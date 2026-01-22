Live TV

Primul bilanț oficial al morților din Iran după represiunea împotriva protestatarilor

Data publicării:
Iran
Iranul a limitat capacitatea jurnaliștilor de a relata la nivel local despre urmările represiunii. Sursa foto: X

Iranul a prezentat miercuri primul bilanț al morților emis de guvern după reprimarea protestelor la nivel național, indicând o cifră mult mai mică decât cea avansată de activiștii din străinătate, în timp ce teocrația de la Teheran încearcă să-și reafirme controlul, scrie Euronews.

Televiziunea de stat a difuzat declarații ale Ministerului de Interne și ale Fundației Martirilor și Veteranilor, un organism oficial care oferă servicii familiilor celor uciși în războaie, potrivit cărora 3.117 persoane au fost ucise.

Bilanțul arată că 2.427 dintre cei morți în timpul demonstrațiilor au fost civili și membri ai forțelor de securitate, dar nu oferă detalii despre restul celor decedați. În trecut, guvernul Iranului a subestimat sau nu a raportat deloc numărul victimelor în urma tulburărilor interne.

Agenția Human Rights Activists News Agency, cu sediul în Statele Unite, a transmis joi dimineață că bilanțul morților este de cel puțin 4.902 persoane, existând temeri că numărul real este mult mai mare. Grupul pentru drepturile omului s-a dovedit de-a lungul anilor a fi exact în relatările despre demonstrații și tulburări din Iran, bazându-se pe o rețea de activiști din interiorul țării care confirmă toate decesele raportate.

Autoritățile au restricționat accesul la internet și au blocat apelurile internaționale către țară, ceea ce face dificilă evaluarea numărului de victime din exterior. De asemenea, se pare că Iranul a limitat capacitatea jurnaliștilor de a relata la nivel local despre urmări, difuzând în schimb în mod repetat la televiziunea de stat afirmații care îi descriu pe manifestanți drept „huligani”, motivați de America și Israel, fără a oferi dovezi care să susțină aceste acuzații.

Bilanțul depășește orice estimare al oricărei alte runde de proteste sau tulburări din Iran din ultimele decenii și amintește de haosul care a însoțit revoluția din 1979, ce a dus la instaurarea Republicii Islamice.

Deși de câteva zile nu au mai avut loc proteste, există temeri că numărul victimelor ar putea crește semnificativ pe măsură ce informațiile ies treptat la suprafață.

Potrivit Human Rights Activists News Agency, aproape 26.500 de persoane au fost arestate. Declarațiile unor oficiali au alimentat temeri că o parte dintre cei reținuți ar putea fi condamnați la moarte în Iran, una dintre țările cu cele mai multe execuții din lume.

Citește și Mesaje antiguvernamentale la televiziunea de stat din Iran, după un atac cibernetic

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Digi Sport
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”
US Embassy, London, UK. 15th January 2026. An emotional crowd gather in front of the American Embassy in London calling for US President Trump to keep his promise to support Iranians in Iran amid reports of mass killings of protesters, despite the communi
Represiunea din Iran se extinde la artiști și sportivi acuzați de susținerea protestelor. Bunuri confiscate de la cafenele
Reza Pahlavi
Prințul iranian Reza Pahlavi, într-o scrisoare deschisă adresată ayatollahului Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști”
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea
Abbas Araghchi
Davos a retras invitația adresată celui mai înalt diplomat de la Teheran. „Nu este corect ca guvernul iranian să fie reprezentat”
Recomandările redacţiei
donald trump
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii...
Service
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
nicusor dan
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului...
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost...
Ultimele știri
„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile
Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Fanatik.ro
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...