Primul bilanț oficial al morților din Iran după represiunea împotriva protestatarilor

Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.

Televiziunea de stat a difuzat declarații ale Ministerului de Interne și ale Fundației Martirilor și Veteranilor, un organism oficial care oferă servicii familiilor celor uciși în războaie, potrivit cărora 3.117 persoane au fost ucise.

Bilanțul arată că 2.427 dintre cei morți în timpul demonstrațiilor au fost civili și membri ai forțelor de securitate, dar nu oferă detalii despre restul celor decedați. În trecut, guvernul Iranului a subestimat sau nu a raportat deloc numărul victimelor în urma tulburărilor interne.

Agenția Human Rights Activists News Agency, cu sediul în Statele Unite, a transmis joi dimineață că bilanțul morților este de cel puțin 4.902 persoane, existând temeri că numărul real este mult mai mare. Grupul pentru drepturile omului s-a dovedit de-a lungul anilor a fi exact în relatările despre demonstrații și tulburări din Iran, bazându-se pe o rețea de activiști din interiorul țării care confirmă toate decesele raportate.

Autoritățile au restricționat accesul la internet și au blocat apelurile internaționale către țară, ceea ce face dificilă evaluarea numărului de victime din exterior. De asemenea, se pare că Iranul a limitat capacitatea jurnaliștilor de a relata la nivel local despre urmări, difuzând în schimb în mod repetat la televiziunea de stat afirmații care îi descriu pe manifestanți drept „huligani”, motivați de America și Israel, fără a oferi dovezi care să susțină aceste acuzații.

Bilanțul depășește orice estimare al oricărei alte runde de proteste sau tulburări din Iran din ultimele decenii și amintește de haosul care a însoțit revoluția din 1979, ce a dus la instaurarea Republicii Islamice.

Deși de câteva zile nu au mai avut loc proteste, există temeri că numărul victimelor ar putea crește semnificativ pe măsură ce informațiile ies treptat la suprafață.

Potrivit Human Rights Activists News Agency, aproape 26.500 de persoane au fost arestate. Declarațiile unor oficiali au alimentat temeri că o parte dintre cei reținuți ar putea fi condamnați la moarte în Iran, una dintre țările cu cele mai multe execuții din lume.

