Primul discurs al președintelui Libanului către națiune după armistițiul Israel - Hezbollah: „Nu mai suntem un pion în jocul nimănui”

Președintele libanez Joseph Aoun a declarat vineri că țara sa se află în pragul unei „noi etape” de „acorduri permanente”, după ce a intrat în vigoare armistițiul de 10 zile în războiul dintre Israel și Hezbollah, relatează France24.

Într-un discurs adresat poporului libanez, în care a făcut aluzie la gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat armistițiul, Aoun a declarat că țara sa nu mai este „o arenă pentru războaiele altora”.

Libanul a fost antrenat în conflictul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, când gruparea Hezbollah, susținută de Teheran, a atacat Israelul pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

Israelul a ripostat prin lansarea unor valuri de atacuri asupra Libanului și prin declanșarea unei ofensive terestre, care au provocat moartea a aproape 2.300 de persoane și strămutarea a peste un milion de oameni.

„Acum, ne aflăm cu toții în fața unei noi etape”, a declarat Aoun în primul său discurs adresat națiunii de la încheierea armistițiului. „Este faza de tranziție de la eforturile depuse pentru un armistițiu la cele pentru acorduri permanente care să garanteze drepturile poporului nostru, unitatea teritoriului nostru și suveranitatea națiunii noastre.”

El a afirmat că guvernul libanez „a recuperat Libanul și puterea de decizie a țării pentru prima dată” în aproape jumătate de secol.

„Astăzi, negociem pentru noi înșine... nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici un câmp de luptă pentru războaiele altora, și nu vom mai fi niciodată”, a spus acesta.

De când Aoun și prim-ministrul Nawaf Salam au depus jurământul anul trecut, Beirutul a luat mai multe decizii fără precedent împotriva Hezbollah, printre care și angajamentul de a dezarma gruparea în luna august, după ce un armistițiu din noiembrie 2024 a încercat să pună capăt conflictului anterior cu Israelul. De asemenea, a interzis activitățile militare ale grupării după izbucnirea celui mai recent război, luna trecută.

Hezbollah este singura grupare care și-a păstrat armele după războiul civil din perioada 1975-1990, invocând „rezistența” împotriva Israelului, în ciuda retragerii acestuia din țară în anul 2000. Într-o țară afectată de diviziuni politice și între secte, gruparea șiită a provocat în repetate rânduri crize interne.

Președintele Libanului a mulțumit „tuturor celor care au contribuit la realizarea încetării focului”, inclusiv Arabiei Saudite și lui Trump, care a anunțat armistițiul joi. Liderul american a declarat ulterior că se așteaptă ca Aoun și premierul israelian Benjamin Netanyahu să viziteze Casa Albă „în următoarele patru sau cinci zile”.

Armistițiul a fost încheiat la câteva zile după ce ambasadorii Libanului și Israelului în SUA s-au întâlnit la Washington, aceasta fiind prima întrevedere directă dintre cele două țări din ultimele decenii, având în vedere că, din punct de vedere tehnic, ele se află în război încă din 1948.

Negocierile cu Israelul reprezintă un subiect controversat în Liban, unii considerându-le o modalitate de a pune capăt deceniilor de conflicte recurente, în timp ce alții, printre care Hezbollah și susținătorii săi, le resping.

„Discuțiile directe cu Israelul nu au reprezentat «nici un semn de slăbiciune, nici o concesie... negocierile nu înseamnă și nu vor însemna niciodată renunțarea la vreun drept, cedarea vreunui principiu sau compromiterea suveranității acestei națiuni»”, a adăugat Aoun în discursul său.

La 17 mai 1983, Libanul și Israelul au semnat un acord privind retragerea forțelor israeliene din Liban, după patru luni și jumătate de negocieri directe la care au participat și Statele Unite. Acordul a fost anulat la mai puțin de un an după aceea, în martie 1984, sub presiunea Siriei și a aliaților săi din Liban.

După războiul din 2024, reprezentanți ai populației civile libaneze și israeliene s-au întâlnit în cadrul unui comitet de monitorizare a încetării focului. De asemenea, cele două părți au încheiat în 2022 un acord privind delimitarea frontierei maritime, negociat de Washington fără o comunicare directă între ele.

„Declar prin prezenta... că nu va exista niciun acord care să încalce drepturile noastre naționale”, a declarat Aoun.

„Obiectivul nostru este clar: să punem capăt agresiunii israeliene împotriva țării și poporului nostru, să obținem retragerea Israelului, să extindem autoritatea statului asupra întregului său teritoriu exclusiv prin propriile forțe și să asigurăm eliberarea prizonierilor și întoarcerea poporului nostru la casele și satele sale.”

