Primul explorator din lume care a traversat Antarctica pe cont propriu

Un american a devenit prima persoană din lume care a traversat Antarctica pe cont propriu, călătorind pe continentul de la Polul Sud timp de 54 de zile, scrie The Guardian. Călătoria pe cont propriu de-a lungul Antarcticii era considerată imposibilă până acum.

Colin O’Brady, originar din Portland, Oregon, a mers pe jos 1.500 de kilometri, trăgând după el o sanie de 170 de kilograme. Familia, prietenii și fanii săi au putut urmări traseul incredibil de dificil al tânărului online.

„Am reușit!”, au fost primele cuvinte ale lui O'Brady, care și-a sunat în lacrimi familia, după ce a terminat călătoria la Polul Sud.

„A fost un telefon extrem de emoționant. Părea copleșit și recunoscător și a vrut să ne mulțumească tuturor”, a spus soția sa.

Colin O'Brady, în vârstă de 33 de ani, și-a documentat întreaga călătorie. Aproape toată expediția a fost în pantă ascendentă. Tânărul a terminat miercuri ultimii 129 de kilometri, în 32 de ore.

„Ultimele 32 de ore au fost cele mai dificile din viața mea, dar au cuprins și unele dintre cele mai bune momente pe care le-am trăit”, a scris Colin O'Brady pe pagina sa de Instagram.

Cu o zi înainte, el era încrezător că va putea face ultima parte a traseului fără oprire. „Îmi ascult corpul și am grijă să fiu în siguranță. Am sunat acasă, am vorbit cu mama, sora și soția mea și le-am promis că mă voi opri dacă nu mai pot”, spunea el.

Deși au mai existat astfel de expediții în Antarctica, aceasta este prima în care o persoană traversează continentul pe cont propriu, fără asistență, zmeie de propulsare înainte sau rezerve suplimentare de hrană sau apă.

În 2016, exploratorul britanic Henry Worsley a murit, încercând să traverseze Antarctica pe cont propriu. Bărbatul s-a prăbușit aproape de finalul călătoriei și a murit de epuizare.

În a 37-a zi a călătoriei sale, Colin O'Brady scria că expediția l-a transformat. „Nu mai sunt aceeași persoană care eram când am plecat. Cred că se vede pe fața mea. Am suferit, mi-a fost frică de moarte, am stat singur în frig și întuneric. Am râs, am plâns de bucurie, am dansat și m-am simțit mai inspirat ca niciodată”, scria el.

Una dintre cele mai mari provocări ale expediției sale a fost să tragă la deal sania grea de 170 de kilograme. „Nu numai că îmi trag sania toată ziua, dar trebuie să trag la deal și peste aceste obstacole create de vântul violent. Este cel puțin frustrant”, scria el pe 12 noiembrie.

Etichete:

,

,

,