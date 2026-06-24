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Primul caz de Ebola în Franța: cinci pasageri din avionul care a adus medicul bolnav în Europa au fost izolați

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Ebola
Foto: Profimedia
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Cinci persoane care se aflau în avion alături de medicul diagnosticat pozitiv cu Ebola la întoarcerea sa în Franţa de la Kinshasa sunt considerate posibile cazuri de contact şi au fost plasate în izolare, a indicat miercuri seară ministrul francez al sănătăţii, Stephanie Rist, citat de AFP.

Pe zborul care l-a adus înapoi pe acest medic umanitar din Republica Democratică Congo (RDC), „există cinci persoane care sunt considerate ca fiind eventuale contacte şi, ca măsură de precauţie, acestea au fost identificate şi plasate în izolare”, a explicat ministrul la postul public de televiziune France 2, subliniind că medicul nu prezenta simptome în momentul în care s-a urcat în avionul sosit marţi la Paris.

Este pentru prima dată când un caz de Ebola a fost diagnosticat în Franţa. În 2014, în timpul unei importante epidemii în Africa de Vest, doi pacienţi au fost primiţi pe teritoriul francez, dar după ce au fost diagnosticaţi în străinătate, notează Agerpres.

Anterior, fuseseră depistate şi câteva cazuri pe sol american şi britanic.

RDC, de unde se întorcea medicul diagnosticat, este în prezent afectată de o epidemie importantă de Ebola, virus care provoacă o febră hemoragică deseori mortală.

Experţii în sănătate publică estimează că riscul transmiterii epidemiei rămâne scăzut la nivel global, din cauza caracterului puţin contagios al virusului Ebola.

Editor : B.E.

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