Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe argumentul că, dacă Iranul ar obține într-o zi o armă nucleară, ar avea factorul de descurajare suprem împotriva viitoarelor atacuri, scrie New York Times. Se pare însă că Teheranul are deja un factor de descurajare: propria geografie.

Decizia Iranului de a-și exercita controlul asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, punctul strategic prin care trece 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, a adus dificultăți economice globale sub forma creșterii prețurilor la benzină, motorină, îngrășăminte și alte produse de bază. Asta a dat peste cap planificarea războiului în Statele Unite și Israel, unde oficialii au fost nevoiți să conceapă opțiuni militare pentru a recupera strâmtoarea de sub controlul iranian.

Războiul cu SUA și Israelul a afectat semnificativ structura de conducere a Iranului, navele militare mai mari și instalațiile de producție de rachete, dar a făcut puțin pentru a restricționa capacitatea Republicii Islamice de a controla strâmtoarea.

Iranul ar putea astfel ieși din conflict cu un plan pentru ca guvernul său teocratic de linie dură să-și țină adversarii la distanță, indiferent de orice restricții asupra programului său nuclear.

„Toată lumea știe acum că, dacă va izbucni un conflict în viitor, închiderea strâmtorii va fi primul lucru din manualul iranian”, a declarat Danny Citrinowicz, fost șef al filialei iraniene a agenției de informații militare israeliene și acum membru al Atlantic Council. „Nu poți învinge geografia.”

În mai multe postări de pe rețelele sociale, vineri, președintele Trump a declarat că strâmtoarea, pe care într-o postare a numit-o „strâmtoarea Iranului”, este „complet deschisă” navigației. Ministrul de Externe iranian a făcut o declarație similară.

Sâmbătă, însă, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că ruta navigabilă rămâne închisă, sugerând o divizare între militarii și civilii iranieni pe această temă, în timpul negocierilor pentru încheierea războiului.

În timp ce simpla perspectivă a minelor marine este suficientă pentru a speria navele comerciale, Iranul deține mijloace de control mult mai precise: drone de atac și rachete cu rază scurtă de acțiune. Oficiali militari și de informații americani estimează că, după săptămâni de război, Iranul încă deține aproximativ 40% din arsenalul său de drone de atac și peste 60% din lansatoarele sale de rachete - mai mult decât suficient pentru a ține ostatice navele din Strâmtoarea Ormuz în viitor.

Un obiectiv central al campaniei militare conduse de SUA în Iran este acum redeschiderea strâmtorii, care era deschisă la începutul războiului. Este o poziție precară pentru Statele Unite, iar adversarii săi au observat-o.

„Nu este clar cum se va desfășura armistițiul dintre Washington și Teheran. Dar un lucru este sigur - Iranul și-a testat arma nucleară. Se numește Strâmtoarea Hormuz. Potențialul său este inepuizabil”, a scris săptămâna trecută pe rețelele sociale Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țării.

Controlul Iranului asupra strâmtorii l-a forțat pe președintele Trump să anunțe propria blocadă navală, iar săptămâna aceasta Marina SUA a început să forțeze navele de marfă să intre în porturile iraniene după ce acestea au tranzitat calea navigabilă.

Iranul a răspuns cu furie, dar și cu batjocură. „Strâmtoarea Ormuz nu este o rețea de socializare. Dacă cineva te blochează, nu poți pur și simplu să-l blochezi la rândul tău”, a scris pe X un cont diplomatic iranian, care a postat mesaje sarcastice pe tot parcursul războiului, ca răspuns la mișcarea lui Trump.

Disputa privind strâmtoarea a fost în centrul atenției a numeroase videoclipuri generate de inteligența artificială, care înfățișează oficiali americani și israelieni drept personaje Lego.

Totuși, impactul blocadei americane a fost real. Comerțul maritim reprezintă aproximativ 90% din producția economică a Iranului - aproximativ 340 de milioane de dolari pe zi - iar acest flux în ultimele zile s-a oprit în mare parte.

Iranul consideră blocada un act de război și a amenințat că va ataca. Dar până acum nu a făcut-o și nici Statele Unite nu au încercat în timpul actualului armistițiu să reducă controlul Iranului asupra strâmtorii atunci când conflictul se va încheia definitiv.

„Este posibil ca ambele țări să vadă că există o posibilă oportunitate reală de a purta negocieri” și să nu dorească escaladarea conflictului chiar acum, a declarat amiralul Kevin Donegan, care a comandat cândva flota Marinei SUA responsabilă pentru Orientul Mijlociu și este acum e retras din serviciu, în cadrul unui seminar găzduit de Institutul Orientului Mijlociu, săptămâna aceasta.

Iranul a mai încercat o dată să blocheze Strâmtoarea Ormuz, minând-o în timpul conflictului cu Irakul din anii 1980. Însă războiul cu mine este periculos, iar decenii mai târziu, Iranul a valorificat eficient tehnologia rachetelor și dronelor pentru a amenința atât traficul maritim comercial, cât și pe cel militar.

Deși războiul dintre SUA și Israel a afectat semnificativ capacitatea sa de producție a armelor, Iranul și-a păstrat suficiente rachete, lansatoare și drone de atac unidirecționale pentru a pune în pericol transportul maritim din strâmtoare.

Estimările serviciilor secrete și militare americane variază, dar mai mulți oficiali au declarat că Iranul deține aproximativ 40% din arsenalul său de drone de dinainte de război. Aceste drone s-au dovedit a fi un factor de descurajare puternic. Deși sunt ușor doborâte de navele de război americane, petrolierele comerciale au puține mijloace de apărare.

Iranul are, de asemenea, rezerve ample de rachete și lansatoare de rachete. În momentul armistițiului, Iranul avea acces la aproximativ jumătate din lansatoarele sale de rachete. În zilele imediat următoare, a scos la iveală aproximativ 100 de sisteme care fuseseră îngropate în peșteri și buncăre, aducând stocul său de lansatoare la aproximativ 60% din nivelul de dinainte de război.

Iranul își excava, de asemenea, rezervele de rachete, îngropate în mod similar în molozul atacurilor americane asupra buncărelor și depozitelor sale. După finalizarea acestor eforturi, Iranul ar putea recupera până la 70% din arsenalul său de dinainte de război, conform unor estimări americane.

Oficialii observă că numărătoarea stocurilor de arme ale Iranului nu este precisă. Evaluările serviciilor de informații oferă o imagine de ansamblu asupra puterii pe care o deține Teheranul.

Însă, deși estimările privind stocurile de rachete ale Iranului diferă, există un consens în rândul oficialilor că țara are suficiente arme pentru a opri transportul în viitor.

Guvernul de la Teheran a ales să nu blocheze Strâmtoarea Ormuz în iunie, anul trecut, când Israelul a lansat o campanie militară la care s-au alăturat în cele din urmă Statele Unite, pentru a ataca situri nucleare adânc îngropate.

Citrinowicz, fost oficial israelian, a declarat că această decizie a reflectat probabil abordarea prudentă a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care s-ar fi putut teme că blocarea strâmtorii ar fi putut determina alte țări să se alăture campaniei militare împotriva Republicii Islamice.

Ayatollahul Khamenei a fost ucis în prima zi a războiului actual, o mișcare care le-a semnalat oficialilor iranieni că obiectivele americane și israeliene pentru acest conflict erau mult mai ample.

Iranul „a văzut războiul din iunie ca pe un război israelian pentru propriile obiective strategice”, a spus Citrinowicz. „Acesta este un război de schimbare de regim”.

