pe fondul unei presupuse relații amoroase cu o directoare a furnizorului de servicii cloud Megaspeed, cu sediul în Singapore, care a fost acuzat de contrabandă cu cipuri americane către China.

Trump a declarat că ar fi dispus să participe la o întâlnire bilaterală separată cu Putin, dacă președintele rus ar fi „disponibil”.

Unii experți au numit întâlnirea trilaterală „Ialta 2.0”, făcând referire la conferința din 1945, în cadrul căreia președintele american Franklin D. Roosevelt, prim-ministrul britanic Winston Churchill și premierul sovietic Iosif Stalin au stabilit ordinea internațională de după cel de-al Doilea Război Mondial.

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Mulți se așteaptă însă ca cea mai importantă moștenire a summitului să fie imaginea lui Trump alături de liderii autoritari din China și Rusia, deși unii analiști au afirmat că aceștia ar putea găsi un teren comun în ceea ce privește problemele de securitate globală.

Zhou Bo, de la Academia de Științe Militare a Armatei Populare de Eliberare din China, a afirmat că liderii ar putea să-și reafirme opoziția comună față de utilizarea armelor nucleare, adăugând că „ar fi, de asemenea, îmbucurător dacă Rusia s-ar alătura Chinei și Statelor Unite în angajamentul de a asigura supravegherea umană asupra sistemelor de comandă și control nuclear”.

Conform lui Zhao Minghao, expert în politică externă la Universitatea Fudan din Shanghai, China ar fi reticentă să discute despre războiul din Ucraina în absența reprezentanților de la Kiev sau a liderilor europeni. El a adăugat că Beijingului nu îi place comparația cu Ialta, având în vedere excluderea Chinei de la acea conferință.

El a afirmat însă că se așteaptă ca Xi să „transmită un mesaj clar către Putin și Trump: «Nu intensificați acțiunile militare în Ucraina și nu intensificați acțiunile militare împotriva Iranului»”.

China speră că organizarea summitului APEC la Shenzhen va pune în evidență performanțele sale în industriile de vârf, precum robotica și inteligența artificială.

Summitul are loc, de asemenea, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Marea Chinei de Sud, unde Beijingul se află în continuare angajat în dispute teritoriale maritime aprige cu țările vecine.

Trump, care se află într-o vizită diplomatică de trei zile în Asia, a sosit la Shenzhen din Manila, unde a participat la reuniunea anuală a liderilor Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și s-a întâlnit cu președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr.

După acea întâlnire, Trump a declarat că nu este îngrijorat de tensiunile din Marea Chinei de Sud, spunându-le reporterilor: „Nu sunt deloc îngrijorat. Se va rezolva”, a spus el.

„În colaborare cu președintele Marcos, ne extindem, de asemenea, cooperarea în domeniul apărării, care a reprezentat întotdeauna un pilon al securității în această parte a lumii”, a adăugat Trump. „De la preluarea mandatului meu, am susținut creșteri istorice ale finanțării militare externe pentru Filipine și am aprobat vânzări de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari”.

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Editor : A.M.G.